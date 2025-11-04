Что делать, если заказчик хочет платить только после получения денег от генерального заказчика?

Ситуация, когда ваш заказчик ставит оплату и приемку ваших работ по цепочке — от действий своего генерального заказчика, — знакома многим подрядчикам. Законодательство допускает такие условия, но безграмотная формулировка в договоре перекладывает все риски задержек на вас.
Рассказываем, как правильно прописать эти условия, чтобы не нести ответственность за чужие просрочки.
Почему это риск для подрядчика?
Заказчик, ссылаясь на то, что «деньги от гензаказчика еще не пришли», может бесконечно затягивать расчет с вами. Да, если просрочка выйдет за разумные сроки, вы вправе обратиться в суд. Но судебные разбирательства — это время и деньги. Гораздо эффективнее заранее обезопасить себя на этапе заключения договора.
Рекомендация №1: Изучите договор заказчика с гензаказчиком
Если вы соглашаетесь на условие «оплата после оплаты от гензаказчика», вы вправе знать, какие обязательства есть у вашего контрагента.
Что делать: Перед подписанием договора запросите договор вашего заказчика с гензаказчиком. Чтобы не раскрывать все коммерческие тайны, условия по цене можно «заблюрить». Вам критически важны сроки и условия приемки и оплаты на верхнем уровне.
Если заказчик отказывается: В этом случае можно включить в свой договор защитные механизмы.
Рекомендация №2: Пропишите в договоре защитные условия
Если заказчик не готов показать свой договор или вы хотите дополнительной страховки, включите в договор субподряда следующие пункты:
Гарантии и заверения заказчика. Зафиксируйте, что заказчик обязуется предпринимать все необходимые и разумные действия для своевременной приемки и оплаты работ гензаказчиком. Можно зафиксировать гарантии, что сроки по его договору совпадают с вашими.
Право на подтверждение. Прямо укажите, что вы вправе запросить документ, подтверждающий исполнение заказчиком его обязательств перед гензаказчиком. Например, копию акта, отправленного в ЭДО, с отметкой о дате и времени отправки.
Презумпция наступления события. Предложите условие, в соответствии с которым, если заказчик в течение определенного срока (например, 5-10 рабочих дней) не предоставил вам запрошенное подтверждение, то событие (оплата от гензаказчика или приемка работ) считается наступившим. С этого момента у вашего заказчика возникает просрочка обязательства по оплате перед вами.
Такая конструкция логична: если заказчик ставит свои обязательства в зависимость от действий третьего лица, то он должен нести ответственность за их несвоевременное исполнение.
Про «плечо ответственности» и отраслевые особенности
Помните простое правило: чем выше ответственность и риски, которые вы на себя принимаете, тем выше должна быть ваша маржинальность. Соглашаться на кабальные условия «послезавтрашней» оплаты за стандартную цену — невыгодно.
Использование такого метода расчетов и приемки соответствует сложившейся деловой практике, в строительстве. Например, когда заказчик получает оплату по факту завершения работ на всем объекте, поскольку зачастую оценка качества работ действительно может быть установлена только после того, как будет завершена работа в целом. Таким образом, данный формат сотрудничества так же обусловлен необходимостью получения дополнительных гарантий качественного выполнения работ и своевременного устранения подрядчиком обнаруженных недостатков.
Однако, стоит учесть - если оказываются услуги, результат которых не приводит к созданию нового объекта или заказчик имеет возможность самостоятельно проверить результат, то в ряде случаев включение таких условий для заказчика может нести другие риски, связанные с переквалификацией отношений.
Вывод
Условие о зависимости от гензаказчика — рабочий инструмент, но использовать его нужно с умом. Ваша задача — сделать так, чтобы этот инструмент не превратился в односторонние риски, а был сбалансированным механизмом, мотивирующим заказчика работать оперативно.
