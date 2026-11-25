Представьте: вы варите пиво, но в 1С проводите его как квас, чтобы не платить акцизы. У вас две базы 1С, закуп сырья за наличку, теневая выручка. Казалось бы, всё продумано. Но через 3 года приходит ФНС с ФСБ, изымает ноутбук директора, и суд доначисляет 198,9 млн рублей налогов и штрафов. Разбор свежего решения АС Новосибирской области (дело № А45-21405/2025 от 23.11.2026).
💀 Что пошло не так: 5 фатальных ошибок АО «Сибирские традиции»
1. Анонимный звонок в РАР (05.08.2021) Кто-то сообщил: «По адресу X производят пиво без ЕГАИС и заставляют маркировать его как квас». Проверка РАР изъяла пробы из кег с надписью «Лимонад» — экспертиза показала 4,5-6,7% спирта. Это стало триггером для удара ФСБ и ФНС.
2. Ноутбук с двумя базами 1С ФСБ изъяла ноутбук ASUS, на котором обнаружили:
«Сибирские традиции» (белая база для отчетности)
«Сибирские традиции 2024_02_21» (теневая база с реальными остатками сырья)
«Пиво Сибири» (база взаимозависимого покупателя)
Суд признал: теневая база = доказательство умысла.
3. Скрытые 7 млн литров пива ФНС сопоставила чеки ОФД (розничные продажи) с данными ЕГАИС (официальные закупы). Розница продала на 7,2 млн литров пива больше, чем закупила по ЕГАИС. Разница = скрытое производство.
4. Сырье «как излишки» В теневой 1С завод оприходовывал купленный за наличку солод через проводку Д-т 10 К-т 91 «Излишки материалов» без первичных документов. ФНС насчитала 422 тонны «излишков» солода, которые фактически были куплены за теневую выручку.
5. Сокрытие первички в суде Завод уклонялся от предоставления документов, заявляя: «У налоговой всё есть». Суд применил ч. 1 ст. 65 АПК РФ: бремя доказывания лежит на налогоплательщике. Нет документов = проигрыш.
🛡️ Как защитить бизнес: 7 практических шагов
1. Разделите базы 1С физически
Никаких «теневых» баз на рабочих ноутбуках. Если у вас есть управленческий учет — он должен вестись в отдельной системе (например, 1С:Управление торговлей), а не в бухгалтерской базе. Серверное хранение + шифрование + разграничение прав доступа.
2. Легализуйте ключевые процессы
Единственная 100% защита от доноса — отсутствие состава правонарушения. Если вы закупаете сырье за наличку — оформляйте это через договоры с физлицами + НДФЛ + страховые взносы. Если продаете без ЕГАИС — это уголовное преступление (ст. 171.4 УК РФ).
3. Защитите цифровые следы
DLP-системы (Data Loss Prevention) — отслеживают попытки выгрузки данных на флешки, отправки на личную почту.
Запрет на личные устройства — в локальных актах прописан запрет на пересылку рабочих баз.
Регулярный аудит IT-безопасности — проверка, кто имеет доступ к каким базам.
4. Кадровая гигиена
80% доносов исходят от бывших или увольняемых сотрудников.
Цивилизованное увольнение (соглашение сторон с компенсацией дешевле, чем проверка).
Своевременная «белая» зарплата — главный мотиватор не мстить.
NDA (соглашение о неразглашении) — не запрещает сообщать в госорганы о преступлениях, но запрещает сливать базы конкурентам.
5. Контролируйте взаимозависимых контрагентов
В деле АО «СТ» основным покупателем (32% продаж) было ООО «Пиво Сибири» — учредитель мать супруги гендиректора. ФНС это учла как признак схемы. Правило: если вы продаете взаимозависимому лицу — цены должны быть рыночными (ст. 105.3 НК РФ), а цепочка перепродаж — прозрачной.
6. Самостоятельный аудит до проверки
Сравнивайте данные ЕГАИС с реальными остатками на складе.
Проверяйте расхождения между ОФД (розница) и вашими отгрузками.
Если видите, что разрыв критический — немедленная реструктуризация, а не запугивание персонала.
7. Не прячьте первичку в суде
В деле АО «СТ» завод уклонялся от предоставления документов, и суд это учел как противодействие проверке. Правило: если у вас есть документы, подтверждающие реальность операций — предоставляйте их сразу. Сокрытие = автоматический проигрыш.
📊 Итог: цена одной «теневой» схемы
Показатель
Сумма
Доначислено акциза
165,1 млн руб.
Доначислено НДС
33,9 млн руб.
Завышены убытки по налогу на прибыль
7,6 млн руб.
Штрафы (п. 3 ст. 122, п. 1 ст. 126 НК РФ)
1,3 млн руб.
ИТОГО
198,9 млн руб.
Дело № А45-21405/2025 от 23.11.2026 Арбитражный суд Новосибирской области. Судья Е.В. Полянская.