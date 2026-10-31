ФСБУ в 2027 году(для НЕбухгалтеров). Осторожно, очень музыкально!

«Расходы, включаемые в чистую прибыль» и «не включаемые»: две разные партии

Представьте, что отчёт о финансовых результатах — это не просто таблица, а партитура. Раньше, при ПБУ 10/99, у нас было две дорожки: «обычные» и «прочие». Бухгалтер смотрел на операцию и спрашивал себя: «Это от основной деятельности или нет?» Логика была простая, как мажор и минор.

С 2027 года логика меняется. ФСБУ 10/2026 вводит двухуровневую систему: сначала все расходы делятся на те, что включаются в чистую прибыль, и те, что не включаются . И только внутри первой группы мы находим привычное деление на «обычные» и «отличные от обычных» .

Что это значит на слух?

Расходы, включаемые в чистую прибыль — это основная мелодия. Они звучат в отчёте о финансовых результатах и напрямую влияют на итоговую цифру прибыли или убытка. Сюда попадает всё, что вы потратили ради получения выручки: себестоимость, зарплаты, амортизация, коммерческие и управленческие расходы . Это те ноты, которые слышит слушатель (инвестор, директор, налоговый инспектор), когда смотрит на финансовый результат.

Расходы, не включаемые в чистую прибыль — это, если хотите, обертоны. Они существуют, они реальны, но они не звучат в финальном аккорде прибыли. Классический пример — результаты переоценки внеоборотных активов . Вы переоценили основное средство, его стоимость изменилась, но это не «расход» в том смысле, в котором мы привыкли думать о затратах. Это корректировка капитала, а не удар по прибыли периода. Раньше такие вещи болтались где-то на периферии «прочих», теперь им отведена отдельная полка.

Для творческого человека здесь есть красивая метафора. Включение в прибыль — это звучащая нота. Она резонирует, она слышна. Не включение в прибыль — это нота, которую сыграли, но педаль не нажали. Она была, она повлияла на инструмент, но в аккорде её нет. Бухгалтеру важно понимать разницу, потому что если вы случайно отправите «обертон» в основную мелодию, партитура поплывёт.