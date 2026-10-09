Одна ошибка в назначении платежа — и автоматика ФНС нашла расхождение: кейс из практики

Автоматические проверки ФНС — уже не будущее, а настоящее. Недавно я убедилась в этом лично на примере медицинской компании. Организация получила уведомление о вызове в налоговую. Причина — автоматика выявила расхождение: по декларации дивидендов меньше, чем прошло по банку.

Что я сделала

Запросила у налоговой конкретику. Подняла банковские выписки и сопоставила с расчётами 6-НДФЛ. Нашла небольшой платёж. В назначении указано «дивиденды», а в учёте эта сумма была проведена как подотчётная — по счёту 71.01.

Что произошло

Ошибка в назначении платежа: написано «дивиденды» вместо «подотчётные суммы». В учёте всё верно. Но автоматика читает и анализирует именно назначение — и увидела расхождение. Это не камеральная проверка, а отработка ошибок, которые спускают в региональные ИФНС. Автоматика сопоставляет данные отчётности с банковскими выписками, и любое расхождение становится поводом для вызова.

Как я доказала правоту

Подготовила пояснения, приложила решения по дивидендам, а по подотчётной сумме дала пояснения, на какие расходы она была потрачена. Вопрос был решён. Но осадок остался: одна неточность в формулировке — и вот уже цепочка проверок.

Что я поняла

Раньше налоговая реагировала, когда отклонения были массовыми. Сейчас автоматика не пропускает даже небольшие суммы и единичные ошибки. Банк — основа для проверок.

Как избежать такой ситуации

Проверяйте все назначения платежей. Не только дивиденды и подотчётные суммы. Любая формулировка, которая не соответствует сути операции, — это риск. Особенно если выплаты касаются физических лиц. Не расслабляйтесь после камеральной проверки. Даже если проверка прошла и вопросов не возникло, автоматика может найти ошибку позже. Отработка ошибок приходит из вышестоящих ИФНС в региональные, и тогда вас могут вызвать. Оформляйте документы сразу и своевременно. Решения, договоры, пояснения, расчёты — всё должно быть под рукой. Если придётся доказывать правоту, вы сможете это сделать только при наличии документов. Сверяйте банк и учёт после каждой загрузки выписки. Проверяйте, как разнесены операции, на каких счетах отражены. Ошибка в назначении платежа — это сигнал для автоматики.

Вывод для коллег

Проверяйте не только цифры, но и формулировки. Одна неточность в назначении платежа может запустить цепочку проверок и пересдачу отчётности. Неважно, какая у вас сфера — медицина, торговля или услуги. Любое некорректное назначение, особенно по выплатам физическим лицам, может привести к вызову в налоговую.

Сталкивались ли вы с автоматическими проверками налоговой? Как выходили из ситуации? Поделитесь в комментариях.