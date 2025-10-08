Аптечная франшиза: проблематика и потенциал роста, тренды 2025 года

Проблематика

Аптечный франчайзинг предлагает множество возможностей, но также представляет собой значительные вызовы.

Первая проблема — ограниченная гибкость ассортимента и цен.

Часто франчайзеры навязывают франчайзи фиксированный набор товаров. Это приводит к тому, что аптеке сложно адаптироваться к региональным особенностям спроса. Например, в одном городе может быть больше спроса на определенные препараты, тогда как в другом — на другие. Это ограничение снижает прибыльность и адаптивность аптек к изменяющимся условиям рынка.

Вторая проблема связана с юридическими и лицензионными барьерами.

Аптечный бизнес требует строгого соблюдения законодательства и лицензирования. Это создает дополнительные трудности при выборе помещения и организации бизнеса по франшизе. Комплексность процессов может стать препятствием для успешного старта.

Третья проблема — трудности в подборе и управлении квалифицированным персоналом.

В аптечном сегменте наблюдается дефицит профессионалов, таких как фармацевты и провизоры. Более того, отсутствие эффективных систем обучения у франчайзеров ухудшает качество работы аптек. Неподготовленный персонал может не справиться с задачами, что негативно скажется на клиентском обслуживании.

Четвертая проблема — недостаточная поддержка со стороны франчайзера.

Многие франчайзи жалуются на отсутствие контроля и помощи в развитии. Без грамотной маркетинговой поддержки и стратегий развития вероятность банкротства аптек значительно возрастает. Отсутствие четкого взаимодействия может привести к серьезным финансовым последствиям.

И наконец пятая проблема касается финансовых рисков при работе с аптечными «псевдо-франшизами» и «управляющими компаниями». Франчайзи сталкиваются с недооценкой необходимых инвестиций, скрытыми платежами и невыгодными условиями. Это затрудняет планирование и достижение окупаемости бизнеса, приводя к дополнительным стрессам для владельцев аптек.

Стоит отметить, что, хотя франчайзинг в аптечном бизнесе предлагает множество возможностей, он также сопряжен с серьезными вызовами. Чтобы преодолеть эти проблемы, необходимы как со стороны франчайзеров, так и со стороны франчайзи совместные усилия. Важно работать над улучшением прозрачности условий и поддержкой для всех участников процесса.