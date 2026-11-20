Что такое ФСБУ 9/2025 и когда его применять
ФСБУ 9/2025 «Доходы» утвержден приказом Минфина России от 16.05.2025 № 56н. Он заменяет два действующих стандарта — ПБУ 9/99 «Доходы организации» и ПБУ 2/2008 «Учет договоров строительного подряда».
Применять новый стандарт обязательно начиная с отчетности за 2027 год.
Отчетность за 2026 год составляется по ПБУ 9/99.
Перейти на ФСБУ 9/2025 раньше можно добровольно — это решение организации, которое закрепляется в учетной политике.
Что меняется в учете доходов по ФСБУ 9/2025
Главное изменение — момент признания выручки. Вместо перехода права собственности стандарт опирается на переход контроля над продукцией к покупателю.
Выручка признается, только если одновременно выполняются пять условий (п. 12 ФСБУ 9/2025):
у организации есть право на выручку по договору с коммерческим содержанием;
контроль над продукцией перешел к покупателю;
есть уверенность, что экономические выгоды организации увеличатся;
величину выручки можно определить;
можно определить расходы, связанные с передачей продукции.
Кроме того, стандарт:
вводит два способа признания выручки — в момент передачи контроля или по мере готовности, если обязанность исполняется дольше одного отчетного периода;
требует оценивать выручку с учетом ожидаемых скидок;
при длительной отсрочке или рассрочке оплаты требует выделять из выручки процентный доход;
расширяет само понятие дохода и уточняет, какие поступления доходами не являются.
Кто может применять упрощения по ФСБУ 9/2025
Упрощения доступны организациям, которые вправе применять упрощенные способы ведения бухгалтерского учета. По закону о бухучете (ч. 4 ст. 6 Федерального закона № 402-ФЗ) это в первую очередь субъекты малого предпринимательства, а также некоммерческие организации и участники проекта «Сколково». Исключения перечислены в ч. 5 той же статьи — например, организации, чья отчетность подлежит обязательному аудиту.
Важно не путать упрощенный бухгалтерский учет с упрощенной системой налогообложения: это разные понятия. Право на упрощенный бухучет зависит от статуса организации, а не от налогового режима.
Применять упрощения — право, а не обязанность. Организация сама решает, какими из них пользоваться, и закрепляет выбор в учетной политике.
Упрощения ФСБУ 9/2025 для малых предприятий
Вопрос
Общий порядок
Упрощение для малых предприятий
Момент признания выручки
При выполнении всех пяти условий, включая переход контроля
Можно признавать выручку по мере получения оплаты, если выполнены остальные условия (п. 15)
Длительные договоры
Выручка признается по мере готовности, если обязанность исполняется дольше отчетного периода
Можно считать обязанность исполненной в момент передачи контроля и признать выручку единовременно (п. 23)
Скидки
Выручка оценивается с учетом ожидаемых скидок
Можно определять выручку без учета скидок (пп. «а» п. 32)
Неденежная оплата
Оценивается по правилам стандарта
Можно оценивать по цене, по которой обычно продается аналогичная продукция (пп. «б» п. 32)
Отсрочка и рассрочка
Из выручки выделяется процентный доход
Можно признавать выручку в номинальной сумме, без дисконтирования (пп. «в» п. 32)
Переход на стандарт
Ретроспективно или с корректировкой на начало года (пп. 43–45)
Можно перейти перспективно — применять стандарт только к операциям с даты перехода, без пересчета прошлых периодов (п. 46)
На практике это значит, что малое предприятие, которое воспользуется всеми упрощениями, сможет учитывать доходы почти так же, как сейчас: без расчета ожидаемых скидок, без дисконтирования и без пересчета данных за прошлые годы.
Что сделать малому предприятию до перехода на ФСБУ 9/2025
Проверьте, есть ли у организации право на упрощенный бухучет. От этого зависит, доступны ли упрощения.
Решите, какими упрощениями пользоваться. Можно выбрать все или только часть.
Выберите способ перехода. Для малых предприятий самый простой — перспективный.
Обновите учетную политику на 2027 год. Закрепите в ней выбранные упрощения, способ перехода и состав доходов, отличных от выручки. Если упрощения применяете не все — способы оценки выручки со скидками и отсрочкой и способ определения степени готовности.
Проанализируйте договоры. Особое внимание — договорам со скидками, отсрочкой или рассрочкой оплаты, неденежной оплатой и длительным исполнением.
Учтите разницу с налоговым учетом. Правила НДС, налога на прибыль и УСН не изменились, поэтому выручка в бухгалтерском и налоговом учете может отличаться.
Следите за обновлениями 1С. Изменения для учета по новому стандарту будут выходить в обновлениях программ — важно вовремя обновить базу.
Частые вопросы
С какого года обязателен ФСБУ 9/2025?
С отчетности за 2027 год. Отчетность за 2026 год составляется по ПБУ 9/99. Перейти раньше можно добровольно.
Можно ли малому предприятию не пересчитывать прошлые периоды при переходе?
Да. Организации с правом на упрощенный бухучет могут перейти перспективно — применять стандарт только к операциям после даты перехода (п. 46).
Если организация на УСН, она автоматически может применять упрощения?
Нет. Упрощенный бухучет и УСН — разные понятия. Право на упрощения зависит от статуса организации по закону о бухучете, а не от налогового режима.
Обязательно ли применять все упрощения?
Нет. Упрощения — право организации. Можно выбрать только часть из них и закрепить выбор в учетной политике.
Заключение
ФСБУ 9/2025 «Доходы» обязателен с отчетности за 2027 год и заменяет ПБУ 9/99 и ПБУ 2/2008. Для большинства организаций он усложняет учет выручки: появляется переход контроля, учет ожидаемых скидок и дисконтирование при отсрочке. Но малые предприятия с правом на упрощенный бухучет могут признавать выручку по мере оплаты, не учитывать скидки и дисконтирование и перейти на стандарт без пересчета прошлых лет. Главное — заранее решить, какие упрощения применять, и закрепить их в учетной политике на 2027 год.
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