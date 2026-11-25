Об этом 23.11.2026 стало известно из заявления председателя Европейской комиссии о планируемом 22-м пакете санкций против России.

Пока неясно, какие именно должности в органах управления российских компаний охватит запрет: будет ли он распространяться на отдельные должности (например, генерального директора или члена совета директоров) либо на любые должности в целом, а также будут ли предусмотрены исключения из этого запрета.

Кроме того, открытым остается вопрос, затронет ли запрет лиц, не имеющих гражданства государства-члена Европейского союза («ЕС»), но имеющих вид на жительство или иной документ, подтверждающий право на постоянное проживание в таком государстве ЕС.

Напомним, что санкции ЕС и ранее предусматривали ограничения, связанные с деятельностью резидентов ЕС в российских компаниях. Так, в начале этого года Европейская комиссия в очередной раз разъяснила, что граждане ЕС независимо от места их нахождения, а также граждане иных государств (например, России), находящиеся на территории ЕС, не вправе оказывать российским компаниям запрещенные услуги, в том числе в качестве работников таких компаний. Более подробно об этом мы писали здесь.

22-й пакет санкций пока не принят, однако компаниям, в органах управления которых есть граждане ЕС, рекомендуем учитывать планируемые изменения уже сейчас, чтобы своевременно адаптировать структуру управления и снизить потенциальные риски.

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