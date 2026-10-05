Как назначается страховая пенсия по инвалидности

Переход на страховую пенсию по старости

Гражданам, получающим страховую пенсию по инвалидности и достигшим пенсионного возраста, автоматически, без заявления, назначается страховая пенсия по старости, если они имеют страховой стаж не менее 15 лет и сумму индивидуальных пенсионных коэффициентов не менее 30.

Если получатель страховой пенсии по инвалидности имеет стаж менее 15 лет или сумму ИПК менее 30, страховая пенсия по инвалидности продолжает выплачиваться до достижения необходимых условий.