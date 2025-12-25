Лизинг авто для личного пользования директором: какие возникнут риски после налоговой реформы

Формальная корректность учета

Автомобиль регистрируется на организацию. Страховки, техобслуживание и вся сопутствующая документация оформляются на юридическое лицо. Это создает формальное подтверждение служебного использования. Такой подход упрощает ведение бухгалтерии и налогового учета.

Все перечисленные факторы объясняют, почему схема долгое время широко применялась, даже при ее уязвимости для проверок ФНС.

Позиция ФНС и судов

Налоговые службы и суды всегда следуют главному правилу: расходы должны быть экономически оправданы. Нельзя получать выгоду, которая не имеет под собой законных оснований. Расходы и вычеты считаются законными только в том случае, если они напрямую связаны с деятельностью, нацеленной на получение дохода.