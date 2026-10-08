СФР перешел в наступление: пенсионеров начали массово проверять — пять категорий уже получили уведомления о долгах

Почему СФР начал массовые проверки именно сейчас

Раньше пенсионные фонды, налоговая служба и органы соцзащиты работали разрозненно. Информация о трудоустройстве, переезде или изменении состава семьи могла годами не попадать в пенсионное дело. Пенсионер мог получать надбавку, на которую уже не имел права, и никто этого не замечал.

Ситуация изменилась с созданием единой цифровой платформы. СФР получил прямой доступ к данным ФНС о доходах, Росреестра о недвижимости и МВД о регистрации. Теперь любое расхождение — будь то новая работа, сдача квартиры в аренду или переезд — выявляется автоматически. Как только система фиксирует несоответствие, запускается механизм принудительного взыскания излишне выплаченных сумм.