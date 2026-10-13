Главная ошибка пенсионеров при получении пенсии

Суть главной ошибки: пассивность вместо проверки

Главная ошибка пенсионеров — отсутствие проверки правильности начисления пенсии. После назначения выплаты большинство граждан просто принимают сумму как данность. Они не запрашивают выписку из индивидуального лицевого счёта, не сверяют периоды работы, не проверяют начисленные пенсионные баллы и не сравнивают свой расчёт с тем, что должен быть по закону.

Эта ошибка не случайна. Она связана с несколькими факторами:

Во-первых, доверие к государству. Многие пенсионеры искренне верят, что Социальный фонд — это безошибочный механизм, который не может ошибиться. На практике человеческий фактор, устаревшие данные и технические сбои приводят к ошибкам регулярно.

Во-вторых, незнание своих прав. Далеко не все знают, что имеют право запросить подробный расчёт пенсии, проверить индивидуальный лицевой счёт и потребовать перерасчёт при обнаружении ошибок.

В-третьих, боязнь бюрократии. Многие пенсионеры избегают обращения в госорганы, опасаясь очередей, бумажной волокиты и «испорченных отношений» с фондом.

В-четвёртых, ложное спокойствие. Если пенсия приходит стабильно и её размер кажется приемлемым, возникает иллюзия, что всё в порядке. А недоплата в 500–1 000 рублей в месяц кажется незначительной — но за 10 лет это уже 60 000–120 000 рублей.