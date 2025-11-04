Что делать, если заказчик хочет платить только после получения денег от генерального заказчика?

Рассказываем, как правильно прописать эти условия, чтобы не нести ответственность за чужие просрочки.

Ситуация, когда ваш заказчик ставит оплату и приемку ваших работ по цепочке — от действий своего генерального заказчика, — знакома многим подрядчикам. Законодательство допускает такие условия, но безграмотная формулировка в договоре перекладывает все риски задержек на вас.

Почему это риск для подрядчика?

Заказчик, ссылаясь на то, что «деньги от гензаказчика еще не пришли», может бесконечно затягивать расчет с вами. Да, если просрочка выйдет за разумные сроки, вы вправе обратиться в суд. Но судебные разбирательства — это время и деньги. Гораздо эффективнее заранее обезопасить себя на этапе заключения договора.

Рекомендация №1: Изучите договор заказчика с гензаказчиком

Если вы соглашаетесь на условие «оплата после оплаты от гензаказчика», вы вправе знать, какие обязательства есть у вашего контрагента. Что делать: Перед подписанием договора запросите договор вашего заказчика с гензаказчиком. Чтобы не раскрывать все коммерческие тайны, условия по цене можно «заблюрить». Вам критически важны сроки и условия приемки и оплаты на верхнем уровне. Если заказчик отказывается: В этом случае можно включить в свой договор защитные механизмы.

Рекомендация №2: Пропишите в договоре защитные условия