Что выгоднее пенсионеру — перерасчет советского стажа или учет ухода до 1,5 лет

Пенсионеры, имеющие «советский» стаж и детей, рождённых до 1990-х годов, часто задаются вопросом: что выгоднее — пересчитать пенсию с учётом валоризации или заменить часть стажа на периоды ухода за детьми? Оба механизма могут увеличить выплату, но действуют по-разному и подходят не всем. Валоризация повышает расчётный пенсионный капитал за работу до 2002 года, а учёт ухода за детьми заменяет период работы на нестраховой период с начислением пенсионных баллов. Выбор зависит от стажа, заработка и количества детей. Разбираем детально, как работают оба механизма, кому они выгодны и как рассчитать свою выгоду.
Как работает валоризация советского стажа
Валоризация — это переоценка пенсионных прав, приобретённых до 2002 года. Она была проведена в 2010 году и действует автоматически. Смысл в том, что расчётный пенсионный капитал, сформированный до 2002 года, увеличивается на 10% за сам факт работы в этот период. Дополнительно за каждый полный год стажа, выработанного до 1 января 1991 года, начисляется ещё по 1%.
Кому и сколько добавляют
Надбавка зависит от продолжительности «советского» стажа. Например, если гражданин проработал до 1991 года 15 лет, его расчётный капитал увеличивается на 25% (10% базовых + 15% за годы). При 20 годах стажа до 1991 года надбавка достигает 30%.
Валоризация не требует заявления — она применяется автоматически при назначении или перерасчёте пенсии. Однако если какие-то периоды работы не были учтены, пенсионер может обратиться в Социальный фонд с подтверждающими документами.
На что влияет валоризация
Валоризация увеличивает расчётный пенсионный капитал, который затем переводится в пенсионные баллы. Чем больше стаж до 1991 года, тем выше итоговая прибавка. Однако механизм работает только для тех, у кого пенсия была назначена до 2015 года или кто имеет неучтённые периоды работы до 2002 года.
Как работает учёт ухода за детьми до 1,5 лет
С 2015 года периоды ухода за детьми до 1,5 лет учитываются как нестраховые периоды с начислением пенсионных баллов (ИПК). За каждый полный год ухода начисляется:
1,8 балла — за первого ребёнка;
3,6 балла — за второго;
5,4 балла — за третьего и четвёртого.
В пересчёте на полтора года ухода это даёт:
2,7 балла — за первого ребёнка;
5,4 балла — за второго;
8,1 балла — за третьего и четвёртого.
Что изменилось с 2026 года
С 1 января 2026 года снято ограничение по количеству детей. Если раньше в стаж включался уход максимум за четырьмя детьми (не более 6 лет в общей сложности), то теперь учитываются периоды ухода за всеми детьми без ограничений. За пятого и последующего ребёнка также начисляется 8,1 балла за полтора года.
Кому положен перерасчёт за детей
Перерасчёт за детей не автоматический. Он доступен только тем, кому пенсия была назначена до 2015 года. Гражданам, вышедшим на пенсию с 2015 года, перерасчёт не нужен: при назначении специалисты СФР уже выбрали наиболее выгодный вариант.
В чём принципиальная разница: замена стажа или добавление баллов
Главное отличие двух механизмов в том, что именно учитывается при расчёте пенсии.
Валоризация: стаж сохраняется
При валоризации период работы остаётся в стаже, а расчётный капитал просто увеличивается на определённый процент. Вы не теряете стаж — он продолжает учитываться для всех целей.
Учёт ухода за детьми: замена периода
При перерасчёте за детей период работы, совпадающий с уходом за ребёнком, исключается из стажа и заменяется на нестраховой период с баллами. Это означает, что:
уменьшается общий трудовой стаж;
уменьшается сумма валоризации (потому что часть советского стажа «выпадает»);
исключается заработная плата, которая учитывалась за этот период.
Именно поэтому перерасчёт за детей не всегда выгоден.
Кому выгоден перерасчёт за детей
Перерасчёт за детей даёт прибавку не всем. Эксперты и Социальный фонд выделяют несколько категорий пенсионеров, для которых замена стажа на баллы будет выгодной.
Пенсионеры с двумя и более детьми
Чем больше детей, тем больше баллов начисляется. За двоих детей (по 1,5 года ухода) можно получить 8,1 балла, за троих — 16,2 балла, за четверых — 24,3 балла. В денежном выражении это может дать прибавку от 500 до 1500 рублей за каждого ребёнка.
Пенсионеры с невысоким заработком
Если заработная плата была невысокой, то замена периода работы на баллы может оказаться выгоднее. Баллы за детей начисляются независимо от зарплаты, поэтому для низкооплачиваемых работников они могут дать больше, чем учёт их скромного заработка.
Пенсионеры с непродолжительным стажем
Если общий стаж невелик, потеря нескольких лет работы не так критична. В этом случае замена стажа на баллы за детей может увеличить пенсию.
Женщины с советским стажем до 1991 года
Если период ухода за ребёнком приходится на советский стаж, его замена может снизить валоризацию. Однако если стаж до 1991 года и без этого периода был достаточным, потеря нескольких лет не критична, а баллы за детей могут дать прибавку.
Кому перерасчёт за детей невыгоден
Существует несколько категорий пенсионеров, для которых замена стажа на баллы приведёт к уменьшению пенсии.
Пенсионеры с максимальным стажем и заработком
Если пенсия была рассчитана с учётом максимального стажа и высокой заработной платы, замена периода работы на баллы за детей почти наверняка окажется невыгодной. Валоризация в этом случае даёт больше, чем баллы за детей.
Пенсионеры с одним или двумя детьми
При одном ребёнке прибавка за него (2,7 балла за 1,5 года) редко перекрывает потерю стажа и валоризации. Для двух детей ситуация может быть пограничной, но часто перерасчёт также невыгоден.
Получатели досрочной пенсии
Это самая критичная категория. Если пенсионер получает досрочную пенсию (например, как педагог, медик или северянин), замена стажа на периоды ухода за детьми может привести к исключению этих периодов из специального стажа. В результате можно потерять право на досрочную пенсию altogether.
Пенсионеры с высоким заработком в период ухода за ребёнком
Если женщина в период ухода за ребёнком получала высокую зарплату, исключение этого периода из стажа и замена его на баллы может уменьшить пенсию. Ведь баллы за детей фиксированные, а заработок мог быть значительно выше.
Как рассчитать, что выгоднее: пошаговый алгоритм
Определить, выгоден ли перерасчёт, можно только с помощью специалистов СФР, которые выберут наиболее выгодный вариант. Однако вы можете предварительно оценить свои шансы.
Шаг 1. Узнайте свой стаж и заработок
Закажите выписку из индивидуального лицевого счёта через портал «Госуслуги» или в клиентской службе СФР. Обратите внимание на:
общий страховой стаж;
стаж до 1991 года;
периоды работы, совпадающие с уходом за детьми;
среднемесячный заработок за 2000–2001 годы или за любые 60 месяцев.
Шаг 2. Посчитайте баллы за детей
Если у вас двое и более детей, посчитайте, сколько баллов вы можете получить при замене стажа:
за первого ребёнка — 2,7 балла;
за второго — 5,4 балла;
за третьего и четвёртого — по 8,1 балла.
Умножьте количество баллов на стоимость одного балла (в 2026 году — 156,76 рубля). Это и будет приблизительная прибавка.
Шаг 3. Оцените потерю валоризации
Если период ухода за ребёнком приходится на советский стаж, посчитайте, сколько лет стажа до 1991 года вы потеряете. Каждый потерянный год уменьшает валоризацию на 1% от расчётного капитала. Если у вас было, например, 15 лет советского стажа, а после замены останется 13 лет, валоризация снизится с 25% до 23%.
Шаг 4. Сравните результаты
Если прибавка за баллы превышает потерю от валоризации и исключения заработка, перерасчёт выгоден. Если нет — невыгоден.
Шаг 5. Подайте заявление в СФР
Если вы считаете, что перерасчёт может быть выгоден, подайте заявление в Социальный фонд (лично, через МФЦ или портал «Госуслуги»). СФР проведёт расчёт и, если перерасчёт окажется невыгодным, откажет — пенсия останется прежней.
Судебная практика: когда пенсионеры выигрывают
Судебная практика по перерасчёту за детей неоднородна, но есть случаи, когда пенсионеры успешно оспаривают отказы СФР.
Пример 1: Пенсионерке увеличили пенсию на 93 000 рублей
В Красноярске пенсионерке увеличили пенсию «за детей» на 93 000 рублей после перерасчёта. СФР initially отказал, но Центр защиты прав граждан помог оспорить решение.
Пример 2: Мать шестерых детей выиграла суд
Краснотурьинский суд признал незаконным отказ СФР в перерасчёте пенсии матери шестерых детей. Фонд обязали пересчитать пенсию с учётом ухода за всеми детьми с 1 января 2026 года.
Пример 3: Учёт детей, рождённых в союзной республике
Суды обязывают СФР учитывать периоды ухода за детьми, рождёнными на территории других союзных республик СССР, если свидетельства о рождении подтверждают этот факт.
Когда суды отказывают
Суды отказывают в перерасчёте, если:
периоды ухода за детьми совпадают с периодами работы, и замена приведёт к уменьшению пенсии;
пенсионер не предоставил документы, подтверждающие уход за детьми;
перерасчёт невыгоден с точки зрения размера пенсии.
Что важно
Выбор между валоризацией советского стажа и учётом ухода за детьми — это не вопрос «что лучше вообще», а вопрос «что выгоднее в вашей конкретной ситуации». Вот главное, что нужно запомнить:
Валоризация действует автоматически и повышает пенсионный капитал за советский стаж на 10% + 1% за каждый год до 1991 года.
Учёт ухода за детьми заменяет период работы на баллы: 2,7 за первого, 5,4 за второго, 8,1 за третьего и четвёртого.
С 2026 года ограничение по количеству детей снято — учитываются все дети.
Перерасчёт за детей выгоден, если у вас двое и более детей, невысокий заработок и непродолжительный стаж.
Перерасчёт невыгоден, если у вас максимальный стаж и заработок, один ребёнок или вы получаете досрочную пенсию.
Замена стажа на баллы уменьшает валоризацию и исключает заработок за этот период.
СФР откажет, если перерасчёт приведёт к уменьшению пенсии. Пенсия останется прежней.
Судебная практика подтверждает: при наличии доказательств и правильном расчёте пенсионеры выигрывают дела.
Если вы сомневаетесь, что выгоднее, подайте заявление в СФР — специалисты проведут расчёт и выберут наиболее выгодный вариант. Если откажут, вы ничего не потеряете: пенсия останется прежней.
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