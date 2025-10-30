Регистрация регионального бренда: как не только защитить имя, но и увеличить капитализацию компании

Как превратить такое «общее» имя в защищенный нематериальный актив (НМА), который увеличит капитализацию вашей компании? Для этого и существует регистрация регионального бренда.

Это не просто «бумажка от государства», а мощный бизнес-инструмент. В этой статье мы разберем, как он помогает защитить бизнес от недобросовестной конкуренции и какой путь нужно пройти — от сбора документов до постановки нового актива на баланс.



Представьте: вы давно слышали о «Тульском декокте Болотова» и наконец покупаете его в своем городе. На вкус — ничего особенного. Но вот, приехав в Тулу, вы пробуете местный, оригинальный декокт и замираете. Он другой — с насыщенным вкусом, сложным ароматом трав, совершенно не похожий на то, что вы пробовали раньше. Вы в недоумении. Получается, под известным названием продают совсем не «тот самый» продукт?

Названия «Тульский декокт Болотова» или «Калининградский марципан» — известные местные бренды, которые может использовать кто угодно. Но в России есть продукты, названия которых охраняются государством: «Астраханские арбузы», «Вологодское масло» или «Башкирский мёд». Эти имена — не просто слова, а юридический статус, который превращает их в ценный актив.

И вот здесь настало время познакомить вас с понятиями — Наименований места происхождения товара (НМПТ) и Географических указаний (ГУ). Это официальные статусы, которые превращают «просто продукт» в защищенный интеллектуальный актив и выделяют компанию на фоне конкурентов.