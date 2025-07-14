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Как малые технологические компании экономят до 50% на лицензиях: налоговые льготы 2025

С 2025 года государство расширило поддержку малых технологических компаний (МТК), сделав их лицензии на ПО и РИД еще выгоднее для бизнеса. Разбираем, как эти изменения помогут вашей компании снизить затраты и повысить эффективность.