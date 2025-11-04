От новичка к профи: книги, которые прокачают ваши инвестиции
• "Разумный инвестор", Бенджамин Грэм
Автор разбирает реализацию инвестиционной политики и уделяет внимание правилам поведения грамотного инвестора.
• "Руководство Богатого Папы по инвестированию", Роберт Кийосаки
Книга представляет собой руководство для тех, кто хочет стать влиятельным и богатым инвестором. Автор делится основными правилами финансирования и разбирает 10 рычагов управления инвестиционными процессами.
• "Манифест инвестора: Готовимся к потрясениям, процветанию и всему остальному". Уильям Бернстайн
Автор рассказывает об основах инвестирования и разработке инвестиционного портфеля, а также сосредотачивает внимание на одном главном совете — никогда не забывать о том, что на рынке могут происходить резкие обвалы.
• "Обыкновенные акции и необыкновенные доходы" Филиппа Фишера
Эта книга рассматривает, как выбирать акции компаний с долгосрочным потенциалом роста, обращая внимание на их инновации и управленческие качества.
• "Метод Питера Линча. Стратегия и тактика индивидуального инвестора", Питер Линч
В книге нет волшебных формул успеха, зато есть методы оценки человека как потенциального инвестора, советы по поиску инвестиционных возможностей и интерпретации финансовых показателей.
• "10 главных правил для начинающего инвестора", Бертон Малкиел
Профессор экономики Принстонского университета предлагает простую пошаговую стратегию, которая позволит достичь успеха частному инвестору с минимальными рисками.
• "Психология рынка" Андрея Костолани
Анализ психологии инвесторов и рыночных циклов. Костолани объясняет, как эмоции и настроения могут влиять на поведение рынка и как этим можно воспользоваться.
• "Финансовая отчётность", Алексей Герасименко
В книге представлен алгоритм грамотной финансовой отчётности, дающий возможность анализировать текущее положение компании и принимать правильные стратегические решения с учётом российской специфики.
• "Акции на долгий срок" Джереми Сигела
Классика для долгосрочных инвесторов. Сигел показывает, почему акции — лучший выбор для тех, кто хочет получить высокий доход на горизонте 10–20 лет.
• "Заметки в инвестировании", УК Арсагера
Книга об инвестициях и управлении капиталом, в которой представлена квинтэссенция более чем 30-летнего опыта инвестиций целой команды профессионалов.
Мне всегда интересно, что читают другие люди — особенно то, что их действительно увлекло или заставило о чём-то задуматься. В комментариях смело делитесь своими последними книжными находками.
