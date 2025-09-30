Скрытые риски бизнеса в ОАЭ: о чем умалчивают на ярких семинарах

Дубай, Абу-Даби, Шарджа — эти названия сегодня звучат как синонимы беспрецедентных возможностей. Яркие рекламные ролики и вдохновляющие истории успеха создают притягательный образ Эмиратов как идеального полигона для международного бизнеса. Однако за глянцевой обложкой скрывается сложная и порой непрозрачная реальность, в которой неопытного предпринимателя подстерегают серьезные ловушки.

Фатальные ошибки при регистрации

Первым и, казалось бы, самым простым шагом является регистрация компании. Однако именно здесь многие делают ошибки. Как отмечает эксперт, на рынке существует множество агентств, которые дают заманчивые, но далекие от реальности обещания относительно сроков и стоимости. В практике были случаи, когда клиенты платили завышенные суммы, но так и не получали готовую компанию.



Гораздо опаснее ситуация, когда фирму все же регистрируют, но выбирают не подходящую юрисдикцию — свободную экономическую зону или материковую компанию — или указывают виды деятельности, с которыми впоследствии невозможно открыть банковский счет. Консультант должен глубоко разбираться в тонкостях местного законодательства, чтобы изначально выстроить структуру бизнеса корректно и избежать проблем в будущем.

Банковский счет и репутационные риски

Вторая и, пожалуй, самая острая проблема для предпринимателей из стран СНГ — это открытие корпоративного банковского счета.

- Наша команда, только приехав в Дубай, самостоятельно обратилась в шесть банков, - рассказывает Анара Малахова. - Часть из них вежливо отказали на месте, другие не дали ответа до сих пор. Самостоятельно открыть счет удается немногим, в основном через цифровые банки вроде WIO, но и они работают далеко не со всеми юрисдикциями и видами бизнеса. Это вынуждает предпринимателей обращаться к консультантам.

Здесь, по словам основателя GLOBAL TAX ASSISTANT, кроется еще одна ловушка. Недобросовестные посредники берут предоплату за услугу, а по сути, всего лишь подают заявку в тот же цифровой банк, с которым клиент мог бы справиться сам. В случае отказа клиент теряет и деньги, и, что критически важно, свою банковскую репутацию.



Каждый отказ фиксируется и усложняет последующие попытки открыть счет, затягивая процесс и увеличивая его стоимость. Один из таких случаев эксперт приводит в пример: клиентка, выбравшая более дешевое предложение за $2000 вместо профессиональной услуги за $6000, не только потеряла месяц, но и получила отказ, после чего решить вопрос стало значительно сложнее.



Выбор помощников, работающих по принципу “оплата только по результату”, гарантирует открытие счета или возврат средств, а в срочном порядке может решить этот вопрос всего за один день.

Эйфория вместо анализа рынка

Третья группа рисков связана с эйфорией от выхода на новый рынок и пренебрежением фундаментальной подготовкой. Многие компании запускаются в ОАЭ без глубокого анализа конкурентной среды, уровня затрат на аренду, зарплаты и главное — реального спроса на свои товары или услуги.

Чтобы избежать этого, необходимо начинать с комплексного маркетингового исследования, которое даст четкое понимание целесообразности выхода. Рассказывая о работе своей компании, Анара Малахова приводит пример, когда такое исследование для крупного российского логистического оператора показало, что изначально планируемый продукт будет нежизнеспособен в условиях эмиратов. Это заставило клиента полностью пересмотреть стратегию и спасло его от значительных финансовых потерь.

Системный подход как единственный путь к успеху

Успешный запуск — это не только регистрация фирмы и открытие счета. Это системная работа, включающая финансовое моделирование, анализ рынка и выстраивание поэтапного плана. Именно на эти невидимые с первого взгляда подводные камни спотыкается до 90 процентов нового бизнеса в ОАЭ, резюмирует Анара Малахова. Осознанный и профессионально подготовленный вход на рынок — единственный путь к тому, чтобы амбициозные проекты не потонули в водах Персидского залива, так и не выйдя в открытое море возможностей.