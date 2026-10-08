Право на пенсию досрочно может зависеть от стажа и характера работы

Что важно

Право на досрочную пенсию — это реальная возможность для миллионов граждан. Вот главное, что нужно запомнить:

Досрочная пенсия зависит от специального стажа и характера работы.

Длительный страховой стаж: 42 года для мужчин и 37 лет для женщин, возраст 60/55 лет.

Вредные условия: Список № 1 (особо вредные) и Список № 2 (вредные), требования к стажу и возрасту.

Крайний Север: 15 лет в РКС или 20 лет в приравненных местностях, возраст 60/55 лет.

Педагоги: 25 лет стажа, отсрочка до 5 лет.

Медики: 30 лет в городе или 25 лет на селе, отсрочка до 5 лет.

Многодетные матери: 3 ребёнка — 57 лет, 4 — 56 лет, 5 и более — 50 лет.

Родители детей-инвалидов: 55/50 лет при стаже 20/15 лет.

Безработные предпенсионеры: досрочная пенсия по предложению центра занятости.

Творческие работники: стаж от 15 до 30 лет.

Для оформления проверьте стаж через «Госуслуги», соберите документы и подайте заявление.

Судебная практика подтверждает: при правильном подтверждении стажа досрочная пенсия назначается.

Если вы относитесь к одной из перечисленных категорий, проверьте свой стаж и подготовьте документы заранее. Это поможет избежать задержек и получить пенсию вовремя.

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А вы сталкивались с оформлением досрочной пенсии? С какими сложностями пришлось столкнуться? Расскажите в комментариях.