Чем отличаются общехозяйственные затраты и административно-управленческие расходы для ГОЗ

В ГОЗ допускается включать в цену и ОХР, и АУР. Если у вас в организации присутствуют одни и отсутствуют другие (либо как-то разделены те и те), то добро пожаловать в эту статью.

Начнем с описания ОХР и АУР для ГОЗ, которое мы найдем в Приказе Минпромторга РФ от 08.02.19 № 334 (далее – Приказ).

Согласно Приказу:

Общехозяйственные затраты (ОХР) - затраты, связанные с управлением деятельностью организации в целом. Административно-управленческие расходы (АУР) - расходы, связанные с управлением деятельностью организации в целом.

Ниже по тексту Приказа они уже сразу названы «общехозяйственные затраты (административно-управленческие расходы)». А в Приложении № 6 к тому же Приказу мы можем найти список затрат по ним (они одинаковые для ОХР и АУР), который разрешено относить к продукции ГОЗ.

Итого состав ОХР и АУР одинаковый. Для чего тогда называются по-разному?

До вступления в силу ФСБУ 5/2019 многие работали по одной схеме. Собирали на 26 счете общехозяйственные (управленческие) расходы и ежемесячно списывали их на 20 счет, разнося в себестоимость разных контрактов. Однако в ФСБУ 5/2019 (п.18) зафиксировали, что в состав себестоимости не включаются управленческие расходы.

Тут-то мы и обращаем внимание на разницу между ОХР и АУР для ГОЗ.

ОХР мы по-прежнему собираем на 26 счете и включаем в себестоимость продукции, относя их на 20 счет (с разделением между контрактами в соответствии с правилами раздельного учета). В расчетно-калькуляционных материалах мы тоже отражаем ОХР в соответствующей строке.

А вот АУР у нас относятся напрямую на финансовый результат и отправляются на 90 счет. Для целей раздельного учета кто-то организует позаказное разделение на 90 счете, а кто-то рассчитывает разделение АУР в отдельной справке в Экселе. В расчетно-калькуляционных материалах АУР отражается в своей строке.

Важный момент: поскольку ОХР и АУР это одно и тоже, очевидно, что если мы закладываем затраты в ОХР, то те же самые затраты заложить в ту же цену через АУР уже нельзя. Если вдруг у вас в организации ОХР и АУР как-то разделены и расходы по ним — это разные расходы, обязательно подробно и понятно опишите это в своих расчетно-калькуляционных материалах, иначе что-то одно вам просто не примут, сочтя за задвоение.

Итого. Разницы по составу между ОХР и АУР нет. Что использовать зависит от того, как вам удобнее вести ваш учет, ГОЗом допустимо и предусмотрено оба варианта. Если выбираете ОХР, то разделяете затраты между контрактами прямо на 20 счете. А если используете АУР, то делаете тоже самое либо на 90 счете, либо в отдельном документе-расчете (предусмотрите это в учетной политике). В любом случае расходы у нас не теряются.