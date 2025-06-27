Как импортировать оборудование из Китая

Тем, кто раньше не работал с Китаем, пригодится пошаговая инструкция о том, как выбрать поставщика в Китае, как заключить с ним сделку и организовать оптовую поставку из Китая.
Шаг 1: Выбираем поставщика
1. Самый удобный способ найти поставщика — онлайн платформы для оптовых закупок. Это современные сайты с богатым функционалом: поиском по различным категориям, отзывами на поставщиков, инструментами для связи с ними. Самые популярные платформы для заказа оптом из Китая:
Alibaba.com
Made-in-China
Global Sources
DHgate
HKTDC (Hong Kong Trade Development Council)
2. Способ для более избирательных импортеров — это выставки и бизнес-миссии. Этот способ подойдет вам, если вы планируете импортировать специализированное оборудование, дорогостоящие изделия или товары, которые часто подделывают. Как отраслевые, так и общие выставки товаров на экспорт проходят в самом Китае и в России практически круглый год.
3. Доверьте выбор поставщика брокеру. За эту услугу придется заплатить, но во многих случаях это стоит того. Брокер знает лучших поставщиков и часто имеет крупные контракты с ними, что позволяет покупать у них товары с большой скидкой. Брокер выберет поставщика наиболее подходящего под ваш запрос и проведет с ним переговоры от вашего имени.
Шаг 2: Проверяем поставщика
Проверяем документы через открытые источники. Документы на компанию поставщика можно запросить в торговой палате Китая или у него самого. Через них можно проверить. как давно работает его компания, имеет ли место арбитраж в ее практике и по каким вопросам, какие обороты имеет компания согласно поданным налоговым декларациям. Если поставщик не предоставляет документов - повод задуматься.
Проверяем репутации поставщика онлайн. Отзывы на интернет-площадках, информация в поисковиках и социальных сетях. Искать лучше не только в российских, но и в англоязычных и китайских источниках.
Проверяем производство поставщика. Если есть возможность, можно съездить к поставщику на фабрику или посмотреть на его товары на выставке. Если нет, посмотрите на его сайт и проверьте на Google Maps адрес фабрики. Крайне важно, чтобы товар, который вы заказываете, был основным производством поставщика.
Шаг 3: Ведем переговоры и заключаем контракт
В Китае очень любят искусство переговоров. Партнеры из Поднебесной готовы неделями общаться с зарубежными коллегами и до последнего выбивать для себя наилучшие условия контракта.
🔹Установите четкие правила в начале переговоров.
В начале переговоров нужно определить и зафиксировать письменно на китайском языке, что стороны могут вносить правки и предложения по контракту только один раз. С заранее установленными правилами игры вы сможете стоять на своем.
🔹Не торопитесь и внимательно проверяйте все документы. Особенно правки в последний момент.
Китайские компании любят удивлять своих зарубежных партнеров правками в последний момент. Зачастую это небольшие, но крайне важные изменения формулировок, которые можно не заметить в спешке, особенно когда вы работаете с объемными документами на нескольких языках. Проявите твердость и проверяйте все без спешки.
🔹Знайте, с кем имеете дело.
Перед началом любых серьезных переговоров с китайскими партнерами в первую очередь нужно получить письменные заверения, что ваши оппоненты в переговорах действительно имеют право принимать решения.
Шаг 4: Оплачиваем товар
После подписания контракта вам нужно будет выбрать способ перевода денег в Китай.
Для оплаты китайским партнерам чаще всего используются банковские переводы. До 2022 года переводы осуществлялись в долларах или евро, теперь для этого практически всегда используются юани. Для осуществления перевода нужно открыть в банке валютный счет.
В большинстве случаев китайские партнеры требуют как минимум частичной предоплаты заказа. Это нормальная практика, поэтому не стоит бояться, что вас таким образом пытаются обмануть. Без предоплаты можно работать при помощи специального банковского инструмента — аккредитива. Однако такие условия нужно отдельно обсуждать с поставщиком.
Шаг 5: Доставка и прохождение таможни
Поздравляем, вы обладатель китайского товара, который можно выгодно продать на российском рынке. Теперь дело за малым — привезти его в Россию.
Международная логистика и таможенное оформление — две глубокие и сложные темы, которые мы не сможем полностью раскрыть в одной статье. Поставщик скорее всего предложит вам стандартные условия поставки, по которым он работает с другими российскими покупателями.
Для доставки товаров из Китая в Россию мы рекомендуем работать с профессиональными таможенными брокерами. В особенности если вы делаете поставку из Китая в первый раз.
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