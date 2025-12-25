Лизинг авто для личного пользования директором: какие возникнут риски после налоговой реформы

Использование формально классифицируется как служебное. Рассмотрим, почему эта модель популярна, как к ней относятся налоговые органы и суды, а также какие новые риски принесет налоговая реформа 2025–2026 годов.
Причины популярности схемы
Привлекательность этой модели объясняется рядом финансовых и правовых преимуществ, которые она дает юрлицу.
Налоговый эффект по НДС
Основной фактор популярности этой схемы — право компании на налоговые вычеты по НДС. Этот вычет распространяется на лизинговые платежи и, иногда, на цену самого лизингового имущества. Для дорогих авто это дает существенный положительный эффект для денежного потока и создает временную налоговую выгоду.
Учет затрат для налога на прибыль
Лизинговые платежи разрешено включать в расходы, уменьшающие базу по налогу на прибыль. Это возможно, если соблюдены требования Главы 25 Налогового кодекса РФ. В отличие от прямой покупки, где используется амортизация, лизинг позволяет списывать затраты более равномерно и оперативно.
Финансовая гибкость и ликвидность
Лизинг уменьшает необходимость сразу тратить большие суммы на покупку. Финансовую нагрузку можно распределить на весь срок действия договора. Это особенно важно для компаний среднего и малого бизнеса.
Формальная корректность учета
Автомобиль регистрируется на организацию. Страховки, техобслуживание и вся сопутствующая документация оформляются на юридическое лицо. Это создает формальное подтверждение служебного использования. Такой подход упрощает ведение бухгалтерии и налогового учета.
Все перечисленные факторы объясняют, почему схема долгое время широко применялась, даже при ее уязвимости для проверок ФНС.
Позиция ФНС и судов
Налоговые службы и суды всегда следуют главному правилу: расходы должны быть экономически оправданы. Нельзя получать выгоду, которая не имеет под собой законных оснований. Расходы и вычеты считаются законными только в том случае, если они напрямую связаны с деятельностью, нацеленной на получение дохода.
Деловая цель и экономическая обоснованность
Если машина используется в основном для личных нужд руководителя, налоговые органы расценивают такие расходы как не связанные с бизнесом. В этом случае возможны следующие действия: расходы исключаются из базы по налогу на прибыль, НДС приходится восстанавливать, и начисляется дополнительный налог. Кроме того, у руководителя возникает доход в натуральной форме, который облагается НДФЛ.
Типовые «красные флаги» для инспекции
Налоговые инспекторы обращают внимание на следующие признаки высокого риска:
дорогой автомобиль используется одним человеком без явного подтверждения служебной необходимости.
путевые листы или другие первичные документы оформлены формально или отсутствуют.
в компании нет внутренних нормативных актов, которые регулируют порядок использования служебного транспорта.
руководитель или зависимое лицо в итоге выкупает машину по цене ниже рыночной.
стоимость автомобиля не соответствует масштабу и характеру работы организации.
Наличие всей совокупности этих факторов инспекция часто рассматривает как доказательство фиктивной схемы, созданной для получения налоговой экономии.
Влияние налоговой реформы 2025–2026 годов
Предстоящие изменения законодательства окажут прямое влияние на экономику этой схемы.
Рост ставки НДС
С 1 января 2026 года общая ставка НДС вырастет с 20% до 22%. Это автоматически увеличит сумму входного НДС. В результате, стоимость лизинговых платежей повысится, а относительный эффект от оптимизации снизится. Переходные положения по договорам, которые действуют на границе налоговых периодов, создадут дополнительные сложности в учете.
Транспортный налог и региональные особенности
Реформа коснулась и транспортного налога. Пересмотрены региональные ставки и методы налогообложения дорогих автомобилей. В результате общая стоимость владения машиной увеличивается. Это снижает выгоду от использования транспортного средства через компанию для личных целей.
Практические шаги по снижению налоговых рисков
Чтобы минимизировать риски при использовании лизинговых автомобилей в личных целях, необходимо:
обязательно оформить порядок использования служебного транспорта локальными актами, приказами и регламентами.
обеспечить правильное и полное оформление путевых листов. В них должны быть указаны деловые цели и маршруты.
фиксировать точное соотношение служебного и личного использования.
если личное использование неизбежно, нужно рассмотреть варианты компенсации или правильного обложения этой выгоды НДФЛ.
сделки с взаимозависимыми лицами не должны проходить по заниженной цене. Если цена ниже рыночной, ее необходимо подтвердить отчетом независимого оценщика.
необходимо иметь экономическое обоснование того, почему организации нужен именно дорогой представительский автомобиль для ее деятельности.
Исторически схема лизинга представительского авто на юрлицо для личного пользования директором привлекала налоговыми льготами и удобством. Однако сейчас риски сильно возросли. Это связано с развитием судебных решений, усилением контроля со стороны налоговой и изменениями в реформе 2025–2026 годов. Сегодня самое важное — наличие реальной деловой цели, правильное документальное оформление и способность компании доказать экономическую необходимость этих расходов.
