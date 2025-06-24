«В WhatsApp я соглашался, но в суде — нет»: Как мошенник-заказчик 2,5 года судился и проиграл на всех уровнях

Неожиданный отказ: мошеннический план или обычная недобросовестность?
История началась с крупного контракта на поставку промышленного оборудования. Заказчик подписал договор, утвердил график, но когда пришло время оплаты, внезапно заявил о «нарушении сроков» и потребовал расторжения.
Но поставщик знал: он выполнил все условия. Более того, он подозревал, что заказчик изначально планировал искусственно создать повод для отказа, чтобы:
избежать оплаты;
потребовать неустойку за «просрочку»;
а возможно, даже взыскать убытки за «простой».
Когда поставщик предоставил переписку, подтверждающую своевременную отгрузку, заказчик пошел в атаку: «Эти сообщения подделаны!» Так началась 2,5-летняя судебная волокита, в которой поставщику пришлось трижды доказывать свою правоту – и каждый раз заказчик изобретал новые доводы, чтобы затянуть процесс.
1-й этап: WhatsApp-переписка и первая победа
Заказчик настаивал: «Поставщик опоздал, товар не был отгружен вовремя!». Но поставщик предоставил переписку в WhatsApp, где:
согласовывались сроки;
отправлялись фото погрузки оборудования;
подтверждалась готовность к отгрузке.
Чтобы исключить сомнения, была проведена экспертиза цифровых доказательств в нашем судебном центре. Результат: переписка подлинная, фото не редактировались, даты отправки соответствуют срокам договора.
Итог: суд первой инстанции отклонил иск заказчика. Но тот не сдался – подал апелляцию, заявив, что «способ доставки был неправильным».
2-й этап: апелляция и новая уловка заказчика
В апелляции заказчик сменил тактику: «Да, товар пришел в срок, но был доставлен непрописанным в договоре способом!». Однако поставщик снова был готов:
В другой WhatsApp-переписке было четкое согласование способа доставки;
За день до отказа заказчик сам запросил подтверждение отправки – и получил его.
Экспертиза еще раз подтвердила подлинность переписки, а суд установил: претензии необоснованны. Но заказчик снова подал жалобу – теперь уже в кассацию.
3-й этап: кассация и финальный разгром
На этом этапе заказчик пытался оспорить электронную переписку по почте, утверждая, что поставщиком были нарушены сроки направления ему уведомления об отправке. Но поставщик снова привлек наших экспертов, которые проверили технические заголовки электронных писем, метаданные и серверные отметки. Оказалось:
все письма отправлены в указанные сроки;
их содержимое не редактировалось;
заказчик получал уведомления, но игнорировал их.
Финальный вердикт:
Иск заказчика окончательно отклонен;
Поставщик взыскал не только стоимость товара, но и убытки за хранение и простой;
Суд обязал заказчика компенсировать судебные издержки.
Вывод: как защитить себя в подобной ситуации?
Эта история – идеальный пример, почему важно:
Фиксировать все договоренности в письменной форме (даже в мессенджерах);
Заранее заверять переписку у экспертов, чтобы исключить манипуляции;
Действовать на опережение – если контрагент ведет себя подозрительно, лучше сразу подготовить доказательства.
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