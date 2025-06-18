Мы говорим «Кассовый разрыв» – подразумеваем «РЕПО»

Какие крупные компании сталкиваются с кассовыми разрывами?

Кассовые разрывы могут возникать в различных отраслях, включая:

1. Розничная торговля — сезонные распродажи или колебания потребительского спроса могут привести к временным недостаткам наличных средств. Например, положение дел в торговой сети «Светофор» продолжает оставаться сложным. Согласно последним данным, компания уже ликвидировала свыше 250 магазинов, что эквивалентно приблизительно 20% от общего числа филиалов. Наибольшее число закрытий зафиксировано в Московской области, Поволжском, Уральском и Сибирском регионах, где в ряде населенных пунктов «Светофор» полностью прекратил работу. Как следствие этого, компания аккумулировала на балансе значительный объём выведенных из оборота наличных средств, которые не участвуют в операционной деятельности дискаунтера.

2. Строительные компании — задержки в платежах от заказчиков могут создать кассовые разрывы в период выполнения крупных проектов или на фоне ухудшающейся общеэкономической конъюнктуры. Например, финансовые показатели девелоперской группы «Эталон» (Etalon Group) в первом квартале 2025 года ухудшились из—за общей ситуации в экономике РФ на фоне высоких процентных ставок и завершения федеральной программы льготной ипотеки. Компания реализовала недвижимость на 8,8% меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года. В Москве и Московской области продажи упали на примерно на 28% до чуть более 19,100 млрд рублей. В других регионах продажи снизились на 16,6% до 6,308 млрд рублей, а площадь проданной недвижимости уменьшилась более чем на 24%. Между тем, в конце прошлого года группа объявила о намерении начать выплату дивидендов по окончании процесса редомициляции, что чревато высокими рисками все тех же кассовых разрывов.

3. Производственные предприятия — необходимость закупки сырья и материалов до получения платежей за готовую продукцию. Здесь список примеров может быть очень обширный, поскольку чуть ли не половина всех производственных предприятий время от времени может по независящим от них обстоятельств столкнуться с такой неприятной и, часто, непредвиденной ситуацией.

4. Транспортные компании — колебания объемов перевозок могут влиять на регулярность поступления наличных средств. В 2024-2025 гг себестоимость коммерческих транспортных перевозок по разным оценкам выросла на 30—40%. Сильно подорожали ТС и их эксплуатация, но при этом во многих случаях выросли зарплаты, а вместе с ними и расходы на ФОТ. Российский рынок на 75% состоит из малых игроков: водителей-частников и владельцев автопарков до 10 фур, а значит именно такие компании стали все чаще испытывать на себе временные дефициты оборотных средств.