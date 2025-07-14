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Алексей Головченко
Ведение бизнеса

Как малые технологические компании экономят до 50% на лицензиях: налоговые льготы 2025

С 2025 года государство расширило поддержку малых технологических компаний (МТК), сделав их лицензии на ПО и РИД еще выгоднее для бизнеса. Разбираем, как эти изменения помогут вашей компании снизить затраты и повысить эффективность.

1. Ускоренная амортизация: списывайте расходы в 3 раза быстрее

Согласно пп. 6 п. 2 ст. 259.3 НК РФ, при покупке лицензии на российское ПО можно применять повышающий коэффициент до 3. Это значит:

  • Лицензия стоимостью 1 млн рублей может быть списана как 3 млн рублей в расходы.

  • С 2025 года также действует коэффициент 2 при формировании первоначальной стоимости НМА.

→ Результат: быстрый возврат инвестиций и снижение налоговой нагрузки.

2. Региональные льготы: сниженная ставка налога на прибыль

Некоторые регионы предлагают ставку 0% для доходов от лицензирования РИД. Например:

  • Санкт-Петербург – 0%

  • Томская область – 5%

  • Псковская область – 9%

Льготы распространяются на:

  • Патентованные изобретения и ПО

  • Базы данных и топологии микросхем

  • Селекционные достижения

→ Выгода: значительная экономия на налоге на прибыль.

3. Дополнительные преференции для МТК

Компании из реестра МТК получают упрощенные условия для НИОКР:

  • Коэффициент 2 для расходов на разработки (без отчетов в ФНС).

  • Быстрое внедрение решений без бюрократии.

→ Итог: ускоренный вывод продуктов на рынок.

4. Почему выгодно покупать лицензии у МТК?

Помимо налоговых льгот, клиенты получают:

  • Соответствие требованиям импортозамещения – безопасность и поддержка государства.

  • Гибкость решений – адаптация ПО под специфику бизнеса.

  • Защиту от санкционных рисков – стабильность в условиях неопределенности.

Как получить льготы?

Достаточно выполнить 3 условия:

  1. Заключить лицензионный договор с МТК.

  2. Убедиться, что ПО в реестре российских программ.

  3. Подготовить справку о регистрации, акты и счет-фактуру.

Вывод: до 50% экономии + стратегические преимущества

Совокупный эффект от льгот делает российские IT-решения не просто альтернативой, а осознанным выбором.

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Алексей Головченко

Алексей Головченко

Юрист

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Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .

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