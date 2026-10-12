Досрочная пенсия матери ребенка-инвалида: сохранится ли выплата по уходу

Право на досрочную пенсию: кто и когда может выйти

Прежде чем перейти к вопросу о выплате по уходу, необходимо чётко понять условия досрочного выхода на пенсию. Это важно, потому что именно от статуса и обстоятельств зависит, сохранится ли выплата.

Согласно подпункту 1 пункта 1 статьи 32 Федерального закона № 400-ФЗ, право на досрочную страховую пенсию по старости имеет один из родителей инвалида с детства, воспитавший его до достижения им возраста восьми лет. При этом:

женщины могут выйти на пенсию в 50 лет при страховом стаже не менее 15 лет и величине индивидуального пенсионного коэффициента (ИПК) не менее 30 ;

мужчины — в 55 лет при стаже не менее 20 лет и ИПК не менее 30.

Важное уточнение: не имеет значения, в каком возрасте ребёнку была установлена инвалидность и на какой срок. Главное — чтобы ребёнок имел статус «инвалид с детства» и воспитывался родителем до восьми лет. Это подтверждается разъяснениями Социального фонда России: досрочная пенсия назначается независимо от того, когда именно была установлена инвалидность, — важно лишь, что ребёнок воспитывался до восьмилетнего возраста.

Кроме того, право на досрочную пенсию предоставляется только одному из родителей. Если мать уже воспользовалась этим правом, отец не может одновременно оформить досрочную пенсию по тому же основанию. Исключение — семьи, в которых двое или более детей с инвалидностью: в этом случае досрочную пенсию могут получать оба родителя одновременно.