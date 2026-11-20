В чем суть проблемы?

Я, как практикующий бухгалтер и руководитель аутсорсинговой компании, решила перепроверить свои пенсионные накопления и заказала выписку из ИЛС (Индивидуального лицевого счета) в СФР через Госуслуги.

Каково же было мое удивление, когда я увидела, что по некоторым периодам, где страхователем указана я сама (как ИП), картина крайне печальная:

За 2024 год по строке ИП стоит 0,00 руб.

За 2025 год — аналогично 0,00 руб.

При этом фактически я уплачивала 1% с превышения (а это сотни тысяч рублей). То есть более 700 000 рублей моих собственных взносов в выписке СФР просто не учтены!

Почему это происходит? Из-за механики Единого налогового счета (ЕНС). ФНС получает ваши деньги, но из-за сбоев, ошибок в КБК или задержек в казначейском сопровождении платеж может «зависнуть» на невыясненных суммах или быть разнесенным не на тот КБК (например, в счет ОМС вместо пенсии). Пока ФНС не передаст корректные сведения в СФР, ваши пенсионные баллы (ИПК) не формируются.