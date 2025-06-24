«В WhatsApp я соглашался, но в суде — нет»: Как мошенник-заказчик 2,5 года судился и проиграл на всех уровнях

Неожиданный отказ: мошеннический план или обычная недобросовестность?

История началась с крупного контракта на поставку промышленного оборудования. Заказчик подписал договор, утвердил график, но когда пришло время оплаты, внезапно заявил о «нарушении сроков» и потребовал расторжения.

Но поставщик знал: он выполнил все условия. Более того, он подозревал, что заказчик изначально планировал искусственно создать повод для отказа, чтобы:

избежать оплаты;

потребовать неустойку за «просрочку»;

а возможно, даже взыскать убытки за «простой».

Когда поставщик предоставил переписку, подтверждающую своевременную отгрузку, заказчик пошел в атаку: «Эти сообщения подделаны!» Так началась 2,5-летняя судебная волокита, в которой поставщику пришлось трижды доказывать свою правоту – и каждый раз заказчик изобретал новые доводы, чтобы затянуть процесс.