Видеосвязь для команды: 4 решения

TrueConf

TrueConf — одна из ведущих российских платформ для видеосвязи, доступная как в облачном формате, так и в виде серверного решения. Есть и бесплатный вариант, хоть и с ограничениями.

Платформа поддерживает несколько режимов: «Все на экране» (до 49 участников в серверной версии, 20 — в веб-формате), «Управляемый селектор» (до 1500 участников), а также «Видеоурок» для образовательных целей.

Бесплатная версия ограничивает число участников (до 6 человек) и продолжительность встреч (не более 1 часа), но все же остается удобным инструментом для небольших команд. Клиент доступен на Windows, macOS, Linux, Android и iOS. Если приложение не установлено, можно подключиться через браузер.

Дополнительно доступны встроенный чат, передача файлов, управление ролями участников, демонстрация экрана (как полностью, так и отдельных окон) и режим презентаций. Также реализованы размытие фона и шумоподавление.

TrueConf — гибкое и функциональное решение как для бизнеса, так и для частного использования.