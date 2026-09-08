Рубль на фоне соседей: как вели себя валюты СНГ в августе

Белорусский рубль: девальвация мягче, чем у партнёров

Национальная валюта Беларуси также подешевела к доллару, но по официальным данным Статкомитета — на 4,3% за месяц, то есть заметно скромнее, чем движение курса в России. Это согласуется и с данными Национального банка: официальный курс доллара за август вырос с 2,9133 до 3,0341 рубля.

Нюанс в другом: несмотря на общее ослабление, белорусский рубль укрепился по отношению к российскому. Сотня российских рублей, стоившая в начале месяца дороже, к третьей декаде августа опустилась до 3,56 белорусского рубля — почти на 2,7% ниже уровня начала месяца. Для белорусской экономики, тесно связанной с российским рынком через взаимные поставки и расчёты, это означает, что импорт из России в пересчёте на белорусские рубли за месяц стал дешевле, даже на фоне общего для обеих стран ослабления к доллару и евро.