🏛 Важное разъяснение Верховного суда - защита прав кредиторов при исключении юрлиц из ЕГРЮЛ
Суть дела: ИФНС внесла запись о недостоверности сведений в отношении общества и инициировала процедуру его исключения из ЕГРЮЛ. Кредитор направил обоснованные возражения, ссылаясь на неисполненные обязательства, подтвержденные судебным решением. Налоговая приняла возражения и прекратила процедуру исключения, однако уже через месяц повторно инициировала аналогичную процедуру.
Ключевые выводы ВС:
12-месячный мораторий - между прекращением одной процедуры исключения и началом новой должно пройти не менее года. Это дает кредиторам достаточно времени для защиты своих интересов и взыскания долгов.
Баланс интересов - при принятии решений необходимо учитывать не только публичные интересы (очистка реестра от недействующих лиц), но и частноправовые интересы кредиторов, имеющих законные требования к должнику.
Презумпция сохранения интереса - кредитор, однажды заявивший возражения, не утрачивает автоматически интерес к сохранению правоспособности должника просто с течением времени.
Это решение создает более предсказуемую правовую среду и усиливает гарантии защиты прав участников гражданского оборота. Кредиторы получают дополнительное время для реализации своих требований, а налоговые органы должны более взвешенно подходить к процедурам исключения юрлиц из реестра.
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