Коллеги-предприниматели и бухгалтеры, предлагаю обсудить тему, о которой редко говорят вслух. Мы все привыкли, что ИП исправно платит фиксированные взносы «за себя» и 1% с доходов, превышающих 300 000 рублей. Логика проста: эти деньги должны формировать нашу будущую пенсию. Мы думаем, что эти деньги копятся на нашу пенсию. Но я заказала выписку из Социального фонда (СФР) и увидела картину, которая заставила меня написать эту статью.
Делюсь реальным опытом: как я обнаружила «пропажу» более 700 000 рублей своих взносов, что ответил СФР в официальном письме и что нужно сделать каждому ИП прямо сейчас.
В чем суть проблемы?
Я, как практикующий бухгалтер и руководитель аутсорсинговой компании, решила перепроверить свои пенсионные накопления и заказала выписку из ИЛС (Индивидуального лицевого счета) в СФР через Госуслуги.
Каково же было мое удивление, когда я увидела, что по некоторым периодам, где страхователем указана я сама (как ИП), картина крайне печальная:
За 2024 год по строке ИП стоит 0,00 руб.
За 2025 год — аналогично 0,00 руб.
При этом фактически я уплачивала 1% с превышения (а это сотни тысяч рублей). То есть более 700 000 рублей моих собственных взносов в выписке СФР просто не учтены!
Почему это происходит? Из-за механики Единого налогового счета (ЕНС). ФНС получает ваши деньги, но из-за сбоев, ошибок в КБК или задержек в казначейском сопровождении платеж может «зависнуть» на невыясненных суммах или быть разнесенным не на тот КБК (например, в счет ОМС вместо пенсии). Пока ФНС не передаст корректные сведения в СФР, ваши пенсионные баллы (ИПК) не формируются.
Почему это критично?
1% с превышения должен конвертироваться в ваши пенсионные баллы. Если ФНС не передала эти данные в СФР из-за сбоев разнесения по ЕНС, на пенсии вы можете обнаружить, что государство «забыло» учесть ваши законные баллы. А восстановить задним числом периоды и суммы через СФР бывает невероятно сложно.
Что нужно сделать ПРЯМО СЕЙЧАС (Инструкция для всех ИП)
Не ждите предпенсионного возраста. Проверьте всё сейчас, пока есть время исправить ошибки.
Шаг 1. Закажите выписку из ИЛС. Это бесплатно. Запросите на Госуслугах услугу «Сведения о состоянии индивидуального лицевого счета в СФР» (форма СЗИ-ИЛС).
Шаг 2. Найдите свои строки. Откройте выписку, листайте вниз. Ищите периоды, где в графе «Страхователь» указано ВАШЕ ФИО (как ИП).
Шаг 3. Сравните суммы. Посмотрите в графу «Сумма начисленных страховых взносов». Сложите то, что там отражено, и сравните с тем, что вы фактически платили (Фикс + 1%). Обращайте внимание на периоды 2023, 2024 и 2025 годов — именно там сейчас чаще всего случаются «зависания» из-за ЕНС.
Шаг 4. Если есть расхождения — бейте тревогу. Если видите нули или суммы меньше уплаченных, нужно действовать.
Как вернуть свои деньги и баллы? Мой опыт
Когда я обнаружила нули за 2024 и 2025 годы, я не стала ждать «автоматического разнесения». Я написала официальные обращения в оба ведомства.
1. В свою ИФНС (через ЛК ИП или ТКС). Подала заявление на проведение сверки расчетов с ЕНС и требование проверить корректность разнесения платежей по КБК (чтобы 1% шел именно на страховую пенсию, а не «завис» на невыясненных платежах или не ушел в счет ОМС).
2. В территориальный орган СФР. Направила запрос о причинах неотражения сумм в выписке ИЛС.
Что ответил СФР официально
И вот тут началось самое интересное. Я получила официальное письмо от Отделения СФР по Краснодарскому краю, которое развеяло миф о том, что деньги «пропали».
Ключевые выводы из ответа СФР:
Деньги не «съедены», они «зависли» на федеральном уровне. СФР прямым текстом подтверждает: пакеты сведений от ФНС за 2019–2025 годы (включая 1% с превышения) получены, но «находятся в стадии обработки на федеральном уровне».
Подтверждение расхождений. СФР официально признает разницу: на момент проверки на моем лицевом счете. Расхождения за 2022–2025 годы будут устранены автоматически по мере прохождения данных через системы межведомственного взаимодействия.
Важный нюанс про будущие периоды. СФР прямо указал: «в случае, если перечисление страховых взносов за 2025 год произведено в 2026 году (1% за 2025 год), информация об уплаченных взносах в 2026 году органами ФНС будет передана не ранее 2027 года, в сроки, предусмотренные нормами законодательства».
Вывод: Хоть деньги не «пропали», а просто «едут» с 2024 года из ФНС в СФР с задержкой. Но без вашего запроса эта «обработка на федеральном уровне» может затянуться на неопределенный срок, либо платеж действительно может быть разнесен неверно. Заявление заставляет инспекторов поднять вопрос и дать четкий ответ: деньги в пути или их нужно разыскивать через уточнение платежа в ФНС.
Автор: Ольга Поташкина, эксперт по УСН и сложному НДС, главный бухгалтер с 2008 года, руководитель компании на рынке бухгалтерского аутсорсинга.
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