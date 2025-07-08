Соответствует ли Конституции России возможность нарушать права владельцев привилегированных акций - ответит Конституционный Суд РФ

Конституционный Суд может кардинально изменить правила игры на фондовом рынке: впервые под сомнение поставлена конституционность норм, позволяющих выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям, игнорируя интересы держателей «префов». Это не только юридическая коллизия, но и потенциальный удар по доверию инвесторов к российским публичным компаниям.

Сегодня сетевое издание «Центр раскрытия корпоративной информации» (Интерфакс-ЦРКИ) сообщило очень важную новость: Конституционный Суд РФ (КС РФ) принял к рассмотрению жалобу, в которой ставится вопрос о том, конституционны ли некоторые положения Федерального закона «Об акционерных обществах» в таком «прочтении», которое даёт «возможность выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям, игнорируя преимущественное право держателей привилегированных акций по части очередности получения выплат, возможность «по умолчанию» отменять такое право, а также возможность заменять его на право голоса»*. Конституционность оспаривают несколько акционеров – владельцев привилегированных акций ПАО «Сигнал» «по мотивам» корпоративных событий 2017 года.

Речь идёт о п. 5 ст. 32 и п. 3 ст. 42 Закона об АО, согласно которым:

решение о выплате (объявлении) дивидендов принимается общим собранием акционеров. Указанным решением должны быть определены размер дивидендов по акциям каждой категории (типа), форма их выплаты, порядок выплаты дивидендов в неденежной форме, дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов (п. 3 ст. 42);

если по привилегированным акциям не было принято решение о выплате дивидендов или было принято решение об их неполной выплате, то акционеры - владельцы привилегированных акций приобретают право голоса при принятии решений общим собранием акционеров (п. 5 ст. 32 Закона об АО).

Данная новость очень интересная, ожидаемая и важная. Она ещё будет освещена. Предварительно же, по существу, выражу своё мнение. Я считаю, что очевидно противоречит Конституции РФ оспариваемая заявителями правоприменительная практика, позволяющая выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям, игнорируя преимущественное право держателей привилегированных акций. Также я считаю, что по каким-то причинам КС РФ не встанет на сторону заявителей-акционеров, чем ещё больше умалит доверие к российскому фондовому рынку.

По случаю замечу, что ранее, в заметке «Возникновение права голоса у владельцев привилегированных акций при невыплате дивидендов (соответствует ли регулирование Конституции РФ?)» (от 03.06.2025), я уже ставил под сомнение конституционность п. 5 ст. 32 Закона об АО, но в другом отношении: право голоса должно возникать с того момента, как совет директоров принял решение о невыплате дивидендов по привилегированным акциям, а не с того момента, который указан законе: «начиная с заседания или заочного голосования, следующих за годовым заседанием общего собрания акционеров, на котором должно было быть принято решение о выплате по этим акциям в полном размере накопленных дивидендов». Несоответствие Конституции РФ объясняется тем, что между заседанием совета директоров, на котором решено не выплачивать дивиденды по привилегированным акциям, и тем заседанием или заочным голосованием, на котором возникнет право голоса, есть ещё одно мероприятие, на которое «их не приглашали» и на котором можно ещё успеть «похозяйничать» - годовое заседание общего собрания акционеров. Оно является календарно ближайшим к тому заседанию совета директоров, на котором уже оставлены без привилегий владельцы привилегированных акций и оно уже не может ничего изменить в пользу этих акционеров.

В названии заметки фразу «нарушать права» я бы заменил на слово «дискриминация». В Большой Российской энциклопедии читаем: «ДИСКРИМИНА́ЦИЯ (лат. discriminatio - различение), ограничение прав человека (группы людей) по определённому признаку. В качестве признака может выступать любое значимое отличие личности (группы)….»**. Обычно перечисляются такие признаки, как пол, раса, национальность, язык, происхождение, имущественное и должностное положение, место жительства, отношение к религии, убеждения, принадлежность к общественным объединениям (ч. 2 ст. 19 Конституции РФ, в которой тоже есть оговорка «а также других обстоятельств»). Но если может выступать любое значимое отличие, то может быть взято отличие акционеров по виду принадлежащих им акций - обыкновенных и привилегированных. Однако, вот не хватает чего-то неуловимого, поэтому слово дискриминация и не использовано.

Стоит обратить внимание на то, что механизм привлечения инвесторов через привилегированные акции в российских реалиях чем-то напоминает мошенничество: объявляется привлекательная дивидендная политика и принимаются иные меры к созданию видимости инвестиционной привлекательности. Инвесторы «клюют» на это, доверчиво приобретают привилегированные акции, но потом дивиденды по привилегированным акциям не выплачиваются даже при наличии всех оснований и возможности. Приведу легальное определение мошенничества, раз уж с ним пошло сравнение: «хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием» (ч. 1 ст. 159 УК РФ). Похоже? Как по форме отлито. Мало конституционного.

* КС РФ изучит законность невыплаты дивидендов по «префам» при их начислении на «обычку» [Электронный ресурс]. URL: https://www.e-disclosure.ru/vse-novosti/novost/6199 (дата обращения: 08.07.2025).

** Большая Российская энциклопедия: В 30 т. / Председатель Науч.-ред. совета Ю.С. Осипов. Отв. ред. С. Л. Кравец. Т. 9. Динамика атмосферы - Железнодорожный узел. - М.: Большая Российская энциклопедия, 2007. С. 58.