Первое дело за "поиск экстремистских материалов" в РФ

В России впервые возбуждено административное дело по новой статье 13.53 КоАП за преднамеренный поиск экстремистских материалов в интернете. Фигурантом стал 20-летний сотрудник медицинского учреждения из Каменска-Уральского. Информацию о том, что он якобы заходил на запрещённые ресурсы, предоставил оператор мобильной связи.

На деле этот прецедент способен определить, где заканчивается свобода пользователя и начинается цифровое правонарушение. Этот случай может стать отправной точкой для формирования новой практики цифрового надзора в России.

Как обычный клик превратился в основание для административного дела

Поводом для возбуждения дела стала автоматическая передача данных оператором связи в уполномоченные органы. Система зафиксировала посещение пользователем страниц, входящих в реестр экстремистских материалов Минюста РФ. Ну а дальше уже стандартная процедура: протокол, вызов на допрос, формулировка «умышленного поиска» и т.д.

Однако защита утверждает, что умысла не было. Молодой человек случайно перешёл по ссылкам, находясь в общественном транспорте, пролистал страницы и закрыл их. В деле нет ни поисковых запросов, ни доказательств попытки сохранить или распространить контент.

На заседании суда адвокат обратил внимание на неполноту доказательственной базы, а именно на тот факт, что предоставленные файлы и отчёты не соответствуют процессуальным требованиям. Суд согласился с частью аргументов и направил материалы на доработку, но процесс не прекращён. Это значит, что прецедент остаётся все еще на стадии решения и может развиваться далее в зависимости от того, как органы решат трактовать понятие умысла.

Что изменилось с появлением статьи 13.53 КоАП

Статья вступила в силу 1 сентября 2025 года и предусматривает штрафы от 3 000 до 5 000 рублей за умышленное использование программных средств для поиска запрещённых материалов. Формулировка кажется безобидной, но именно она делает статью очень гибкой в применении.

В теории наказание грозит только тем, кто сознательно ищет экстремистский контент. Но на практике пока непонятно, как доказывать умысел. Если система зафиксировала посещение страницы, достаточно ли этого, чтобы считать, что человек искал её осознанно?

Законодатели, комментируя поправки, подчёркивали, что речь идёт не о случайных пользователях, а о тех, кто уже находится в поле зрения правоохранительных органов. Однако случай из Каменска показывает, что отделить случайный переход по ссылке от умышленного поиска непросто, особенно при программной фиксации событий.

Для юристов это создаёт своеобразную коллизию, потому что доказательственная база строится не на действиях человека, а на технических данных, которые легко интерпретировать двояко.

Цифровое правоприменение и новые риски для пользователей

Этот случай стал иллюстрацией тренда, который эксперты называют расширением цифрового правового поля. Операторы связи, платформы и провайдеры становятся не просто участниками, а инструментами правоприменения.

Если раньше их роль сводилась к хранению и предоставлению данных по запросу, то теперь эти сведения используются для формирования обвинений. И в отличие от уголовного процесса, где требуется чёткое доказательство умысла, в административных делах порог доказывания значительно ниже.

Такой подход открывает пространство для ошибок и злоупотреблений. Система может фиксировать даже технические обращения, например, при автоподгрузке страниц или случайном клике. А в отсутствие прозрачных критериев умысла человек рискует стать фигурантом дела только потому, что случайно оказался на экстремистском сайте.

Юристы отмечают, что нормативная база не поспевает за цифровой реальностью. Механизмы защиты пользователя начиная от презумпции невиновности, заканчивая правилами доказывания еще достаточно плохо адаптированы под автоматическую фиксацию данных.

Что это значит для будущего интернет-права

История из Каменска-Уральского уже является важным сигналом как для юристов, так и для всех пользователей. Она показывает, что с появлением новых цифровых статей КоАП зона личной ответственности в сети становится всё шире, а пространство для ошибок — уже.

Если практика закрепится, то даже простая техническая активность может восприниматься как намеренное действие. Это приведёт к росту числа административных дел, связанных с цифровым поведением, и усилению роли операторов связи как участников расследований.

Самое главное, чтобы этот инструмент не стал рычагом давления или источником произвольных обвинений.

Сегодня юристы по IT-праву говорят о необходимости доработки статьи 13.53, а именно о необходимости:

уточнить понятие «умышленного поиска»;

установить процессуальные гарантии для граждан;

исключить случаи, где действия носят технический или случайный характер.

Пока же судебная практика только формируется. И от того, чем закончится это первое дело, зависит, станет ли статья 13.53 инструментом борьбы с экстремизмом, или ещё одной зоной юридической неопределённости в российском цифровом праве.