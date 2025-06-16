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Ильяс Сафин

🏛 Важное разъяснение Верховного суда - защита прав кредиторов при исключении юрлиц из ЕГРЮЛ

Верховный суд России вынес принципиальное определение по делу № А40-40380/2020, № 305-ЭС21-7837, которое усиливает защиту прав кредиторов при процедуре исключения недействующих юридических лиц из реестра. Это решение станет важным прецедентом для всех участников делового оборота.

Суть дела: ИФНС внесла запись о недостоверности сведений в отношении общества и инициировала процедуру его исключения из ЕГРЮЛ. Кредитор направил обоснованные возражения, ссылаясь на неисполненные обязательства, подтвержденные судебным решением. Налоговая приняла возражения и прекратила процедуру исключения, однако уже через месяц повторно инициировала аналогичную процедуру.

Ключевые выводы ВС:

12-месячный мораторий - между прекращением одной процедуры исключения и началом новой должно пройти не менее года. Это дает кредиторам достаточно времени для защиты своих интересов и взыскания долгов.

Баланс интересов - при принятии решений необходимо учитывать не только публичные интересы (очистка реестра от недействующих лиц), но и частноправовые интересы кредиторов, имеющих законные требования к должнику.

Презумпция сохранения интереса - кредитор, однажды заявивший возражения, не утрачивает автоматически интерес к сохранению правоспособности должника просто с течением времени.

Это решение создает более предсказуемую правовую среду и усиливает гарантии защиты прав участников гражданского оборота. Кредиторы получают дополнительное время для реализации своих требований, а налоговые органы должны более взвешенно подходить к процедурам исключения юрлиц из реестра.

Дата публикации: 16.06.2025, 21:22

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Ильяс Сафин

Ильяс Сафин

Юрист в Индивидуальный предприниматель

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