Как импортировать оборудование из Китая

Шаг 1: Выбираем поставщика

1. Самый удобный способ найти поставщика — онлайн платформы для оптовых закупок. Это современные сайты с богатым функционалом: поиском по различным категориям, отзывами на поставщиков, инструментами для связи с ними. Самые популярные платформы для заказа оптом из Китая:

Alibaba.com

Made-in-C​hina

Global Sources

DHgate

HKTDC (Hong Kong Trade Development Council)

2. Способ для более избирательных импортеров — это выставки и бизнес-миссии. Этот способ подойдет вам, если вы планируете импортировать специализированное оборудование, дорогостоящие изделия или товары, которые часто подделывают. Как отраслевые, так и общие выставки товаров на экспорт проходят в самом Китае и в России практически круглый год.

3. Доверьте выбор поставщика брокеру. За эту услугу придется заплатить, но во многих случаях это стоит того. Брокер знает лучших поставщиков и часто имеет крупные контракты с ними, что позволяет покупать у них товары с большой скидкой. Брокер выберет поставщика наиболее подходящего под ваш запрос и проведет с ним переговоры от вашего имени.