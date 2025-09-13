iPhone 17 в кредит: игра на выживание для вашего бюджета

Анатомия «бесплатного сыра»

Когда миловидный консультант предлагает вам «рассрочку 0-0-24», он, по сути, проводит фокус. А мы с вами знаем, что у любого фокуса есть секрет.

Секрет №1: Цена уже не та. «Нулевая рассрочка» — это почти всегда кредит, проценты по которому банку компенсирует сам магазин, предоставляя ему скидку на товар. То есть, если бы вы пришли с наличными, вы могли бы поторговаться или найти этот же телефон в другом месте дешевле. Но в рамках «акции» вы уже платите завышенную цену, просто не видите этого.

Секрет №2: Кредитный рейтинг — не бесконечный ресурс. Каждый раз, когда вы подаете заявку на кредит в магазине, банк делает запрос в Бюро кредитных историй. Один запрос — мелочь. Но когда вы в поисках лучшего предложения обходите 3-4 магазина, для БКИ это выглядит так, будто вы в панике ищете деньги, и вам все отказывают. Ваш кредитный скоринг падает. И когда через полгода вам понадобится ипотека или крупный кредит на бизнес, этот подпорченный рейтинг может стать причиной отказа или повышения ставки. Иронично, не правда ли? Из-за телефона.

Секрет №3: «Обязательный» балласт. К телу кредита вам почти со 100% вероятностью добавят «очень нужные» вещи: страховку жизни (ведь с айфоном жизнь опаснее!), страховку от поломки и СМС-информирование за 99 рублей в месяц. Этот балласт незаметно увеличивает сумму вашего долга на 10-20 тысяч.