Как привлекать инвестиции и управлять финансами в малом бизнесе

В 2025 году малый бизнес продолжает оставаться ключевым драйвером экономического роста и инноваций. Однако без грамотного финансового управления даже самые перспективные бизнес-идеи рискуют не реализоваться в полной мере. Согласно данным аналитиков РБК, около 60% малых предприятий испытывают дефицит финансирования в первые три года работы, а 42% предпринимателей называют недостаток капитала главным препятствием для развития.

В условиях экономической турбулентности и быстрой цифровизации рынка вопрос привлечения инвестиций становится особенно актуальным. Малому бизнесу необходимы средства не только для старта, но и для масштабирования, внедрения новых технологий и адаптации к меняющимся реалиям рынка. Рассмотрим, как эффективно привлекать инвестиции и управлять финансами в 2025 году.