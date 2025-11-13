Регистрация товарного знака в 2026 году: пошаговое руководство для бизнеса

Автор: Айгуль Шадрина, налоговый консультант с 15-летним опытом, основатель S4 Consulting

Эксперт статьи: Полина Целыковских, юрист с 10-летним стажем, патентный поверенный (рег. № 2504), руководитель юридического направления S4 Consulting.

Регистрация товарного знака — это не формальность, а стратегическая инвестиция в безопасность и капитализацию бизнеса. Она дает монопольное право на использование названия, защищает от подделок на маркетплейсах и является фундаментом для продажи франшизы.

Процесс регистрации кажется простым только на первый взгляд. На самом деле, это многоступенчатая процедура с десятками неочевидных нюансов, где одна ошибка на старте может стоить вам года времени и сотен тысяч рублей.

В этом руководстве мы проведем вас по этому сложному пути и покажем все «подводные камни» на реальных историях.