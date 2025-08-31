Карманные деньги у ребенка — первая ступень финансовой грамотности

🥉🥉🥉Первой сентября — это День знаний! Важно также развивать у ребенка финансовую грамотность.

И первый шаг к финансовым знаниям и опыту – это выдача карманных денег ребенку. С их помощью он сможет тренироваться в постановке финансовых целей и планировании личного бюджета. В свою очередь, вы будете наблюдать как он ими управляет и сможете подкорректировать его поведение и донести основные смыслы правильного финансового поведения.

Важные правила для этой цели.

1️⃣ Выдавайте детям карманные деньги. Начать можно с детского сада или с первого класса. Сначала это необходимо делать для того, чтобы ребенок изучил виды денег – купюры и монеты, примерно понимал номинал и его порядок.

К примеру, на одну купюру в 100 руб. можно купить молоко, или маленькую игрушку. В это же время, ребенок привыкает к внутреннему ощущению наличия собственных денег.

2️⃣ В начале возможно это будут разовые случаи выдачи денег, чтоб малыш привык, а к начальной школе уже нужно обсудить с ребенком сумму и периодичность выдачи денег, а также поговорить о правилах покупок.

К примеру, вы выдаете каждую неделю по 50 рублей. Или каждый месяц по 200руб. Здесь все зависит от желания и возможностей родителей, родных, опекунов.

3️⃣ У ребенка должны быть деньги, которые он может тратить по своему усмотрению. Только на собственном опыте управления деньгами ребёнок сможет научиться эффективно их тратить, сохранять и вкладывать.

Не следует в качестве наказания забирать деньги обратно. Используйте другие методы.

4️⃣ Не «переборщите» с контролем расходов.

Карманные деньги должны дать возможность научиться в реальной и при этом безопасной ситуации самому принимать решения по поводу своих финансов.

Спрашивайте о расходах ребенка в легкой ненавязчивой форме, чтобы он делился с вами информацией, расскажите как возможно контролировать расходы самостоятельно.

Предложите помощь ребенку в контроле, возможно изменить периодичность выдачи – чаще, но меньшей суммой.

5️⃣ Разговаривайте легко и просто о деньгах и расходах, чтоб ребенок учился сам думать и анализировать свои финансовые потоки. Но не давить, даже если ошибка повторилась, а направляйте. Ребенок сам должен принимать финансовые решения. Пусть даже маленькие. Он должен выбрать - потратить на покупку игрушки, напитка, сладостей на всю компанию друзей или начать копить.

6️⃣ Важно!!! Не платите ребёнку за помощь по дому и оценки. В формировании финансовой грамотности ребёнка основным инструментом являются именно карманные деньги, без элементов мотивации или демотивации.

7️⃣ Объясните ребёнку, для чего нужна копилка и накопления — для чего они нужны, что позволяют делать, поделитесь собственным опытом.

Поинтересуйтесь у ребёнка, о каких существенных приобретениях он мечтает. Это может быть велосипед, самокат, телефон, новый компьютер, планшет или любая другая ценная для него вещь. Подсчитайте вместе, сколько потребуется времени, чтобы накопить на эту вещь. Расскажите о необходимости отказаться от сиюминутных удовольствий в пользу накопления.

Предложите попробовать откладывать половину от каждой суммы на долговременную цель.

Вернитесь к этому обсуждению спустя несколько недель или месяцев и обсудите успехи или неудачи.

8️⃣ Договоритесь о помощи при крупной покупке. Если копить на важную для ребёнка вещь слишком долго, предложите после того, как он накопит определенную сумму – вы добавите остальную часть.

9️⃣ В среднем школьном звене ребенок уже может сам отвечать за часть расходов семейного бюджета.

К примеру, вы выдаете деньги на покупки и поход в магазин или это могут быть: школьные обеды, мобильная связь, транспорт, подарки друзьям, кино, пред меты одежды. Постепенно список будет расти — до тех пор, пока все большая часть расходов ребёнка не окажутся в его собственной зоне ответственности

Эти правила о карманных деньгах позволят ребёнку ощущать себя максимально комфортно при взаимодействии с финансами.💯💯💯

О втором шаге к финансовой грамотности ребенка – умение пользоваться банковской картой – мы поговорим в следующем посте.