Мы говорим «Кассовый разрыв» – подразумеваем «РЕПО»

Согласно Обзору финансовой стабильности от Банка России, охватывающему период с IV квартала 2024 года по I квартал 2025 года, у 13 из 78 крупнейших российских предприятий из различных секторов экономики наблюдается критически низкий коэффициент покрытия процентов (КПП). Как известно, этот показатель отражает возможности компании вовремя выполнять свои кредитные обязательства.
Репрезентативность изучаемой выборки была, как всегда, внушительная. Общая выручка исследуемых ЦБ компаний достигла 76 трлн рублей, что составляет 38% от ВВП страны, а их совокупный долг – 43 трлн рублей. Эта сумма немногим меньше половины общей задолженности нефинансового сектора. Регулятор заключил, что уровень закредитованности крупнейших компаний за последнее десятилетие превышал текущий только в кризисном 2020 году.
Среди факторов, способствующих ухудшению финансового состояния этих предприятий, были выделены увеличение себестоимости производимой продукции, падение прибыльности и рост расходов на обслуживание долга, вызванный высокими процентными ставками.
Как через сделки РЕПО можно закрыть кассовые разрывы
«Кассовый разрыв» (временная нехватка оборотных денежных средств) – проблема, знакомая многим предпринимателям. Даже при хорошей выручке компания может столкнуться с нехваткой денег для покрытия текущих расходов. Но если компания владеет ценными бумагами на брокерском счету, она имеет возможность привлечь капитал посредством операции РЕПО. Данный механизм является оптимальным решением для тех, кто нуждается в краткосрочном финансировании как раз для подобных целей. Получение средств возможно уже в день подачи заявки, при условии наличия у банка актуальной информации о компании и действующего брокерского счета у клиента, а также соответствия имеющихся ценных бумаг критериям ликвидности.
Кассовые разрывы могут возникать в деятельности практически любой организации вследствие рассинхронизации поступлений и выплат. Причинами этого могут служить сезонные изменения потребительского спроса, задержки оплаты со стороны контрагентов или другие факторы. В результате такая организация может столкнуться с существенными штрафами и пенями.
Какие крупные компании сталкиваются с кассовыми разрывами?
Кассовые разрывы могут возникать в различных отраслях, включая:
1. Розничная торговля — сезонные распродажи или колебания потребительского спроса могут привести к временным недостаткам наличных средств. Например, положение дел в торговой сети «Светофор» продолжает оставаться сложным. Согласно последним данным, компания уже ликвидировала свыше 250 магазинов, что эквивалентно приблизительно 20% от общего числа филиалов. Наибольшее число закрытий зафиксировано в Московской области, Поволжском, Уральском и Сибирском регионах, где в ряде населенных пунктов «Светофор» полностью прекратил работу. Как следствие этого, компания аккумулировала на балансе значительный объём выведенных из оборота наличных средств, которые не участвуют в операционной деятельности дискаунтера.
2. Строительные компании — задержки в платежах от заказчиков могут создать кассовые разрывы в период выполнения крупных проектов или на фоне ухудшающейся общеэкономической конъюнктуры. Например, финансовые показатели девелоперской группы «Эталон» (Etalon Group) в первом квартале 2025 года ухудшились из—за общей ситуации в экономике РФ на фоне высоких процентных ставок и завершения федеральной программы льготной ипотеки. Компания реализовала недвижимость на 8,8% меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года. В Москве и Московской области продажи упали на примерно на 28% до чуть более 19,100 млрд рублей. В других регионах продажи снизились на 16,6% до 6,308 млрд рублей, а площадь проданной недвижимости уменьшилась более чем на 24%. Между тем, в конце прошлого года группа объявила о намерении начать выплату дивидендов по окончании процесса редомициляции, что чревато высокими рисками все тех же кассовых разрывов.
3. Производственные предприятия — необходимость закупки сырья и материалов до получения платежей за готовую продукцию. Здесь список примеров может быть очень обширный, поскольку чуть ли не половина всех производственных предприятий время от времени может по независящим от них обстоятельств столкнуться с такой неприятной и, часто, непредвиденной ситуацией.
4. Транспортные компании — колебания объемов перевозок могут влиять на регулярность поступления наличных средств. В 2024-2025 гг себестоимость коммерческих транспортных перевозок по разным оценкам выросла на 30—40%. Сильно подорожали ТС и их эксплуатация, но при этом во многих случаях выросли зарплаты, а вместе с ними и расходы на ФОТ. Российский рынок на 75% состоит из малых игроков: водителей-частников и владельцев автопарков до 10 фур, а значит именно такие компании стали все чаще испытывать на себе временные дефициты оборотных средств.
Как сделки РЕПО могут быть спасением от кассовых разрывов?
РЕПО (Repurchase Agreement) — сделки обратного выкупа, которые позволяют компании получить краткосрочное финансирование, используя свои активы (например, ценные бумаги) в качестве залога. Вот несколько способов, как сделки РЕПО могут помочь в случае кассовых разрывов:
1. Быстрый доступ к ликвидности: С помощью сделок РЕПО компании могут быстро мобилизовать наличные средства, не дожидаясь поступления платежей от клиентов.
2. Снижение затрат на финансирование: Условия сделок РЕПО обычно более выгодные по сравнению с другими формами кредитования (например, кредитами в банках).
3. Гибкость: Компании могут использовать РЕПО на краткосрочной основе, что позволяет им компенсировать временные кассовые разрывы, находясь при этом в комфортном финансовом положении.
4. Сохранение активов: РЕПО позволяет компании сохранить свои активы, так как они возвращаются в собственность компании после выполнения условий сделки.
Комментарии1
Какой смысл лезть в РЕПО, если весь ваш "бизнес" построен на долговых костылях?