Как самостоятельно определить, получаете ли вы пенсию в максимально возможных размерах или нет

Большинство пенсионеров принимают размер своей выплаты как данность: сколько назначили — столько и положено. Между тем пенсия — это не фиксированная сумма, «выданная» государством раз и навсегда, а результат расчета по строгой формуле. И в этом расчете случаются ошибки: неучтенный стаж, заниженный заработок, пропущенные периоды. По данным Социального фонда России, только в одном регионе за год более 8 тысяч человек получили уведомления о необходимости проверить свои пенсионные права. Разбираем пошагово, как самостоятельно убедиться, что вы получаете максимум, и что делать, если обнаружили несоответствия.
Из чего складывается ваша пенсия: формула, которую нужно знать
Прежде чем проверять, нужно понять, что именно проверять. Страховая пенсия по старости рассчитывается по формуле, закрепленной в законе:
СП = ИПК × СПК + ФВ
Где:
ИПК — количество накопленных пенсионных коэффициентов (баллов);
СПК — стоимость одного пенсионного коэффициента;
ФВ — фиксированная выплата.
В 2026 году стоимость одного пенсионного коэффициента составляет 156,76 рубля, а фиксированная выплата — 9 584,69 рубля. Эти цифры ежегодно индексируются, но для проверки важны именно текущие значения.
Что означает каждый элемент
Фиксированная выплата — это базовая часть, которую получает каждый пенсионер независимо от стажа и заработка. Она гарантирована всем, кто вышел на страховую пенсию. В отдельных случаях фиксированная выплата увеличивается: например, для граждан старше 80 лет она удваивается, а для жителей Крайнего Севера умножается на районный коэффициент.
Индивидуальные пенсионные коэффициенты (ИПК) — это то, что вы «заработали» за годы работы. Чем выше была официальная зарплата и чем дольше стаж, тем больше баллов накопилось. Именно от ИПК зависит основная часть пенсии.
Шаг 1. Получите выписку из индивидуального лицевого счета
Первое, что нужно сделать — запросить выписку из индивидуального лицевого счета (ИЛС) в Социальном фонде России. Именно там содержатся все данные, на основании которых рассчитана ваша пенсия: периоды работы, страховой стаж, начисленные баллы и заработок.
Способы получения выписки
Онлайн через Госуслуги. Самый быстрый способ. Зайдите на портал, перейдите в раздел «Пособия, пенсии, льготы», выберите «Извещение о состоянии пенсионного счета в СФР» и нажмите «Получить выписку». Срок — до одного рабочего дня.
Через личный кабинет СФР. В разделе «Индивидуальный лицевой счет» закажите справку о состоянии ИЛС. Срок — также до одного рабочего дня.
Лично в клиентской службе СФР или МФЦ. Заполните заявление, предъявите паспорт. Срок — до 10 рабочих дней.
Через банк. Некоторые банки имеют соглашение с СФР и предоставляют выписку через онлайн-банк. Срок — как правило, один рабочий день.
Шаг 2. Проверьте ключевой показатель: зарплатный коэффициент 1,2
В выписке из ИЛС есть раздел 2.2, где указан среднемесячный заработок за 2000–2001 годы. Именно эти данные по умолчанию используются для расчета пенсии за периоды до 2002 года.
Как проверить, максимальный ли у вас коэффициент
Существует «заветная цифра» — 1 494,50 рубля. Это среднемесячная зарплата по стране за 2000–2001 годы.
Чтобы проверить свой коэффициент, разделите ваш среднемесячный заработок из выписки на 1 494,50. Если результат равен 1,2 или выше — пенсия из расчета этого заработка назначена максимально возможной. Если результат меньше 1,2 — есть повод разбираться: возможно, у вас был более высокий заработок в другие периоды, который не был учтен.
Что делать, если коэффициент ниже 1,2
Если вы работали в период до 2002 года и получали высокую зарплату, но в выписке отражены только 2000–2001 годы, — вы вправе предоставить справки о заработке за любые 60 месяцев подряд до 2002 года. Это может существенно увеличить коэффициент и, соответственно, размер пенсии.
Шаг 3. Сверьте стаж: все ли периоды учтены
Стаж — второй ключевой элемент, влияющий на пенсию. В выписке из ИЛС отражены все периоды работы, за которые работодатель перечислял страховые взносы. Но бывают ситуации, когда периоды «выпадают».
Что проверить
Все ли места работы отражены. Если вы работали в организации, которая не подавала сведения в СФР или была ликвидирована, период может отсутствовать.
Учтены ли нестраховые периоды. В стаж также входят: служба в армии по призыву, уход за ребенком до полутора лет, уход за инвалидом I группы, ребенком-инвалидом или человеком старше 80 лет.
Льготный стаж. Если вы работали на Севере или на вредном производстве, проверьте, все ли периоды учтены для досрочной пенсии.
Как исправить ошибки в стаже
Если вы обнаружили пропуски, обратитесь в Социальный фонд с заявлением. Приложите подтверждающие документы: трудовую книжку, трудовые договоры, справки о работе и зарплате, архивные сведения. Подать заявление можно через Госуслуги или лично в клиентской службе СФР.
Шаг 4. Проверьте количество баллов и их соответствие заработку
Количество ИПК напрямую зависит от официальной зарплаты. В 2026 году максимальное количество баллов, которое можно заработать за год, — 10. Чтобы получить их, нужно зарабатывать не менее 248 250 рублей в месяц (до вычета НДФЛ).
Как проверить
Сравните количество баллов в выписке с вашей реальной зарплатой за годы работы. Если вы получали высокую официальную зарплату, но баллов накопилось немного — это повод для проверки. Возможно, работодатель не перечислял взносы в полном объеме или сведения были переданы с ошибками.
Шаг 5. Пересчитайте пенсию по формуле
Когда вы убедились, что все данные в выписке корректны, можно пересчитать пенсию самостоятельно.
Формула: ИПК × 156,76 + 9 584,69
Пример. Пенсионер накопил 76 ИПК. Расчет: 76 × 156,76 + 9 584,69 = 21 498,45 рубля.
Если ваш расчет совпадает с суммой в справке о размере пенсии — все в порядке. Если нет — есть повод для обращения в СФР.
Как получить справку о размере пенсии
Закажите справку о размере пенсии и выплатах СФР на текущую дату через Госуслуги. В ней будет указано, из каких частей складывается ваша пенсия.
Шаг 6. Проверьте, не положены ли вам доплаты
Помимо основной формулы, существуют надбавки, которые могут увеличить пенсию. Проверьте, не упущены ли они.
Доплаты, которые стоит проверить
За иждивенцев. Надбавка к фиксированной выплате за каждого нетрудоспособного члена семьи.
За стаж в сельской местности. Если вы отработали не менее 30 лет в сельском хозяйстве, фиксированная выплата повышается на 25%. Однако до конца 2026 года приостановлен беззаявительный порядок перерасчета этой надбавки — возможно, потребуется личное обращение.
За работу на Крайнем Севере. Фиксированная выплата умножается на районный коэффициент.
Достижение 80 лет. Фиксированная выплата удваивается.
Что делать, если вы обнаружили ошибку или недоплату
Если после проверки выяснилось, что пенсия рассчитана неверно или не учтены какие-то периоды, — действовать нужно последовательно.
Шаг 1. Подайте заявление в СФР
Обратитесь в клиентскую службу Социального фонда или подайте заявление через Госуслуги. Укажите, какие именно сведения, по вашему мнению, учтены неверно, и приложите подтверждающие документы.
Шаг 2. Дождитесь проверки
СФР проведет проверку и при подтверждении ошибки сделает перерасчет. Важно: при наличии официально принятого заявления ответственность за ошибки ложится на СФР, а закон предусматривает выплату недополученных средств без ограничений по срокам.
Шаг 3. Обжалуйте отказ
Если СФР отказывает в перерасчете, решение можно обжаловать в вышестоящем органе СФР, через Госуслуги, МФЦ или в суде.
Типичные ошибки, из-за которых пенсия оказывается ниже максимальной
Ошибка первая: неучтенный заработок до 2002 года. Если в выписке отражены только 2000–2001 годы, а до этого вы получали больше — пенсия может быть занижена. Решение: предоставить справки о зарплате за 60 месяцев подряд.
Ошибка вторая: пропущенные периоды стажа. Работа в ликвидированной организации, служба в армии, уход за ребенком — всё это может «выпасть» из учета.
Ошибка третья: неверные сведения от работодателя. Работодатель мог передать в СФР искаженные данные о зарплате или периодах работы.
Ошибка четвертая: неучтенные надбавки. Северный стаж, сельский стаж, иждивенцы — всё это требует проверки.
Ошибка пятая: пассивность. Многие пенсионеры не проверяют свои данные годами, теряя недополученные суммы.
Что важно
Проверка правильности начисления пенсии — это не сложно, но требует внимательности. Вот главное, что нужно запомнить:
Формула пенсии: ИПК × 156,76 + 9 584,69 (значения на 2026 год).
Ключевой показатель для проверки заработка до 2002 года — коэффициент 1,2. Разделите свой заработок из выписки на 1 494,50 рубля. Если результат ≥ 1,2 — все в порядке.
Выписку из ИЛС можно получить через Госуслуги, личный кабинет СФР, МФЦ или банк.
Проверьте стаж: все ли периоды работы, службы, ухода за детьми учтены.
Проверьте баллы: соответствуют ли они вашей реальной зарплате.
Пересчитайте пенсию по формуле и сравните со справкой о размере пенсии.
Проверьте надбавки: за иждивенцев, северный стаж, сельский стаж, 80 лет.
При обнаружении ошибки — подайте заявление в СФР. Недополученные средства выплачиваются без ограничений по срокам.
Не полагайтесь на авось. Уделите один вечер проверке своих пенсионных данных — это может принести вам тысячи рублей ежемесячно на протяжении многих лет.
Вам нужна юридическая консультация? Наша команда профессиональных юристов готовы помочь защитить ваши права! Оставьте заявку прямо сейчас, и мы оперативно разберем вашу ситуацию.
А вы проверяли свою выписку из ИЛС? Обнаружили ли расхождения? Расскажите в комментариях.