Забудьте старый миф: «Если у нас есть договор, акт, счет-фактура и путевой лист — к нам нет претензий». Эпоха формального документооборота мертва. Современный налоговый контроль — это не проверка бумажек, это 3D-рентген вашей бизнес-модели.

Ниже — сухая выжимка того, как ФНС и суды в 2025–2026 годах уничтожают схемы по кусочкам. Это наглядное пособие для тех, кто до сих пор верит, что «адвокатский опрос» или «нотариальный осмотр облака» спасут от доначислений по ст. 54.1 НК РФ.