Год стажа: когда докупать пенсионные баллы выгодно, а когда — пустая трата

Что такое добровольные взносы и зачем они нужны

Добровольные взносы по обязательному пенсионному страхованию (ОПС) — это механизм, который позволяет гражданам, не охваченным обязательным страхованием (самозанятым, индивидуальным предпринимателям, лицам, работающим за границей, или тем, кто временно не работает), самостоятельно формировать свои пенсионные права. Правовая основа — статья 29 Федерального закона № 167-ФЗ «Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации».

Ключевое отличие от обычной работы: взносы платит не работодатель, а сам гражданин. При этом государство засчитывает эти взносы в страховой стаж и начисляет пенсионные баллы — точно так же, как если бы человек официально работал. Однако есть важный нюанс: добровольные взносы не создают «задним числом» стаж за прошлые периоды. Правоотношения начинаются с даты подачи заявления, и взносы учитываются только за тот период, в течение которого человек состоял в системе.

Иными словами, этот инструмент работает «вперёд»: вы платите сейчас, чтобы получить стаж и баллы за текущий год. Оплатить десятилетнюю давность и «добрать» стаж за годы, когда вы не работали, нельзя.