Рубль на фоне соседей: как вели себя валюты СНГ в августе

Картина получилась неоднородной: если ещё в середине лета на валютном рынке региона царило затишье, то последний месяц лета принёс заметное движение — причём для большинства стран не в пользу национальных денег.
Картина по региону: у кого валюта окрепла, а у кого сдала
По данным Статкомитета, за август динамика курсов к доллару в Содружестве разошлась разнонаправленно. Тенге в Казахстане укрепился на 2,1%, молдавский лей — на 1,4%, армянский драм — на 0,5%. Азербайджанский манат, как обычно, остался неподвижен: он жёстко привязан к доллару и весь месяц держался на отметке 1,7000. А вот белорусский и российский рубли оказались в числе валют, которые августу проиграли.
Российский рубль сдал позиции
Наиболее ощутимо ослабла российская валюта. Официальный курс доллара, установленный Банком России, к концу августа составил 85,6007 рубля — это на 7,2% выше, чем годом ранее. Курс евро поднялся до 99,6820 рубля, прибавив 9,7% в годовом выражении. Судя по динамике последних двенадцати месяцев, которую приводит Статкомитет, рубль вообще вёл себя неровно: летом, в мае, доллар опускался до 71,02 рубля — а уже к концу августа взлетел почти на 15 рублей.
Белорусский рубль: девальвация мягче, чем у партнёров
Национальная валюта Беларуси также подешевела к доллару, но по официальным данным Статкомитета — на 4,3% за месяц, то есть заметно скромнее, чем движение курса в России. Это согласуется и с данными Национального банка: официальный курс доллара за август вырос с 2,9133 до 3,0341 рубля.
Нюанс в другом: несмотря на общее ослабление, белорусский рубль укрепился по отношению к российскому. Сотня российских рублей, стоившая в начале месяца дороже, к третьей декаде августа опустилась до 3,56 белорусского рубля — почти на 2,7% ниже уровня начала месяца. Для белорусской экономики, тесно связанной с российским рынком через взаимные поставки и расчёты, это означает, что импорт из России в пересчёте на белорусские рубли за месяц стал дешевле, даже на фоне общего для обеих стран ослабления к доллару и евро.
Резервы как страховка
Дополнительным фактором стабильности стал рост золотовалютных резервов Беларуси. По данным Нацбанка, за август международные резервные активы увеличились примерно на 1 млрд долларов и превысили 15 млрд — во многом за счёт удорожания монетарного золота на фоне роста мировых цен на этот металл. Такой запас прочности позволяет Нацбанку сглаживать резкие курсовые колебания и не допускать скачков, подобных тем, что наблюдались на рынке соседней страны.
Остальные страны Содружества
Киргизский сом к доллару за месяц не изменился, задержавшись на уровне 87,4500 — как и манат, он длительное время удерживается в узком коридоре. Украинская гривна, по данным банков, на конец августа торговалась в районе 44,3–44,8 за доллар. В целом же август подтвердил тенденцию, характерную для большинства стран СНГ: колебания курсов задаются прежде всего внешними факторами — ценами на сырьё, движением доллара на мировых площадках и состоянием взаимной торговли, — а не внутренними потрясениями.
Что это значит для жителей Беларуси
Для рядового потребителя итоги августа выглядят умеренно: рубль отреагировал на внешнее давление сдержаннее, чем валюты некоторых соседей, а рост резервов даёт Нацбанку пространство для манёвра в сентябре. Тем не менее сама тенденция к ослаблению нацвалют в регионе сохраняется.