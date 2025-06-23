Чужой за рулем? Почему отсутствие водителя в страховке может ударить по кошельку?

В юридической практике по ОСАГО часто возникает вопрос, какая ответственность грозит собственнику автомобиля, если он передаст управление автомобилем лицу, не вписанному в страховку, предлагаю разобраться с этим вопросом.

В случае ДТП прежде всего собственнику грозит гражданско-правовая ответственность, так в соответствии пунктом «д» ст. 14 Федерального закона от 25.04.2002 N 40-ФЗ (ред. от 03.02.2025) «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств»:

«К страховщику, осуществившему страховое возмещение, переходит право требования потерпевшего к лицу, причинившему вред, в размере осуществленного потерпевшему страхового возмещения, если: д) указанное лицо не включено в договор обязательного страхования в качестве лица, допущенного к управлению транспортным средством (при заключении договора обязательного страхования с условием использования транспортного средства только указанными в договоре обязательного страхования водителями)».

Если объяснить простым языком, страховая компания выплачивает компенсацию потерпевшему, а затем взыскивает эту сумму с Вас.

Кроме того, кодексом об административных правонарушениях предусмотрена ответственность за нарушение условий управления транспортным средством, указанных в страховом полисе.

В соответствии с ч.1 ст. 12.37 КоАП РФ:

«Управление транспортным средством в период его использования, не предусмотренный страховым полисом обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортного средства, а равно управление транспортным средством с нарушением предусмотренного данным страховым полисом условия управления этим транспортным средством только указанными в данном страховом полисе водителями -влечет наложение административного штрафа в размере пятисот рублей».

А как обстоит дело с КАСКО?

Верховным судом Российской Федерации в Определении от 9 апреля 2019 г. N 1-КГ19-1 была изложена позиция согласно, которой:

Лицо, заключившее договор добровольного страхования, самостоятельно определяет круг лиц, допущенных к управлению транспортным средством в рамках договора КАСКО, исходя из согласованных условий уплачивает страховую премию. Соответственно в случае, если в момент ДТП транспортное средство находилось под управлением лица, не вписанного в договор КАСКО происходит автоматическое исключение причинённого ущерба в результате произошедшего дорожно-транспортного происшествия к перечню страховых случаев, согласованному сторонами.