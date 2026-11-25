💀 Что пошло не так: 5 фатальных ошибок АО «Сибирские традиции»

1. Анонимный звонок в РАР (05.08.2021) Кто-то сообщил: «По адресу X производят пиво без ЕГАИС и заставляют маркировать его как квас». Проверка РАР изъяла пробы из кег с надписью «Лимонад» — экспертиза показала 4,5-6,7% спирта. Это стало триггером для удара ФСБ и ФНС.

2. Ноутбук с двумя базами 1С ФСБ изъяла ноутбук ASUS, на котором обнаружили:

«Сибирские традиции» (белая база для отчетности)

«Сибирские традиции 2024_02_21» (теневая база с реальными остатками сырья)

«Пиво Сибири» (база взаимозависимого покупателя)

Суд признал: теневая база = доказательство умысла.

3. Скрытые 7 млн литров пива ФНС сопоставила чеки ОФД (розничные продажи) с данными ЕГАИС (официальные закупы). Розница продала на 7,2 млн литров пива больше, чем закупила по ЕГАИС. Разница = скрытое производство.

4. Сырье «как излишки» В теневой 1С завод оприходовывал купленный за наличку солод через проводку Д-т 10 К-т 91 «Излишки материалов» без первичных документов. ФНС насчитала 422 тонны «излишков» солода, которые фактически были куплены за теневую выручку.

5. Сокрытие первички в суде Завод уклонялся от предоставления документов, заявляя: «У налоговой всё есть». Суд применил ч. 1 ст. 65 АПК РФ: бремя доказывания лежит на налогоплательщике. Нет документов = проигрыш.