Что выгоднее пенсионеру — перерасчет советского стажа или учет ухода до 1,5 лет

Как работает валоризация советского стажа

Валоризация — это переоценка пенсионных прав, приобретённых до 2002 года. Она была проведена в 2010 году и действует автоматически. Смысл в том, что расчётный пенсионный капитал, сформированный до 2002 года, увеличивается на 10% за сам факт работы в этот период. Дополнительно за каждый полный год стажа, выработанного до 1 января 1991 года , начисляется ещё по 1% .

Кому и сколько добавляют

Надбавка зависит от продолжительности «советского» стажа. Например, если гражданин проработал до 1991 года 15 лет, его расчётный капитал увеличивается на 25% (10% базовых + 15% за годы). При 20 годах стажа до 1991 года надбавка достигает 30%.

Валоризация не требует заявления — она применяется автоматически при назначении или перерасчёте пенсии. Однако если какие-то периоды работы не были учтены, пенсионер может обратиться в Социальный фонд с подтверждающими документами.