Развод: как защитить свои права и интересы в процессе расторжения брака

Семейное право — это область юридической практики, которая касается важнейших аспектов личных отношений и защиты прав супругов, детей и других членов семьи. Одним из наиболее сложных и эмоционально насыщенных этапов семейной жизни является расторжение брака (или развод).

В процессе расторжения брака необходимо учитывать не только психологические, но и юридические аспекты. Необходимо помнить, что даже в ситуации, когда страсти кипят, знание своих прав и обеспечение соблюдения ваших интересов — это залог вашего будущего.

Сегодня я хочу разобрать ключевые моменты, которые важно учитывать при разводе, а также как защитить свои права и интересы.

Важные юридические аспекты при разводе:

1)Раздел имущества. Общее имущество подлежит разделу, раздел может произведен либо по соглашению между супругами, либо по решению суда. Что относится к общему имуществу? На этот вопрос отвечает ч.2 ст. 34 Семейного кодекса РФ:

«К имуществу, нажитому супругами во время брака (общему имуществу супругов), относятся доходы каждого из супругов от трудовой деятельности, предпринимательской деятельности и результатов интеллектуальной деятельности, полученные ими пенсии, пособия, а также иные денежные выплаты, не имеющие специального целевого назначения (суммы материальной помощи, суммы, выплаченные в возмещение ущерба в связи с утратой трудоспособности вследствие увечья либо иного повреждения здоровья, и другие). Общим имуществом супругов являются также приобретенные за счет общих доходов супругов движимые и недвижимые вещи, ценные бумаги, паи, вклады, доли в капитале, внесенные в кредитные учреждения или в иные коммерческие организации, и любое другое нажитое супругами в период брака имущество независимо от того, на имя кого из супругов оно приобретено либо на имя кого или кем из супругов внесены денежные средства».

Однако законом предусмотрено исключение из вышеуказанного правила. В соответствии со ст. 36 Семейного кодекса РФ:

«1. Имущество, принадлежавшее каждому из супругов до вступления в брак, а также имущество, полученное одним из супругов во время брака в дар, в порядке наследования или по иным безвозмездным сделкам (имущество каждого из супругов), является его собственностью. 2. Вещи индивидуального пользования (одежда, обувь и другие), за исключением драгоценностей и других предметов роскоши, хотя и приобретенные в период брака за счет общих средств супругов, признаются собственностью того супруга, который ими пользовался. 3. Исключительное право на результат интеллектуальной деятельности, созданный одним из супругов, принадлежит автору такого результата».

В юридической практике бывают ситуации, когда один из супругов продает имущество, принадлежавшее до брака и на вырученные денежные средства приобретает имущество уже находясь в зарегистрированном браке. В этой ситуации может возникнуть вопрос о правовом режиме приобретённого имущества (относится оно к совместному или нет).

Верховный суд Российской Федерации в своем Определении от 24 ноября 2020 г. N 117-КГ20-2-К4 пояснил следующее:

«необходимым условием для признания имущества совместным является его приобретение супругами в период брака и на совместные денежные средства. Юридически значимыми обстоятельствами при решении вопроса об отнесении имущества к раздельной собственности супругов (имущество каждого из супругов) являются время (период) и основания возникновения права собственности на конкретное имущество у каждого из супругов».

Таким образом в случае, если в период брака одним из супругов было приобретено имущество на денежные средства вырученные от продажи имущества принадлежавшего одному из супругов до вступления в брак, в суде необходимо подтвердить факт того, что данное имущество приобреталось на денежные средства от реализованного имущества, принадлежавшего одному из супругов до брака. В этом случае такое имущество не будет общим.

2) Определение места жительства детей. В случае развода, если у супругов есть несовершеннолетние дети, возникает вопрос, с кем они будут проживать. Как правило дети остаться с матерью, но далеко не всегда. Важно помнить, что в соответствии с ч.2 ст. 65 Семейного кодекса РФ:

«Все вопросы, касающиеся воспитания и образования детей, решаются родителями по их взаимному согласию исходя из интересов детей и с учетом мнения детей. Родители (один из них) при наличии разногласий между ними вправе обратиться за разрешением этих разногласий в орган опеки и попечительства или в суд».

В соответствии с ч. 3 ст. 65 Семейного кодекса РФ:

«Место жительства детей при раздельном проживании родителей устанавливается соглашением родителей. При отсутствии соглашения спор между родителями разрешается судом исходя из интересов детей и с учетом мнения детей. При этом суд учитывает привязанность ребенка к каждому из родителей, братьям и сестрам, возраст ребенка, нравственные и иные личные качества родителей, отношения, существующие между каждым из родителей и ребенком, возможность создания ребенку условий для воспитания и развития (род деятельности, режим работы родителей, материальное и семейное положение родителей и другое)».

Верховным судом Р.Ф. в «Обзоре практики разрешения судами споров, связанных с воспитанием детей» (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 20.07.2011) нижестоящим судам при разрешении данных споров было рекомендовано учитывать:

«привязанность ребенка к каждому из родителей, братьям и сестрам; возраст ребенка; нравственные и иные личные качества родителей; отношения, существующие между каждым из родителей и ребенком; возможность создания ребенку условий для воспитания и развития (с учетом рода деятельности, режима работы родителей, их материального и семейного положения, состояния здоровья родителей); другие обстоятельства, характеризующие обстановку, которая сложилась в месте проживания каждого из родителей».

Кроме того Верховный суд Р.Ф. в своем постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 27 мая 1998 г. N 10 указал, что:

«само по себе преимущество в материально-бытовом положении одного из родителей не может являться безусловным основанием для удовлетворения требования этого родителя об определении места жительства ребенка с ним».

3) Алименты. В соответствии с ч.1 ст. 80 Семейного кодекса РФ:

«Родители обязаны содержать своих несовершеннолетних детей. Порядок и форма предоставления содержания несовершеннолетним детям определяются родителями самостоятельно».

Алименты могут быть установлены на основании нотариально заверенного соглашения между родителями, или на основании решения суда. Важно помнить, что закон устанавливает требование к форме соглашения об уплате алиментов. В соответствии с ч.1 ст. 100 Семейного кодекса РФ:

Соглашение об уплате алиментов заключается в письменной форме и подлежит нотариальному удостоверению». В случае если соглашение не было заверено нотариально, оно юридически ничтожно.

В юридической практике часто возникает вопрос о взыскании с одного из родителей алиментов при непостоянном меняющемся заработке. Часто от клиентов можно услышать: (платит по немного, платит копейки и т.д.). В данном случае через суд можно определить размер алиментов в твердой денежной сумме. Так в соответствии с ч.1 ст. 83 Семейного кодекса РФ:

«При отсутствии соглашения родителей об уплате алиментов на несовершеннолетних детей и в случаях, если родитель, обязанный уплачивать алименты, имеет нерегулярный, меняющийся заработок и (или) иной доход, либо если этот родитель получает заработок и (или) иной доход полностью или частично в натуре или в иностранной валюте, либо если у него отсутствует заработок и (или) иной доход, а также в других случаях, если взыскание алиментов в долевом отношении к заработку и (или) иному доходу родителя невозможно, затруднительно или существенно нарушает интересы одной из сторон, суд вправе определить размер алиментов, взыскиваемых ежемесячно, в твердой денежной сумме или одновременно в долях (в соответствии со статьей 81 настоящего Кодекса) и в твердой денежной сумме».

Важно помнить, что в соответствии с разъяснением Верховного суда п. 23 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 26.12.2017 N 56 «О применении судами законодательства при рассмотрении дел, связанных со взысканием алиментов»:

«бремя доказывания обстоятельств, связанных с возможностью взыскания алиментов на несовершеннолетнего ребенка в твердой денежной сумме в связи с нарушением интересов плательщика алиментов, возлагается на лицо, обязанное уплачивать алименты».

При этом в соответствии с п. 24 Постановления (того же):

«Наличие у родителя постоянной работы и регулярного заработка не может служить безусловным основанием для отказа в удовлетворении требования о взыскании с такого лица алиментов на несовершеннолетнего ребенка в твердой денежной сумме или одновременно в долях и в твердой денежной сумме, если судом будет установлено, что взыскание алиментов в долевом отношении к заработку и (или) иному доходу родителя не позволяет сохранить ребенку прежний уровень его обеспечения и взыскание алиментов в твердой денежной сумме или одновременно в долях и в твердой денежной сумме будет в наибольшей степени отвечать интересам ребенка и не нарушать права указанного родителя (например, в случае, когда родитель скрывает свой действительный доход и имеет иные доходы, из которых в силу статьи 82 СК РФ могло быть произведено удержание алиментов».

4)Осуществление родительских прав отдельно проживающим родителем. В заключении необходимо помнить, что даже после расторжения брака независимо от того, с кем из родителей остался ребенок, другой из родителей имеет права, предусмотренные ст. 66 Семейного кодекса РФ: общение с ребенком, участие в его воспитании и решении вопросов получения ребенком образования, а также имеет право на получение информации о своем ребенке из образовательных организаций, медицинских организаций, организаций социального обслуживания и аналогичных организаций. В предоставлении информации может быть отказано только в случае наличия угрозы для жизни и здоровья ребенка со стороны родителя. Отказ в предоставлении информации может быть оспорен в судебном порядке.