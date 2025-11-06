Как правильно составить договор с китайской компанией?

Структура договора и особенности юридической техники

Китайские договоры традиционно отличаются небольшим объёмом. Это связано с рядом особенностей: уделением бо́льшего внимания доверию между бизнес-партнерами (кит. 关系 / «гуаньси»), чем формализму; иероглифическим письмом, которое в принципе выглядит гораздо компактнее текста на кириллице или латинице (например, 甲方 - слово из 2 иегроглифов соответствует слову «заказчик» из 8 букв); указанием только наименований компаний, без реквизитов (так как наименования китайских компаний уникальны).

Кроме того, внешне структура договора выглядит иначе. Прежде всего, даты указываются в конце под подписью. В договоре, как выше уже сказано, не принято указывать подробные реквизиты компаний (аналогичные российским ИНН, КПП, ОГРН), максимум - наименование и адрес. Даже ФИО законного представителя (т.е. лица, действующего без доверенности от имени компании) в договоре не указывается, и очень часто в китайских договорах есть только печать компании, без подписей (отметим, что у ханьцев - доминирующей по численности национальности в Китае - отчества вообще нет, а у некоторых национальностей нет и фамилии, только имя). Если стороной договора выступает физическое лицо, то можно встретить отпечаток пальца вместо подписи. В Китае также распространено постановка печати на полях страниц. Для этого листы бумаги раскладывают веером и дополнительно ставят печать на полях. Надпись на печати прочитать в таком случае сложно - такой способ нужен для предотвращения подмены страниц договора.

Интересным также является отображение сумм в договоре. Число в китайском языке можно записать тремя способами: арабскими цифрами, китайскими иероглифами и особенными иероглифами, предназначенными для прописывания цифр в финансовых и юридических документах. Цифры, записанные последним способом, ещё называют куриальными. По сути дела, это те же самые иероглифы, но более сложно выглядящие, поэтому их сложно подделать. Например, к китайскому иероглифу “一” (один) можно пририсовать вертикальную черту, и тогда получится “十” (десять). Но куриальная цифра “один” выглядит как “壹”, а цифра “десять” пишется как “拾”, и что-либо пририсовать к ним довольно сложно. Куриальные цифры можно встретить на денежных знаках, ими же записывают суммы в договорах и счетах-фактурах.