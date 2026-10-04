Как самостоятельно определить, получаете ли вы пенсию в максимально возможных размерах или нет

Из чего складывается ваша пенсия: формула, которую нужно знать

Прежде чем проверять, нужно понять, что именно проверять. Страховая пенсия по старости рассчитывается по формуле, закрепленной в законе:

СП = ИПК × СПК + ФВ

Где:

ИПК — количество накопленных пенсионных коэффициентов (баллов);

СПК — стоимость одного пенсионного коэффициента;

ФВ — фиксированная выплата.

В 2026 году стоимость одного пенсионного коэффициента составляет 156,76 рубля, а фиксированная выплата — 9 584,69 рубля. Эти цифры ежегодно индексируются, но для проверки важны именно текущие значения.