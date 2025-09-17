Испытание на прочность: до каких значений возможен отскок по рынку?

Во второй половине дня удалось отыграть часть дневных потерь после заявлений президента США Дональда Трампа о том, что ему придётся сесть за стол переговоров между Россией и Украиной, а украинскому президенту Владимиру Зеленскому — пойти на сделку, чтобы добиться завершения конфликта.

Обсуждение девятнадцатого пакета санкций ЕС, запланированное на сегодня, не состоится и будет перенесено. Основная причина — необходимость скоординировать новые ограничения с партнёрами по G7.

Хотя такая отсрочка выглядит как позитивный сигнал, но она является временной. Ожидается, что доработанный пакет санкций будет рассмотрен примерно через две недели.