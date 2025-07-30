Российский рынок начал сомневаться в серьезности намерений Трампа. К чему готовиться инвестору

Индекс МосБиржи завершил основную сессию в зеленой зоне благодаря ослаблению рубля и удорожанию нефти. По итогам торгов индекс поднялся на 1%, достигнув отметки в 2758,28 пункта. Индекс РТС, в свою очередь, просел ввиду слабых позиций российской валюты сразу на 2,24%, оказавшись на уровне 1056,83 пункта.

Долгожданный многими процесс девальвации, кажется стартовал: Ослабление рубля начало проявляться после 25 июля, когда ЦБ сократил ключевую ставку сразу на 2 процентных пункта – до 18% годовых. Обычно такие шаги центробанков приводят к снижению курса национальной валюты, тогда как ужесточение денежно-кредитной политики, наоборот, поддерживает её.

Для российских экспортёров и федерального бюджета излишне сильный рубль нежелателен, так что его снижение было ожидаемым. Заявления Трампа, вероятно, лишь стали поводом для спекулятивного давления на курс. С момента решения ЦБ доллар вырос против рубля на 1,7 рубля и сейчас торгуется выше 82 рублей, преодолев психологически важный уровень в 80 рублей.

Котировки индекса на нейтральном фоне пытались отыграть часть потерь прошлой торговой сессии, пока на первый план снова не вышли угрозы и новый дедлайн для России по урегулированию военного конфликта.

Но на самом деле, не все так плохо, как может показаться на первый взгляд. Вполне возможно, что Трамп снова заявит о переносе сроков — вместо десяти дней речь пойдет о месяце или даже 90 днях, как в случае с Китаем.

Кроме того, если Белый дом введет новые дополнительные пошлины и тарифы, скорее всего, будет множество исключений для отдельных стран и товаров. В итоге реальное воздействие этих мер окажется слабее, чем ожидалось.

Механизм реализации жестких антироссийских мер, которыми грозится Америка, пока абсолютно не ясен, и инвесторы, по-видимому, перестав бояться, откупили часть вечернего коррекционного движения.

Однако, последние пять лет в мире показали, что нет ничего невозможного, поэтому спешить набивать карманы в моменте подешевевшими акциями, я бы не спешил. Мы еще можем увидеть финальную распродажу и только потом на выдохе пойти вверх.

Из корпоративных новостей:

Европлан в 1п 2025г увеличил продажи авто с пробегом на 19,4% г/г.

Сбер получил 859 млрд рублей чистой прибыли по МСФО в 1 полугодии против 816 млрд рублей годом ранее.

Henderson выручка за 1п 2025г выросла на 17,2% г/г до 10,78 млрд руб.

Черкизово РСБУ 1п 2025г: Выручка ₽11,37 млрд (+4,6% г/г), Чистая прибыль ₽4,39 млрд (-34% г/г)

Россети Северо-Запад РСБУ 1п 2025г: Выручка ₽37,61 млрд (+29,7% г/г), Чистая прибыль ₽0,92 млрд (снижение в 3,15 раза г/г).

Россети Сибирь РСБУ 1п 2025г: Выручка ₽60,29 млрд (+61,8% г/г), Убыток ₽19,9 млн против убытка ₽522 млн годом ранее

Юнипро в 1п 2025г увеличили выработку электроэнергии на 7% г/г до 29,5 млрд кВт.ч.

Газпром РСБУ 1п 2025г: Выручка ₽3,05 трлн (+4,2% г/г), убыток ₽10,76 млрд против убытка ₽480,6 млрд годом ранее

Яндекс отчет по МСФО за II кв 2025 года: Выручка — ₽332,5 млрд (+33% г/г), Скорр. чистая прибыль группы ₽30,4 млрд (+34% г/г).

• Лидеры: Норникель $GMKN (+5,0%), Эн+ $ENPG (+4,4%), Сегежа $SGZH (+4,3%), ФосАгро $PHOR (+3,8%).

• Аутсайдеры: Россети Центр $MRKC (-4,84%), IVA Technologies $IVAT (-4,8%), Мать и дитя $MDMG (-2,86%).

30.07.2025 - среда

• $AFLT - Аэрофлот финансовые результаты по РСБУ за 6 мес. 2025 г.

• $HYDR - РусГидро финансовые результаты по РСБУ за I полугодие 2025 г.

• $LEAS - Европлан финансовые результаты по РСБУ за 6 мес. 2025 г.

• $NVTK - Новатэк финансовые результаты по МСФО за I полугодие 2025 г.

• Индекс потребительских цен (инфляция) в РФ (19:00 мск)

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