Государство доплатит к вашим сбережениям: кому реально выгодна программа долгосрочных сбережений, а кому она не нужна

Что такое ПДС и как она устроена

Программа долгосрочных сбережений — это государственная инициатива, которая позволяет гражданам формировать накопления на длительный срок с поддержкой государства. Правовая основа — Федеральный закон № 299-ФЗ «О негосударственном пенсионном обеспечении» в части ПДС. Операторами программы выступают негосударственные пенсионные фонды (НПФ), один из крупнейших — СберНПФ.

Логика программы строится на трёх источниках формирования сбережений:

Личные взносы участника. Вы вносите деньги самостоятельно — минимальный взнос для получения софинансирования составляет 2 000 рублей в год, максимальная сумма не ограничена. Государственное софинансирование. Государство добавляет к вашим взносам определённую сумму — до 36 000 рублей в год в течение первых десяти лет действия договора. Инвестиционный доход. НПФ инвестирует ваши средства и начисляет доход на всю сумму сбережений.

Дополнительно можно перевести в ПДС средства накопительной пенсии по договору обязательного пенсионного страхования (ОПС) — это ещё один источник, который может увеличить общий объём накоплений.

Таким образом, ПДС — это не вклад и не страховая программа в классическом смысле. Это отдельный финансовый инструмент с государственным участием, у которого есть свои правила, сроки и ограничения.