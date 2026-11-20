Кто может применять упрощения по ФСБУ 9/2025

Упрощения доступны организациям, которые вправе применять упрощенные способы ведения бухгалтерского учета. По закону о бухучете (ч. 4 ст. 6 Федерального закона № 402-ФЗ) это в первую очередь субъекты малого предпринимательства, а также некоммерческие организации и участники проекта «Сколково». Исключения перечислены в ч. 5 той же статьи — например, организации, чья отчетность подлежит обязательному аудиту.

Важно не путать упрощенный бухгалтерский учет с упрощенной системой налогообложения: это разные понятия. Право на упрощенный бухучет зависит от статуса организации, а не от налогового режима.

Применять упрощения — право, а не обязанность. Организация сама решает, какими из них пользоваться, и закрепляет выбор в учетной политике.