Испытание на прочность: до каких значений возможен отскок по рынку?

Во второй половине дня удалось отыграть часть дневных потерь после заявлений президента США Дональда Трампа о том, что ему придётся сесть за стол переговоров между Россией и Украиной, а украинскому президенту Владимиру Зеленскому — пойти на сделку, чтобы добиться завершения конфликта.
Обсуждение девятнадцатого пакета санкций ЕС, запланированное на сегодня, не состоится и будет перенесено. Основная причина — необходимость скоординировать новые ограничения с партнёрами по G7.
Хотя такая отсрочка выглядит как позитивный сигнал, но она является временной. Ожидается, что доработанный пакет санкций будет рассмотрен примерно через две недели.
📍 Что по технике
Индекс МосБиржи, потеряв стратегический уровень поддержки 2850 пунктов, медленно, но верно снижается к нижней границе ценового коридора в район 2700 пунктов.
Чтобы попытаться переломить нисходящую динамику в течение дня, необходимо закрытие выше 2830 пунктов. Рынок у нас новостной и ничего исключать нельзя, но сильно уповать на чудо, я бы не стал.
Принимайте решения, основываясь на конкретных данных — это даст вам больше уверенности в правильности своих действий. Многие активы в данный момент подошли к сильным уровням поддержки, что повышает вероятность технического отскока. Его минимальной целью будет снятие перепроданности.
Вечером после закрытия основной торговой сессии выйдут данные по недельной инфляции, которые также способны изменить текущую расстановку сил на рынке.
📍 Из корпоративных новостей
Икс 5 $X5 тестирует новый формат ультрамалых магазинов «Налету!»: первые точки открыты в Москве и Петербурге.
Самолет продал проект Рублевские кварталы девелоперской компании Брусника за ₽3,5–6 млрд для снижения долговой нагрузки.
Новабев $BELU продажи алкогольной продукции в РФ за 8 мес 2025г снизились на 11,4% г/г
Банк Санкт-Петербург отчитался по РСБУ за восемь месяцев: год к году чистая прибыль упала на 6,2%, рентабельность капитала составила 22,8%
Мосбиржа ввела запрет на шорты в акциях ВТБ $VTBR на период допэмиссии. Сбор заявок проходит с 16-18 сентября. Допэмиссия пройдёт по цене не дороже 73,9 рублей за акцию.
Ozon $OZON стартует запрет на короткие позиции в связи с редомициляцией.
Яндекс $YDEX внедряет инструмент для создания сайтов для бизнеса с помощью нейросетей.
• Лидеры: Whoosh $WUSH (+3,9%), ТМК $TRMK (+3,45%), Самолет $SMLT (+3,06%), ПИК $PIKK (+2,1%), ЮГК $UGLD (+2,06%).
• Аутсайдеры: БСП $BSPB (-4,1%), Фикс Прайс $FIXR (-3,6%), ГТМ $GTRK (-3%).
17.09.2025 - среда
• Посольский круглый стол в Москве с участием Лаврова и глав дипмиссий более 100 стран на тему Украины.
• Индекс потребительских цен (инфляция) в РФ (19:00 мск)
