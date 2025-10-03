Как российскому бизнесу зайти на рынок ОАЭ? Самые перспективные направления и дал конкретные рекомендации

Компания GLOBAL TAX ASSISTANT – FZCO подготовила материал на основе интервью Торгового представителя России в ОАЭ Андрея Терехина, опубликованного на сайте РЭЦ. Особое внимание уделено перспективным экспортным нишам — от агропромышленного комплекса, зерновых и мясной продукции до кондитерских изделий, фармацевтики, IT, ритейла и маркетплейсов.

Интерес российского бизнеса к Эмиратам растёт, констатирует торгпред России в ОАЭ Андрей Терехин в интервью, опубликованном на сайте Российского экспортного центра (РЭЦ), что отражается в показателях товарооборота. Российско-эмиратские торгово-экономические отношения динамично развиваются с 1990-х годов, когда крупные группы российских предпринимателей начали осваивать рынок Дубая. Сегодня деловые связи носят официальный и регламентированный характер, и российские компании воспринимаются как состоявшиеся игроки, а не новички.

Эмираты по праву занимают первое место среди стран Ближнего Востока по объёму торговли с Россией. Рост товарооборота наблюдался ещё до событий 2022 года, и с того времени рынок стал ещё более привлекательным для российских экспортеров. Несмотря на корректировки в прошлом году, Эмираты сохраняют позицию лидера среди стран региона, а структура товарооборота становится всё более развитой и сбалансированной.

Если ранее российский экспорт был сосредоточен на сырьевых позициях, сегодня всё больше представлены товары глубокой переработки, продукция агропромышленного комплекса и разнообразная промышленная продукция. Так, несмотря на временное сокращение поставок зерновых, объём российских поставок в Эмираты уже составляет 40–50% потребностей страны. При этом Эмираты выполняют роль логистического хаба: через них российские компании поставляют продукцию не только внутри страны, но и в регионы Ближнего Востока и далеко за его пределами, охватывая аудиторию в миллиарды потребителей.

Импорт из Эмиратов относительно невелик, однако характерными позициями остаются чай и продукция лёгкой и пищевой промышленности. К примеру, около 60% мирового пакетированного чая производится в свободных экономических зонах Эмиратов.

Эмираты остаются потенциально емким рынком для России. Несмотря на уже достигнутые показатели, потенциал торговли далеко не исчерпан. Российские компании имеют возможности для расширения экспорта, а эмиратцы заинтересованы в диверсификации поставок, что создаёт благоприятные условия для дальнейшего развития сотрудничества.

К России здесь относятся как к стране с богатым прошлым, сильной историей и высоким интеллектуальным потенциалом. Россия воспринимается как государство, которое позитивно взаимодействует с Ближним Востоком и глобальным Югом. И самое главное — в Эмиратах Россию действительно считают дружественной страной, во всех смыслах этого слова.



Рынок ОАЭ — это не 11 миллионов человек, а выход на 3–4 миллиарда потребителей через региональные цепочки поставок. Страна последовательно диверсифицирует поставщиков, активно открыта к российскому бизнесу.



Свободные экономические зоны — основа успеха



Промышленная политика Эмиратов строится на том, чтобы максимально привлекать на свою территорию технологические компании и их филиалы, прежде всего, в свободные экономические зоны. Это делается с целью организации производства и реализации продукции как внутри страны, так и за ее пределами.

В ОАЭ сегодня действует порядка пятидесяти свободных экономических зон. Они работают по безналоговому принципу: никаких таможенных пошлин или налоговых режимов здесь нет. В то же время, чтобы продукция считалась произведенной «в Эмиратах», требуется регистрация на так называемом Mainland — в юрисдикции конкретного эмирата. При этом компании в свободных зонах могут получать двойную лицензию, что дает право быть резидентом СЭЗ и одновременно иметь доступ на внутренний рынок.

На внутреннем рынке продукция облагается пошлиной в размере 5% (НДС), а для компаний, зарегистрированных на Mainland, при прибыли более 100 тысяч долларов в год действует корпоративный налог в размере 9%. Такая система уже стала стандартной практикой.

Эмираты выступают крупнейшим мировым хабом. Огромные финансовые обороты проходят через их свободные зоны — это не только склады, но и офисные помещения, биржевые и торговые площадки, в том числе в Дубае. Зоны бывают как универсальными, так и специализированными — например, IT-хабы или индустриальные парки.

Особое значение для российского бизнеса имеет так называемый Евразийский хаб, расположенный в зоне на границе Абу-Даби и Дубая. Здесь уже работают 46 российских компаний, которые получают льготные условия для подключения к сетям, аренды офисов и складов. Это привлекательная возможность для тех, кто рассматривает локализацию производства или организацию транзитных поставок через Эмираты.

Система свободных экономических зон в ОАЭ создавалась как идеальная инфраструктура для бизнеса. Она сочетает развитую портовую сеть, современную связь, сервисное обслуживание и комфортные условия проживания, включая кампусы для сотрудников. Всё это делает Эмираты уникальной точкой притяжения для международных компаний.

«Эмираты — это крупнейший мировой хаб. Здесь создана идеальная инфраструктура для бизнеса — порты, логистика, офисы, IT-кластеры. Всё это делает страну местом, где можно и нужно работать», — отметил Андрей Терехин.

Тендеры Эмиратов: профессионализм и связи как ключ к успеху



В Эмиратах ситуация с тендерами существенно отличается от многих других стран. Во-первых, они практически полностью закрыты. В отличие от России, где тендеры объявляются открыто, здесь информация о них доступна крайне ограниченно.

Тендеры проводятся только для серьёзных проектов и закупок оборудования. Есть компании, которые регулярно участвуют в таких закупках. Важно учитывать, что тендеры доступны только для юридических лиц, зарегистрированных в Эмиратах. Для иностранных компаний это означает необходимость либо создания местной компании юрлица, либо работы через агента, представляющего их интересы. Для крупных поставок оборудования такая структура хорошо работает, однако участие требует профессионализма, глубокого понимания процессов и наличия деловых связей.

Роль агента здесь трудно переоценить. Российскому бизнесу стоит помнить о том, что отказ от агентских услуг может ограничить возможности.

Маркетплейсы как точка роста на рынке Эмиратов

В Объединённых Арабских Эмиратах маркетплейсы пока не занимают столь ключевую роль, как, например, в Китае, однако их активность постепенно растёт. Особенно заметно это стало после пандемии COVID-19, когда значительно развилась система доставки, ставшая чрезвычайно популярной среди покупателей.

В целом онлайн-коммерция и решения для доставки продолжают активно развиваться, и многие ритейлеры уже начинают уделять этому серьёзное внимание.



Рынок доставки и электронной торговли в Эмиратах остаётся одной из наиболее перспективных точек роста, которую необходимо учитывать при выходе на этот рынок.

При этом компании пока не полностью освоили потенциал маркетплейсов: их здесь сравнительно немного, и, как и в других странах.

Логистика и поставки: как работают альтернативные маршруты в Эмиратах

Проблем с поставками продукции в Эмираты, в принципе, нет, отмечает торгпред. Ранее возникали трудности, когда многие контейнерные линии прекратили перевозки российской продукции за рубеж. Сегодня активно развиваются альтернативные пути доставки, прежде всего в рамках коридора Север–Юг. Поставки через транс-иранский маршрут показали свою эффективность: грузы идут до порта Бандар-Аббас, а затем паромами доставляются в порты Дубая. Маршруты продуманы через Каспийское море и транзитом через Иран, что позволяет существенно ускорить процесс по сравнению с традиционными маршрутами через Новороссийск или Санкт-Петербург.

Разумеется, есть технические нюансы: перевозка мультимодальная, однако большинство из них решаются. Авиаперевозки остаются надёжным и быстрым способом доставки, особенно для грузов небольшого объёма.

Сейчас крупные международные контейнерные линии осознают потери, которые понесли, уходя с рынка России, и рассматривают возможность возвращения. Они ведут переговоры с местными операторами и участвуют в совместных проектах в рамках коридора Север–Юг, используя собственный флот.



В целом, логистика работает эффективно. Профессиональные логисты и экспедиторы справляются с поставками в Эмираты без серьёзных проблем.

Эмираты как платформа для российского ритейла и гастрономии

Российский ритейл активно внедряется на местный рынок продуктов питания. Российские рестораторы присутствуют на ключевых площадках, лучшие рестораны имеют российское происхождение и признаны местной аудиторией. Это серьёзный фактор, который показывает, что Россия постепенно перестаёт быть экзотикой на рынке Эмиратов.

Российская диаспора за последние годы значительно выросла и оценивается примерно в полмиллиона человек. Кроме того, ежегодно страну посещают около двух миллионов туристов из России. С учётом того, что население Эмиратов составляет чуть менее 11 миллионов, это создаёт значительный спрос на российские продукты и услуги.

В частности, развивается бизнес продовольствия и услуг. Существуют даже отдельные российские сети, специализирующиеся на этнических продуктах. Пока они не могут конкурировать с крупными местными ритейлерами, однако российские товары уже представлены на полках в крупных супермаркетах рядом с индийскими или филиппинскими продуктами. Таким образом, российское присутствие стало фактом, который никого не удивляет, и продолжается его укрепление.

Структура населения Эмиратов уникальна: только около 10% составляют коренные жители, остальные 90% — экспаты, среди которых большинство из Индии, Пакистана и Бангладеш. Ливанцы, египтяне, филиппинцы и россияне также входят в число значимых диаспор. Российские компании, выходя на рынок, должны учитывать такую мультинациональную структуру и понимать, что работают не на маленькую арабскую страну, а на глобальный рынок с разнообразной аудиторией.



Если есть желание выходить на мировой рынок, Эмираты представляют собой один из лучших вариантов. Здесь высокий спрос на продукцию с разнообразными вкусовыми и культурными предпочтениями, прежде всего со стороны азиатских стран, поскольку значительная часть населения эмирата принадлежит к азиатским общинам.

Важно учитывать специфические требования рынка. В частности, продукция халяльного происхождения пользуется особым спросом. Требования к халяльной продукции достаточно строгие, включая сертификацию, и российские производители успешно её соблюдают. Халяльная продукция здесь воспринимается не только как соответствующая канонам ислама, но и как более качественная, и её употребляют далеко не только мусульмане.

Эмираты выступают не только как точка входа на мировой рынок, но и как платформа для постепенного расширения присутствия российской продукции среди международного потребителя.



Эмираты, несмотря на активные инвестиции в развитие национального сельского хозяйства, остаются сильно импортозависимыми. Природные условия страны не позволяют производить многие виды продуктов в нужных объёмах, поэтому импорт покрывает до 90% или более потребностей страны.

В этой ситуации российские компании, за последние 20 лет значительно укрепившие позиции на мировом промышленном рынке, имеют серьёзные перспективы. Российский экспорт активно развивается, и компании уже более десяти лет реализуют проекты, используя возможности эмиратского рынка.

Наибольший спрос наблюдается на зерновые, мясную продукцию и кондитерские изделия. Арабское население особенно ценит сладости, что делает российскую кондитерскую продукцию востребованной.

Многие позиции российской продукции уже перестали быть экзотикой и заняли постоянное место на полках эмиратских магазинов. Российские компании воспринимаются не как новички, а как состоявшиеся игроки рынка. Успешные примеры включают, например, экспорт чая российскими компаниями под собственными брендами, успешно конкурирующими на мировом рынке.

Эмираты заинтересованы в локализации фармацевтического производства

В настоящее время в Эмиратах работает 27 фармацевтических компаний, многие из которых выпускают как оригинальные препараты, так и генерики, поставляемые из субстанций за рубежом. Ведутся переговоры о сотрудничестве, хотя конкуренция на рынке достаточно жёсткая. При этом есть и другие игроки, проявляющие интерес к локализации фармацевтики в Эмиратах.

Ожидается, что помимо поставки готовых форм, возможна поставка субстанций для местного производства. Здесь активно работает Эмиратское фармацевтическое агентство, которое продвигает сотрудничество с российскими компаниями, прекрасно осознавая достижения российской фармацевтической отрасли за последние 20 лет. Эмиратские партнёры понимают, что российские препараты обладают уникальными характеристиками, которые сложно или невозможно получить в других странах по аналогичным условиям или ценам.

Фармацевтика становится одним из перспективных направлений сотрудничества между Россией и Эмиратами.

«Эмираты та страна, где можно и нужно работать, – резюмировал Андрей Терехин. – Здесь нас ждут, здесь нам рады, так что welcome to Эмираты!»