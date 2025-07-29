ФНС меняет подход к банкротству юридических лиц

Мы представляем интересы компаний в делах о банкротстве и нами выявлена интересная тенденция, которая началась в 2023 году. Как всем известно ФНС когда подает на банкротство компаний в отличие от физических лиц отказывается от финансирования процедуры банкротства в итоге 90% заявлений поданных налоговым органом прекращается ввиду его отсутствия как и имущества.

Компания-доверителя обратилась к нам ввиду того, что ИФНС № 28 по г. Москве обратилась с заявлением о признании их банкротом, при этом, указала в своих письменных пояснениях о финансировании банкротства за счет “оспаривания сделок и привлечения к субсидиарной ответственности”. С учетом сложившейся практики мы скептически отнеслись к данной позиции, однако, какого было наше удивление когда в суд приходил на каждое заседание представитель и упорото отстаивал позицию настаивая на введении процедуры несмотря на отсутствие согласия на финансирование и имущество. Итог = в отношении должника введена процедура конкурсного производства. Казалось бы всё? Но нет.

Все дела по заявлениям налоговых органов где нет имущества прекращались

(согласно картотеке арбитражных дел).

С тех пор обратилась иная организация с аналогичным вопросом с участием той же самой налоговой инспекцией и вот что мы выявили.

Вышеуказанная ИФНС активно настаивает и успешно в большинстве случаев вводит процедуры банкротства на основании сделок, при этом, при прекращении банкротства - обжалуют судебные акты до вышестоящих судов.

Так, следующие дела успешно введенные налоговой инспекцией.

А40-253568/2023 - в данном деле налоговый орган дошел до суда кассационной инстанции после которого введена процедура банкротства;

А40-46935/2024 - в данном деле налоговый орган дошел до суда кассационной инстанции, после которого введена процедура банкротства;

А40-118058/2024 - в данном деле налоговый орган дошел до суда кассационной инстанции, который вернул дело на новое рассмотрение;

А40-282768/2024 - в данном деле апелляция вернула дело на новое рассмотрение;

Иные аналогичные многочисленные дела - А40-118076/2024, А40-272826/2023, А40-307388/2023, А40-304363/2023, А40-118019/2024; А40-212187/2024; А40-264215/2024; А40-51072/2024; А40-251958/2023 и т.д.

При этом были и неудачные попытки:

А40-287302/2023 - в данном деле налоговый орган дошел до суда кассационной инстанции;

А40-261946/2024 - в данном деле также безуспешно налоговый орган дошел до суда кассационной инстанции.

Усматриваются и иные дела где несмотря на отказы и прекращения ведется активная позиция налогового органа по введению процедуры в вышестоящих судах (дела А40-282786/2024, А40-281056/2024 и т.д.).

После проведенного анализа сделан вывод, что это не единичный случай и налоговые органы стали не просто формально подавать заявления, но и активно настаивать на введении процедуры банкротства даже без имущества вплоть до судов кассационной инстанции.

Можно ли считать это новой тенденцией для пополнения бюджета? И значит ли это, что закончились те дни когда организации без имущества, но при наличии оспариваемых сделок могли не переживать обнаружив подачу заявления налогового органа о признании ее банкротом?