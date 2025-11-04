От новичка к профи: книги, которые прокачают ваши инвестиции

Новичок вы или уже опытный инвестор — главное в инвестициях это постоянно развиваться. Сегодня подготовил для Вас список книг, которые помогут углубить знания и стать более уверенным в своих действиях на рынке.

• "Разумный инвестор", Бенджамин Грэм

Автор разбирает реализацию инвестиционной политики и уделяет внимание правилам поведения грамотного инвестора.

• "Руководство Богатого Папы по инвестированию", Роберт Кийосаки

Книга представляет собой руководство для тех, кто хочет стать влиятельным и богатым инвестором. Автор делится основными правилами финансирования и разбирает 10 рычагов управления инвестиционными процессами.

• "Манифест инвестора: Готовимся к потрясениям, процветанию и всему остальному". Уильям Бернстайн

Автор рассказывает об основах инвестирования и разработке инвестиционного портфеля, а также сосредотачивает внимание на одном главном совете — никогда не забывать о том, что на рынке могут происходить резкие обвалы.

• "Обыкновенные акции и необыкновенные доходы" Филиппа Фишера

Эта книга рассматривает, как выбирать акции компаний с долгосрочным потенциалом роста, обращая внимание на их инновации и управленческие качества.

• "Метод Питера Линча. Стратегия и тактика индивидуального инвестора", Питер Линч

В книге нет волшебных формул успеха, зато есть методы оценки человека как потенциального инвестора, советы по поиску инвестиционных возможностей и интерпретации финансовых показателей.

• "10 главных правил для начинающего инвестора", Бертон Малкиел

Профессор экономики Принстонского университета предлагает простую пошаговую стратегию, которая позволит достичь успеха частному инвестору с минимальными рисками.

• "Психология рынка" Андрея Костолани

Анализ психологии инвесторов и рыночных циклов. Костолани объясняет, как эмоции и настроения могут влиять на поведение рынка и как этим можно воспользоваться.

• "Финансовая отчётность", Алексей Герасименко

В книге представлен алгоритм грамотной финансовой отчётности, дающий возможность анализировать текущее положение компании и принимать правильные стратегические решения с учётом российской специфики.

• "Акции на долгий срок" Джереми Сигела

Классика для долгосрочных инвесторов. Сигел показывает, почему акции — лучший выбор для тех, кто хочет получить высокий доход на горизонте 10–20 лет.

• "Заметки в инвестировании", УК Арсагера

Книга об инвестициях и управлении капиталом, в которой представлена квинтэссенция более чем 30-летнего опыта инвестиций целой команды профессионалов.

Мне всегда интересно, что читают другие люди — особенно то, что их действительно увлекло или заставило о чём-то задуматься. В комментариях смело делитесь своими последними книжными находками.

Наш телеграм канал

✅️ Если пост оказался полезным, ставьте реакции, подписывайтесь на канал - поддержка каждого очень важна!

'Не является инвестиционной рекомендацией