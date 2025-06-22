Срочный выкуп квартир: юридические аспекты и риски для собственника

Правовая основа срочного выкупа недвижимости

Сделки по срочному выкупу квартир регламентируются ГК РФ (ст. 454) и ФЗ "О государственной регистрации недвижимости". Формально такая сделка не отличается от стандартной купли-продажи, однако содержит ряд особенностей, которые требуют повышенного внимания с юридической точки зрения.

Согласно статистике Росреестра за 2024 год, около 23% сделок с жилой недвижимостью в России проводятся в ускоренном режиме, при этом в Санкт-Петербурге этот показатель достигает 27%.