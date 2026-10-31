ФСБУ в 2027 году(для НЕбухгалтеров). Осторожно, очень музыкально!

«Расходы, включаемые в чистую прибыль» и «не включаемые»: две разные партии
Представьте, что отчёт о финансовых результатах — это не просто таблица, а партитура. Раньше, при ПБУ 10/99, у нас было две дорожки: «обычные» и «прочие». Бухгалтер смотрел на операцию и спрашивал себя: «Это от основной деятельности или нет?» Логика была простая, как мажор и минор.
С 2027 года логика меняется. ФСБУ 10/2026 вводит двухуровневую систему: сначала все расходы делятся на те, что включаются в чистую прибыль, и те, что не включаются . И только внутри первой группы мы находим привычное деление на «обычные» и «отличные от обычных» .
Что это значит на слух?
Расходы, включаемые в чистую прибыль — это основная мелодия. Они звучат в отчёте о финансовых результатах и напрямую влияют на итоговую цифру прибыли или убытка. Сюда попадает всё, что вы потратили ради получения выручки: себестоимость, зарплаты, амортизация, коммерческие и управленческие расходы . Это те ноты, которые слышит слушатель (инвестор, директор, налоговый инспектор), когда смотрит на финансовый результат.
Расходы, не включаемые в чистую прибыль — это, если хотите, обертоны. Они существуют, они реальны, но они не звучат в финальном аккорде прибыли. Классический пример — результаты переоценки внеоборотных активов . Вы переоценили основное средство, его стоимость изменилась, но это не «расход» в том смысле, в котором мы привыкли думать о затратах. Это корректировка капитала, а не удар по прибыли периода. Раньше такие вещи болтались где-то на периферии «прочих», теперь им отведена отдельная полка.
Для творческого человека здесь есть красивая метафора. Включение в прибыль — это звучащая нота. Она резонирует, она слышна. Не включение в прибыль — это нота, которую сыграли, но педаль не нажали. Она была, она повлияла на инструмент, но в аккорде её нет. Бухгалтеру важно понимать разницу, потому что если вы случайно отправите «обертон» в основную мелодию, партитура поплывёт.
Управленческие расходы: дирижёрская палочка, которую нельзя спрятать в футляр
А теперь самое интересное. Управленческие расходы — это расходы на то, чтобы оркестр вообще мог играть. Зарплата директора, бухгалтерии, юристов, аренда офиса, канцелярия, консультанты. Это не звук скрипки и не партия трубы. Это дирижёрская палочка, пульт и свет в зале.
По старым правилам (ПБУ 10/99) у вас был выбор: можно было либо сразу списать эти расходы в финансовый результат периода, либо «растворить» их в себестоимости продукции . Второй вариант был любимым трюком многих производственников. Логика: «Ну директор же тоже участвует в производстве! Значит, его зарплата — часть себестоимости». И эта логика позволяла «прятать» управленческие расходы в активе (в запасах), а не отправлять их сразу в минус по прибыли.
ФСБУ 10/2026 эту возможность закрывает. Пункт 24 стандарта говорит прямо: управленческие расходы признаются в том периоде, когда они имели место, и не включаются в себестоимость готовой продукции . Исключение одно: если они напрямую формируют стоимость актива по другим стандартам (например, ФСБУ 5/2019 «Запасы» или ФСБУ 26/2020 для капвложений) .
Что это значит на языке музыки?
Раньше вы могли взять партитуру управленческих расходов и вклеить её в партию виолончели. Формально виолончель играет свою тему, но на самом деле вы слышите, как в ней звучит зарплата финдиректора. Слушатель (читатель отчётности) не понимает, почему виолончель такая дорогая.
Теперь так нельзя. Дирижёрская палочка должна лежать на пульте. Она звучит отдельно. Управленческие расходы идут отдельной строкой в отчёте о финансовых результатах и сразу уменьшают прибыль периода . Для производственных компаний это означает, что в месяцах с низкими продажами отчёт покажет убыток, даже если цех работал на полную мощность . Потому что дирижёр получает зарплату независимо от того, сколько билетов продано.
Творческому человеку здесь видится драматургия: старый стандарт позволял откладывать боль. Вы не показывали управленческие расходы сразу, вы «капитализировали» их в запасах и ждали, когда продукция продастся. Новый стандарт говорит: боль признаётся сразу. Это честнее. Это прозрачнее. И это, если честно, управленчески правильнее — потому что дирижёр нужен не для того, чтобы его зарплата лежала на складе, а для того, чтобы оркестр играл сейчас.
Так что если вы до сих пор в учётной политике держите строчку «управленческие расходы распределяются между проданной и непроданной продукцией» — самое время её зачеркнуть. В 2027 году эта строчка будет звучать как фальшивая нота, которую аудитор услышит за версту.