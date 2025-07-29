Облигации СИБУР 001Р-07. Купон до 14,50% на 3,5 года без оферт и амортизации

СИБУР — крупнейшая нефтегазохимическая компания в России, образована в 1995 году. В 2021 году приобрела ТАИФ, укрепив позиции на внутреннем рынке. Производит полимеры, каучуки, пластмассы и олефины на основе попутного нефтяного газа и других углеводородов.

Продукция поставляется в более чем 80 стран. Международные партнёры — Reliance, КазМунайГаз, Sinopec. Также компания имеет доли в проектах в Индии и Казахстане, а торговые офисы расположены в Китае.

Параметры выпуска СИБУР 001Р-07:

• Рейтинг: AAA (RU) от АКРА

• Номинал: 1000Р

• Объем: не менее 20 млрд рублей

• Срок обращения: 3,5 года

• Купон: не выше 14,50% годовых (YTM не выше 16,50% годовых)

• Периодичность выплат: ежемесячно

• Амортизация: отсутствует

• Оферта: отсутствует

• Квал: не требуется

• Сбор заявок: до 29 июля

• Дата размещения: 01 августа

Финансовые результаты по МСФО за 2024:

• Выручка — увеличилась на 7,7%, до 1,171 трлн рублей;

• EBITDA — сократилась на 2,2%, до 476,96 млрд рублей;

• Рентабельность по EBITDA — 40,7%;

• Чистый долг компании на конец 2024 года — составил 863 млрд рублей, увеличившись на 35% к 2023 году.

• Соотношение чистого долга к EBITDA в рублёвом выражении — 1,8x, что соответствует среднему показателю за последние пять лет.

Рост долга объясняется инвестициями: завершено строительство этиленового комплекса, модернизирована линия полиэтилена, продолжается ввод Амурского ГХК.

В обращении находится 6 выпусков облигаций компании и 9 выпусков валютных облигаций:

• СИБУР Холдинг 001Р выпуск 1 $RU000A104XW2 Доходность — 17,49%. Купон: 9,15%. Текущая купонная доходность: 9,40% на 5 месяцев, выплаты 4 раза в год.

• СИБУР ХОЛДИНГ 001Р-03 USD $RU000A10AXW4 Доходность — 5,33%. Купон: 9,60%. Текущая купонная доходность: 8,53% на 3 года, выплаты 12 раз в год.

Похожие выпуски облигаций по параметрам в которые инвестирую сам:

• ОФЗ 26224 $SU26224RMFS4 Доходность — 13,89%. Купон: 6,90%. Текущая купонная доходность: 8,41% на 3 года 9 месяцев, выплаты 2 раза в год.

• ОФЗ 26237 $SU26237RMFS6 Доходность — 13,81%. Купон: 6,70%. Текущая купонная доходность: 7,99% на 3 года 7 месяцев, выплаты 2 раза в год.

• ВИС ФИНАНС БО П09 $RU000A10C634 (А) Доходность — 17,89%. Купон: 17,00%. Текущая купонная доходность: 16,79% на 2 года 11 месяцев, выплаты 12 раз в год.

• Балтийский лизинг БОП18 $RU000A10BZJ4 (АА-) Доходность — 19,85%. Купон: 19,00%. Текущая купонная доходность: 18,68% на 2 года 11 месяцев, выплаты 12 раз в год.

• Делимобиль 001Р-06 $RU000A10BY52 (А) Доходность — 19,05%. Купон: 20,00%. Текущая купонная доходность: 18,68% на 2 года 10 месяцев, выплаты 12 раз в год.

• ВУШ 001P-04 $RU000A10BS76 (А-) Доходность — 18,67%. Купон: 20,25%. Текущая купонная доходность: 18,80% на 2 года 9 месяцев, выплаты 12 раз в год.

Что по итогу: Данный выпуск выглядит достойной альтернативой ОФЗ. Также его параметры схожи с облигацией РЖД 1Р-44R утвержденным купоном 13,95%. Сильного роста цены после размещения ожидать не стоит, но в горизонте года такие выпуски могут прибавить в стоимости.

Интересно будет посмотреть, какой итоговый купон получит выпуск от СИБУР. Если его снизят ниже 14%, то, пожалуй, предложение потеряет всякий интерес для меня.

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