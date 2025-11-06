Как правильно составить договор с китайской компанией?

Китай разный, и для материкового Китая, Гонконга, Тайваня и Аомэня есть свои особенности. В то же время право материкового Китая является центральным, и в статье мы разберем нюансы договорной работы именно на примере права Китайской Народной Республики. .
Структура договора и особенности юридической техники
Китайские договоры традиционно отличаются небольшим объёмом. Это связано с рядом особенностей: уделением бо́льшего внимания доверию между бизнес-партнерами (кит. 关系 / «гуаньси»), чем формализму; иероглифическим письмом, которое в принципе выглядит гораздо компактнее текста на кириллице или латинице (например, 甲方 - слово из 2 иегроглифов соответствует слову «заказчик» из 8 букв); указанием только наименований компаний, без реквизитов (так как наименования китайских компаний уникальны).
Кроме того, внешне структура договора выглядит иначе. Прежде всего, даты указываются в конце под подписью. В договоре, как выше уже сказано, не принято указывать подробные реквизиты компаний (аналогичные российским ИНН, КПП, ОГРН), максимум - наименование и адрес. Даже ФИО законного представителя (т.е. лица, действующего без доверенности от имени компании) в договоре не указывается, и очень часто в китайских договорах есть только печать компании, без подписей (отметим, что у ханьцев - доминирующей по численности национальности в Китае - отчества вообще нет, а у некоторых национальностей нет и фамилии, только имя). Если стороной договора выступает физическое лицо, то можно встретить отпечаток пальца вместо подписи. В Китае также распространено постановка печати на полях страниц. Для этого листы бумаги раскладывают веером и дополнительно ставят печать на полях. Надпись на печати прочитать в таком случае сложно - такой способ нужен для предотвращения подмены страниц договора.
Интересным также является отображение сумм в договоре. Число в китайском языке можно записать тремя способами: арабскими цифрами, китайскими иероглифами и особенными иероглифами, предназначенными для прописывания цифр в финансовых и юридических документах. Цифры, записанные последним способом, ещё называют куриальными. По сути дела, это те же самые иероглифы, но более сложно выглядящие, поэтому их сложно подделать. Например, к китайскому иероглифу “一” (один) можно пририсовать вертикальную черту, и тогда получится “十” (десять). Но куриальная цифра “один” выглядит как “壹”, а цифра “десять” пишется как “拾”, и что-либо пририсовать к ним довольно сложно. Куриальные цифры можно встретить на денежных знаках, ими же записывают суммы в договорах и счетах-фактурах.
Заключение договора
В соответствии со ст.ст. 483, 490 и 491 ГК КНР, договор в китайском праве считается заключенным с момента: (1) вступления в силу обещания (если иное не предусмотрено законодательством или иной договорённостью сторон); (2) если договор в форме документа – с момента подписания, постановки печати или отпечатка пальца; (3) с момента получения исполнения, если оно получено до формального подписания договора; (4) в тех случаях, когда законодательство или договоренность сторон предусматривает письменную форму договора, но фактически эта письменная форма не была соблюдена, а одна из сторон уже выполнила основные обязанности по договору, то договор считается заключенным с момента получения исполнения другой стороной; (5) если используется обмен сообщениями, электронные письма, и в них есть требование о подписании «подтверждающего письма», то договор считается заключенным с момента подписания такого письма; (6) для интернет-магазинов – с момента выбора покупателем продукта-услуги и подачи заказа.
Вышесказанное распространяется и на обмен сканами договора через электронную почту или мессенджеры, что является часто встречаемой бизнес-практикой. В таком случае, помимо подписания/постановки печати/отпечатка пальца, в случае спора суд также, исходило ли волеизъявление от стороны по договору, так как фотографию печати можно просто вставить в договор. Мы рекомендуем всегда проверять текст печати на китайском языке, потому что отличие даже в одном иероглифе будет означать, что договор подписала другая компания, нежели указано в договоре.
Содержание договора
В китайском праве содержание договора определяется сторонами и обычно включает в себя: (1) ФИО/ наименование сторон и адрес; (2) предмет договора; (3) количество; (4) качество; (5) цена или вознаграждение; (6) срок, место и способ исполнения; (7) ответственность; (8) способ разрешения споров. Содержание договора достаточно свободное, и суды в реальности, если договор не нарушает императивных норм КНР, разрешают спор в соответствии с договором.
По обычным договорам поставки, где материковая компания - продавец, мы рекомендуем, помимо прочего, обязательно указывать в договоре два положения. Первое – что проигравшая сторона несет расходы на юридическую поддержку, судебные расходы, исполнение в полном объёме. Второе – что надлежащим является китайский государственный суд по месту нахождения ответчика (в зависимости от ряда обстоятельств можно выбрать иной орган разрешения споров). В таком случае, если нарушителем окажется китайская сторона, то китайский суд может присудить российской стороне расходы на юристов в полном объёме, что часто может сэкономить доверителям миллионы рублей. Кроме того, решение китайского суда не нужно признавать, а можно сразу исполнять в КНР, и в Китае легче принять обеспечительные меры, чем в России (достаточно приложить к заявлению о принятии обеспечительных мер страховой полис и уплатить госпошлину). Как правило, для большинства споров китайского государственного суда вполне достаточно, и арбитраж не требуется. Интересной особенностью китайских судов является отступление от формализма – предоставление новых доказательств допускается даже в апелляции.
Недействительность договора
Договор в соответствии с положениями ГК КНР не порождает правовых последствий в случае: отсутствия гражданской дееспособности у стороны договора; притворной сделки (применяются нормы, которые относятся к реальной сделке); нарушение императивных норм КНР, если их нарушение приводит к недействительности договора (то есть не любых норм); нарушение прав других лиц; выход за пределы компетенции стороны по договору.
Расторжение договора
Расторжение договора допускается по соглашению сторон; при наступлении события, предусмотренного в договоре; и по особым обстоятельствам в соответствии со ст. 563 ГК КНР (непреодолимая сила; до наступления срока исполнения другая сторона явно или своим поведением обозначила, что она не будет исполнять основное обязательство; сторона допустила просрочку, и после официального напоминания в разумный срок не исполняет; нарушение другой стороны такое, что цель договора не может быть достигнута; иные обстоятельства, предусмотренные нормативными актами).
По договору, предметом которого является исполнение обязательств на неопределенный срок, каждая из сторон вправе отказаться от договора в любое время, предварительно предупредив другую сторону в разумный срок.
Таким образом, если стороны хотят закрепить в договоре свое право на односторонний отказ от договора (ст. 450.1 ГК РФ), а договор заключен на определённый срок, то сторонам целесообразнее выбрать российское право, а не китайское. В противном случае такой отказ может быть не поддержан китайским судом.
Интересный факт
В Китае допускается обращение в суд без направления официальной претензии по договорным спорам. Это объясняется тем, что роль такой досудебной претензии (официального напоминания) исполняет само исковое заявление: после получения копии искового заявления у стороны есть разумный срок на исполнение договора.
Поэтому термина «досудебная претензия» в китайском праве нет, есть только «официальное напоминание», которое на русский язык дословно переводится как «письмо о понукании [к исполнению]» (кит. 催告函). При переводе договоров на китайский язык русскоязычные переводчики, если они не знакомы с законодательством Китая, часто переводят слова «досудебная претензия» дословно как 索赔函 («письмо о возмещении убытков»), что часто ставит в тупик китайских юристов: они не понимают, какие убытки требует российская сторона.
Начать дискуссию