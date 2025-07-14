Как малые технологические компании экономят до 50% на лицензиях: налоговые льготы 2025

1. Ускоренная амортизация: списывайте расходы в 3 раза быстрее
Согласно пп. 6 п. 2 ст. 259.3 НК РФ, при покупке лицензии на российское ПО можно применять повышающий коэффициент до 3. Это значит:
Лицензия стоимостью 1 млн рублей может быть списана как 3 млн рублей в расходы.
С 2025 года также действует коэффициент 2 при формировании первоначальной стоимости НМА.
→ Результат: быстрый возврат инвестиций и снижение налоговой нагрузки.
2. Региональные льготы: сниженная ставка налога на прибыль
Некоторые регионы предлагают ставку 0% для доходов от лицензирования РИД. Например:
Санкт-Петербург – 0%
Томская область – 5%
Псковская область – 9%
Льготы распространяются на:
Патентованные изобретения и ПО
Базы данных и топологии микросхем
Селекционные достижения
→ Выгода: значительная экономия на налоге на прибыль.
3. Дополнительные преференции для МТК
Компании из реестра МТК получают упрощенные условия для НИОКР:
Коэффициент 2 для расходов на разработки (без отчетов в ФНС).
Быстрое внедрение решений без бюрократии.
→ Итог: ускоренный вывод продуктов на рынок.
4. Почему выгодно покупать лицензии у МТК?
Помимо налоговых льгот, клиенты получают:
Соответствие требованиям импортозамещения – безопасность и поддержка государства.
Гибкость решений – адаптация ПО под специфику бизнеса.
Защиту от санкционных рисков – стабильность в условиях неопределенности.
Как получить льготы?
Достаточно выполнить 3 условия:
Заключить лицензионный договор с МТК.
Убедиться, что ПО в реестре российских программ.
Подготовить справку о регистрации, акты и счет-фактуру.
Вывод: до 50% экономии + стратегические преимущества
Совокупный эффект от льгот делает российские IT-решения не просто альтернативой, а осознанным выбором.
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