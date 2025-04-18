Как открыть аптеку по франшизе

Финансовая модель аптеки

Финансовая модель аптеки включает в себя различные компоненты, которые помогают оценить экономическую эффективность бизнеса, спланировать доходы и расходы, а также управлять финансовыми потоками. Вот основные элементы финансовой модели аптеки:



1. Основные источники дохода

- Продажа лекарственных средств: Основной источник дохода, включает как рецептурные, так и безрецептурные препараты.

- Продажа сопутствующих товаров: Витамины, БАДы, косметика, гигиенические товары и прочее.

- Услуги: Возможные дополнительные услуги, такие как консультации фармацевтов, измерение давления, прививка и др.



2. Структура расходов

- Закупка товаров: Затраты на приобретение лекарств и сопутствующих товаров. Обычно это основной расход.

- Аренда помещения: Оплата аренды или ипотечных платежей за аптечное помещение.

- Заработная плата: Оплата труда персонала, включая фармацевтов, кассиров и вспомогательного персонала.

- Коммунальные услуги: Оплата электричества, воды, отопления и других коммунальных услуг.

- Маркетинг и реклама: Расходы на продвижение аптеки, включая интернет-рекламу, акции и скидки.

- Налоги: Учет налоговых обязательств, включая НДС и прибыльные налоги.

- Прочие расходы: Мелкие расходы на канцелярские товары, оборудование, страховку и т.д.



3. Капитальные вложения

- Оборудование: Закупка медицинского и торгового оборудования, включая холодильники, витрины, кассовые аппараты и т.д.

- Ремонт и отделка: Затраты на обустройство и оформление аптеки.

- Системы управления: Внедрение программного обеспечения для учета продаж, управления запасами и финансов.



4. Финансовые показатели

- Выручка: Общая сумма доходов от продаж за определённый период.

- Себестоимость продаж: Затраты на приобретение товаров, которые были проданы за тот же период.

- Валовая прибыль: Выручка минус себестоимость продаж.

- Операционная прибыль: Валовая прибыль минус операционные расходы (аренда, зарплаты и т.д.).

- Чистая прибыль: Операционная прибыль минус налоги и другие финансовые расходы.



5. Бюджетирование и прогнозирование

- Краткосрочные и долгосрочные планы: Разработка бюджета на месяц, квартал и год, а также прогнозирование доходов и расходов.

- Анализ чувствительности: Оценка, как изменения в ключевых переменных (например, цены на лекарства, уровень продаж) могут повлиять на финансовые результаты.



6. Ключевые показатели эффективности (KPI)

- Оборачиваемость запасов: Показатель, который показывает, как быстро аптека продает свои запасы.

- Прибыль на квадратный метр: Эффективность использования торговой площади.

- Средняя прибыль на одну продажу: Помогает оценить эффективность продаж и ценообразования.



7. Источники финансирования

- Собственные средства: Личные инвестиции владельца.

- Банковские кредиты: Заемные средства для финансирования бизнеса.

- Инвестиции: Привлечение внешних инвесторов или партнеров.

