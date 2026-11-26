Забудьте старый миф: «Если у нас есть договор, акт, счет-фактура и путевой лист — к нам нет претензий». Эпоха формального документооборота мертва. Современный налоговый контроль — это не проверка бумажек, это 3D-рентген вашей бизнес-модели.
Ниже — сухая выжимка того, как ФНС и суды в 2025–2026 годах уничтожают схемы по кусочкам. Это наглядное пособие для тех, кто до сих пор верит, что «адвокатский опрос» или «нотариальный осмотр облака» спасут от доначислений по ст. 54.1 НК РФ.
БЛОК 1. Цифровой и криминалистический капкан
ФНС больше не смотрит на «синие печати». Они смотрят на метаданные, телематику и почерк.
Экспертиза МВД (Техническая подделка). Подписи директоров «субподрядчиков» в актах и путевых листах исследуются криминалистами. Вердикт: выполнены с применением капельно-струйного принтера, с предварительной карандашной обводкой, либо с использованием факсимиле. Это прямой состав умысла на создание фиктивного документооборота.
IP-адреса и цифровые следы. ФНС запрашивает логи. Если налоговая отчетность и операции по банковским счетам «независимого субподрядчика» и самого налогоплательщика отправляются с одного и того же IP-адреса — схема раскрыта. Централизованное управление = аффилированность и мнимость.
Телематика и геолокация. В путевом листе указан маршрут. ФНС делает запрос оператору системы «Платон» и сверяет координаты с Яндекс.Картами. Итог: грузовик в указанные даты не двигался по маршруту, а адреса погрузки/разгрузки физически не существуют или не относятся к контрагенту.
БЛОК 2. Кадровые накладки и «Мертвые души»
Люди — самое слабое звено любой схемы. ФНС пробивает ИНН каждого, кто хоть раз упомянут в бумажках.
Свои люди в «чужих» документах. В путевом листе фиктивного перевозчика задание выдал «диспетчер Аветов К.С.». Проверка по базам 2-НДФЛ показывает, что Аветов К.С. — заместитель генерального директора самого налогоплательщика. Штамп предрейсового медосмотра ставил «Воротынов Р.С.» — выясняется, что это ИП, торгующий медицинскими изделиями, а не врач.
Двойная занятость. Генеральный директор «субподрядчика» по базам ФНС получает основную зарплату в штате самого налогоплательщика.
Одновременное присутствие. «Субподрядчик» с выручкой 300 млн руб. и штатом из 2-НДФЛ в 3 человека «одновременно» ведет капитальный ремонт мостов в Костроме, Астрахани и Московской области. Физическая невозможность исполнения, доказанная через сопоставление дат и географии.
БЛОК 3. Крах «креативной» защиты в суде
Налогоплательщики пытаются парировать новыми методами. Суды и ФНС их уже знают и блокируют.
Нотариальный осмотр «облака». Бизнес приносит протокол осмотра сайта/облачного хранилища, чтобы доказать «переписку и обмен документами». ФНС и суд отвечают: в протоколе видно только наличие папок с названиями контрагентов, но их содержимое не раскрыто. Факт обмена информацией не доказан.
Адвокатские опросы свидетелей. Бизнес приносит опросы директоров-«номиналов», которые вдруг «вспомнили», что работы велись. Суды в 2026 году массово отклоняют их. Почему?
Они составлены после вынесения решения ФНС (искусственное формирование доказательной базы).
Свидетель не предупреждался об уголовной ответственности по ст. 307 УК РФ (в отличие от допроса по ст. 90 НК РФ).
НК РФ не наделяет адвоката полномочиями по сбору доказательств, заменяющих допрос в ФНС.
БЛОК 4. Финансовый рентген и ресурсная база
Отсутствие ресурсов. У «субподрядчика» нет основных средств, нет транспорта в собственности или аренде, нет членства в СРО, нет складов.
Транзит денег. Деньги приходят на счет «субподрядчика» и в тот же день уходят на счета третьих лиц, не связанных со стройкой/услугами (покупка валюты, переводы физлицам, оплата за «сантехническое оборудование», которого нет в смете).
Разрыв цепи НДС (АСК НДС-2). ФНС спускается по цепочке ниже. Выясняется, что «субподрядчик» принял НДС к вычету от «однодневки», которая не отразила реализацию. Экономический источник вычета отсутствует.
⚖️ НОРМАТИВНЫЙ ФУНДАМЕНТ (Почему суды встанут на сторону ФНС)
1. Презумпция умысла, а не ошибки Суды больше не верят в «небрежность бухгалтера». Совокупность факторов (поддельные подписи, свои же сотрудники в роли субподрядчиков, транзит денег) квалифицируется как предварительная договоренность и скоординированность действий.
Норма: п. 1 ст. 54.1 НК РФ (запрет на уменьшение налога вследствие искажения сведений о фактах хозяйственной жизни).
Норма: Постановление Пленума ВАС РФ от 12.10.2006 № 53 (учет операций не в соответствии с их действительным экономическим смыслом).
2. Смерть «Налоговой реконструкции» при умысле Раньше бизнес пытался спасти расходы: «Работы велись, мы платили деньги, давайте ФНС посчитает нам налоги расчетным методом (налоговая реконструкция), раз субподрядчик плохой». В 2026 году эта лазейка закрыта.
Позиция ВС РФ: Если доказан умысел налогоплательщика и он не раскрыл фактического исполнителя (или работы велись своими же сотрудниками, чей труд уже оплачен через зарплатный фонд), налоговая реконструкция не применяется. Легализовать затраты, перечисленные «техническим» компаниям по фиктивным документам, расчетным путем нельзя.
Актуальная база: Обзор судебной практики ВС РФ № 2 (2026) (утв. Президиумом ВС РФ 01.07.2026) и Обзор № 3 (2026) (утв. 14.10.2026). Бремя доказывания реальных расходов лежит на налогоплательщике. Нет документов от реального исполнителя — нет расходов.
3. Недопустимость адвокатских опросов
Позиция КС РФ: Определение КС РФ от 04.04.2006 № 100-О (результат беседы адвоката не имеет доказательственного значения, это лишь повод для допроса).
Норма: ст. 90, 99 НК РФ (регламент допроса свидетеля налоговым органом с предупреждением об уголовной ответственности).
Резюме для бизнеса: Современный налоговый контроль — это не поиск ошибок в бумажках. Это сбор цифрового, кадрового и финансового пазла. Если ваш «бумажный щит» противоречит цифровой реальности (IP-адресам, телематике, базам 2-НДФЛ и АСК НДС-2), суды будут квалифицировать это как умышленное создание мнимого документооборота со всеми вытекающими последствиями: доначисления, штраф 40% (п. 3 ст. 122 НК РФ) и отказ в пересчете налогов даже по реально выполненным, но «закрытым» работам.
Автор: Ольга Поташкина Эксперт по налогам, сложному НДС и защите бизнеса
ПОСТАНОВЛЕНИЕ по делу № А63-24496/2025 от 24.11.26г.