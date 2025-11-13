Регистрация товарного знака в 2026 году: пошаговое руководство для бизнеса

Автор: Айгуль Шадрина, налоговый консультант с 15-летним опытом, основатель S4 Consulting
Эксперт статьи: Полина Целыковских, юрист с 10-летним стажем, патентный поверенный (рег. № 2504), руководитель юридического направления S4 Consulting.
Регистрация товарного знака — это не формальность, а стратегическая инвестиция в безопасность и капитализацию бизнеса. Она дает монопольное право на использование названия, защищает от подделок на маркетплейсах и является фундаментом для продажи франшизы.
Процесс регистрации кажется простым только на первый взгляд. На самом деле, это многоступенчатая процедура с десятками неочевидных нюансов, где одна ошибка на старте может стоить вам года времени и сотен тысяч рублей.
В этом руководстве мы проведем вас по этому сложному пути и покажем все «подводные камни» на реальных историях.
Раздел 1. Товарный знак: анатомия вашего главного актива
Прежде чем погружаться в тонкости процесса регистрации, давайте разберемся с фундаментальными понятиями. Понимание того, что именно вы защищаете и зачем, — первый и самый важный шаг на пути к созданию сильного и защищенного бренда. Этот раздел поможет вам говорить с юристами и патентными поверенными на одном языке.
Что можно и что нельзя зарегистрировать: основы «охраноспособности»
Думаете, товарный знак — это просто логотип? На самом деле, это сложный объект интеллектуальной собственности. Роспатент может зарегистрировать:
Словесные знаки: Названия, слоганы (например, «Тинькофф», «Just do it»).
Изобразительные знаки: Логотипы, эмблемы (например, галочка Nike).
Комбинированные знаки: Сочетание текста и графики (самый частый вариант).
И даже объемные (форма флакона духов), звуковые (джингл Intel) или обонятельные обозначения.
Однако эксперты Роспатента отклонят вашу заявку, если знак не обладает «различительной способностью» или вводит потребителя в заблуждение.
Примеры абсолютных оснований для отказа:
Общеупотребимые термины: Вы не сможете зарегистрировать «Вкусный хлеб» для пекарни или «Качественная мебель» для мебельного салона.
Описание свойств товара: Названия «Сладкий» для сахара или «Быстрый» для службы доставки, скорее всего, получат отказ.
Государственная символика: Использование гербов, флагов и названий госорганов без специального разрешения запрещено.
Создание «сильного» знака — это баланс между маркетинговой привлекательностью и юридической «охраноспособностью». Название, которое нравится вам и вашим клиентам, может быть абсолютно «непроходным» с точки зрения Роспатента. Оценить эти риски заранее — первая задача профессионала.
Кто может стать владельцем бренда?
Зарегистрировать на себя товарный знак могут юридические лица (ООО, АО и т.д.), индивидуальные предприниматели (ИП) и, с недавних пор, даже обычные граждане.
Три самых дорогих мифа, которые разрушают бизнес
В нашей практике мы постоянно сталкиваемся с последствиями этих заблуждений.
Миф 1: Регистрация ООО «Ромашка» защищает мой бренд.
Цена ошибки: Регистрация в ФНС и регистрация в Роспатенте — это две разные вселенные. Если конкурент зарегистрирует товарный знак «Ромашка», он по закону сможет потребовать от вас сменить название ООО и выплатить компенсацию до 5 млн рублей.
Миф 2: Я первый начал использовать, у меня приоритет.
Цена ошибки: В патентном праве действует «право первого подавшего». Даже если вы работаете под своим брендом 10 лет, но не подали заявку, тот, кто сделает это раньше вас, станет законным владельцем. Вам придется либо проводить ребрендинг, либо выкупать свой же бренд за огромные деньги. В некоторых случаях возможно оспорить регистрацию конкурента, но здесь точно без эксперта не обойтись.
Миф 3: Зарегистрирую, когда раскручусь.
Цена ошибки: Это игра в «русскую рулетку». Чем популярнее ваш бренд, тем он заметнее для «патентных троллей» — компаний, которые профессионально занимаются «кражей» успешных названий с целью их последующей перепродажи основателям.
Когда откладывать регистрацию — непозволительная роскошь: 5 бизнес-сценариев
Есть ситуации, когда отсутствие товарного знака — это не просто риск, а прямая угроза бизнесу.
Сценарий 1: Выход на маркетплейсы. Wildberries и Ozon все жестче требуют наличие зарегистрированного ТЗ. Без него вашу карточку товара могут заблокировать в любой момент по жалобе «правообладателя».
Сценарий 2: Продажа франшизы. Юридическая основа франшизы — договор коммерческой концессии, предметом которого является передача прав на товарный знак. Нет знака — нет франшизы.
Сценарий 3: Масштабирование в регионы. Как только ваш бренд становится заметным за пределами одного города, риск его «перехвата» локальными игроками возрастает многократно.
Сценарий 4: Инвестиции в рекламу. Вкладывая деньги в раскрутку бренда, который вам не принадлежит, вы, по сути, работаете на будущего «похитителя» вашего названия.
Сценарий 5: Экспорт. Международная защита бренда начинается с национальной регистрации. Без российского свидетельства вы не сможете подать заявку по Мадридской системе.
Раздел 2. Подготовка к регистрации товарного знака: 90% успеха зависит от этого этапа
Подача заявки в Роспатент — это лишь верхушка айсберга. Основная работа, от которой зависит итоговый успех, происходит «на берегу». Ошибки, допущенные на этапе подготовки, практически невозможно исправить потом. Они приводят к отказам, потере времени и денег. Давайте разберем, как действуют профессионалы.
Шаг 1. Разработка и проверка знака на уникальность
Основное, что делает эксперт Роспатента, получив вашу заявку, — проверяет, не совпадает ли ваш знак с тысячами уже зарегистрированных и поданных на регистрацию. Если он найдет «сходство до степени смешения», вы гарантированно получите отказ.
Как провести самостоятельную проверку (и почему ее недостаточно)?
Вы можете и должны провести первичный поиск самостоятельно. Это бесплатно и займет немного времени.
Поисковые системы: Вбейте название вашего бренда в Яндекс и Google. Посмотрите, кто еще использует такое же или похожее название в вашей сфере.
Открытые базы: Проверьте название по бесплатным онлайн-базам товарных знаков.
Важно: Такой проверки может быть недостаточно для принятия решения о подаче заявки. Почему?
Бесплатные базы не показывают заявки, которые еще находятся на рассмотрении. Вы можете подать знак, который уже "занят" кем-то, кто подал заявку на месяц раньше вас.
Системы не анализируют фонетическое и семантическое сходство. Вы можете считать свой знак «Flowers boutique» уникальным, но для эксперта он будет схож с уже зарегистрированным «Флауэрс Бутик», что приведет к отказу. Логику экспертов Роспатента знают только специалисты, которые много с ними работают.
Почему трактовку результатов проверки должен делать специалист?
Даже если вы нашли похожие знаки в открытых базах, это только половина дела. Самое сложное — правильно оценить, сочтет ли эксперт Роспатента ваш знак «сходным до степени смешения» с уже существующими. Этот анализ требует насмотренности и глубокого понимания методологии экспертизы, которой нет у обычного предпринимателя.
Патентный поверенный анализирует не только прямые текстовые совпадения, но и фонетическое, семантическое и графическое сходство. Например, сочтут ли похожими знаки «Look» и «Лук»? А «Королевский стандарт» и «Царский стандарт»? Однозначного ответа нет — все зависит от конкретных классов МКТУ, судебной практики и даже от конкретного эксперта. Именно профессионал может оценить эти неочевидные риски и дать прогноз по шансам на регистрацию.
История, как «Проектная команда» превратилась в сильный бренд
К нам обратился клиент, который планировал запускать IT-продукт под названием, которое в переводе с английского означало «Проектная команда». На первый взгляд, звучит неплохо. Но мы сразу поняли, что у такого названия высокий риск отказа.
Проблема: Обозначение «Проектная команда» является общепринятым термином в IT-сфере. Роспатент считает такие названия «неохраноспособными» и не регистрирует их.
Решение: Поскольку клиент обратился к нам заранее, у нас было время для маневра. Мы предложили не просто сменить название, а усилить его:
Доработали словесный элемент, сделав его более уникальным.
Создали оригинальное графическое исполнение — дизайнеры разработали для названия специальный, узнаваемый шрифт.
Результат: Комбинированный знак успешно прошел регистрацию без единого запроса от экспертизы. Клиент сэкономил год времени и деньги на пошлинах, которые он бы потерял при отказе.
Чек-лист: 10 признаков того, что ваш знак, скорее всего, не зарегистрируют
Пройдитесь по этому списку. Если вы поставили галочку хотя бы в 2-3 пунктах, ваш знак находится в зоне высокого риска.
Знак просто описывает товар/услугу (например, «Деревянные дома»).
Знак является общепринятым термином или символом (например, «ГОСТ», «ECO»).
Знак содержит указание на место производства, которое не соответствует действительности (например, «Вологодское масло», произведенное в Москве).
Обозначение является или содержит фамилию известного человека без его согласия.
Знак представляет собой простую геометрическую фигуру (круг, квадрат).
Знак слишком похож (визуально, по звучанию или по смыслу) на уже зарегистрированный.
В знаке используется государственная или международная символика (герб, флаг).
Знак противоречит общественным интересам, принципам гуманности и морали.
Название является названием известного произведения науки, литературы или искусства без согласия правообладателя.
Знак способен ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя.
История: Как зарегистрировать фамилию в качестве бренда?
Когда речь идет о фамилии, эксперты Роспатент, как правило, выносят предварительный отказ и говорят: «словесный элемент представляет собой распространенную на территории России фамилию, поэтому является неохраняемым элементом, так как не обладает различительной способностью и не способен индивидуализировать услуги конкретного производителя». Но это не значит, что использовать свою фамилию в бренде нельзя.
Задача: К нам обратился клиент, который хотел запустить бренд одежды, основанный на его фамилии.
Решение: Мы объяснили риски «голой» фамилии и предложили создать комбинированный знак. В течение трех месяцев мы вместе с клиентом и дизайнерами перебирали варианты логотипов, проверяли их на уникальность и оценивали коммерческий потенциал.
Результат: Мы нашли идеальный вариант, где фамилия была вписана в оригинальный логотип. Заявка прошла экспертизу и мы получили свидетельство всего за 6 месяцев, не получив ни одного запроса от Роспатента. Это доказывает, что даже «слабый» на первый взгляд элемент можно защитить, если грамотно его «упаковать».
Ошибки при регистрации товарного знака
В нашей практике мы видели отказы, которые можно было бы избежать. Вот самые частые ошибки самостоятельной регистрации:
Неправильный выбор классов МКТУ. Вы защитили знак для «ресторанов» (43 класс), а потом решили продавать свой фирменный соус в магазинах (29 и 30 классы). Увы, ваша защита на соус не распространяется.
Подача на регистрацию неохраноспособного знака. Попытка зарегистрировать «Лучшие бургеры» обречена на провал и потерю пошлин.
Игнорирование «предварительного отказа». Роспатент часто присылает уведомление о возможных препятствиях. На него нужно составить грамотный и мотивированный ответ. Если вовремя этого не сделать, вы получите окончательный отказ.
Подача черно-белого знака вместо цветного. Если ваш фирменный стиль завязан на цвете, а вы подали ч/б изображение, то защита будет распространяться только на контур. Конкурент сможет использовать ваш логотип в другом цвете.
Неправильное описание знака в заявке. Ошибки в описании могут привести к тому, что объем защиты будет меньше, чем вы рассчитывали.
Не ответили на запрос экспертизы вовремя. Если эксперт запросил у вас дополнительные документы, а вы пропустили срок, ваша заявка будет признана отозванной.
Шаг 2. Выбор классов МКТУ: защищаем настоящее и будущее бизнеса
Что такое МКТУ простыми словами?
Представьте, что МКТУ (Международная классификация товаров и услуг) — это каталог, в котором все существующие товары и услуги разложены по 45 «ящикам»-классам. Подавая заявку, вы должны указать номера тех «ящиков», в которых вы работаете сейчас или планируете работать в ближайшие 3-5 лет. Ваша защита будет действовать только в пределах этих классов.
Правильный выбор классов — одна из самых сложных и ответственных задач. Ошибиться здесь — значит оставить свой бизнес без защиты или переплатить десятки тысяч рублей за ненужные классы.
«Сладкая история», которая закончилась горьким отказом
В одном городе работала кондитерская «Сладкая история». У них были прекрасные торты, и они защитили свой бренд в 30-м классе (кондитерские изделия). Все по закону.
Один предприимчивый бизнесмен решил открыть по соседству студию детских праздников. Название «Сладкая история» подходит идеально! Проверил, 30-й класс был занят, но 41-й класс (организация досуга и развлечений), — свободен. Он был уверен в успехе и подаете заявку.
А через несколько месяцев получил от Роспатента предварительный отказ.
Почему? Разве классы не разные?
В этом и кроется главный «подводный камень» МКТУ. Эксперт Роспатента смотрит не только на формальные номера классов, но и на однородность товаров и услуг. Он задает себе вопрос: «Может ли обычный покупатель подумать, что кондитерская и студия праздников — это одна и та же компания?»
В нашем случае ответ — да, может:
Тематическая связь: Торты и детские праздники неразрывно связаны в сознании потребителя.
Целевая аудитория: Родители, которые покупают торт, — это те же люди, которые заказывают праздник.
Риск смешения: Покупатель увидит вывеску «Сладкая история» на студии и решит, что это новый проект той самой известной кондитерской.
Из-за этой однородности Роспатент, скорее всего, признает ваши услуги и товары кондитерской схожими до степени смешения и откажет в регистрации. Даже несмотря на разные классы.
Соответственно, Просто найти свободный «ящик» в каталоге МКТУ — недостаточно. Нужно мыслить как эксперт Роспатента: анализировать не только прямых конкурентов, но и компании из смежных ниш, чьи товары или услуги могут быть признаны однородными вашим. Глубокий анализ и предварительная подготовка с экспертом на старте застрахует вас от отказов.
Раздел 3. Процесс регистрации: пошаговый гайд от А до Я
Итак, вы проверили свой знак и определились с классами МКТУ. Теперь начинается самый ответственный и формализованный этап — взаимодействие с Роспатентом. Здесь цена ошибки особенно высока: неправильно заполненный документ или пропущенный срок могут перечеркнуть всю подготовительную работу.
Как подать заявку: сравниваем 3 способа
У вас есть три пути, каждый со своими плюсами, минусами и подводными камнями.
Способ подачи
Примерная стоимость
Средние сроки
Риски отказа
Кому подходит
Самостоятельно
Минимальная (только пошлины, от 35 000 ₽)
12-18 месяцев
Высокие (до 40-50%)
Для тех, у кого очень простой знак, много свободного времени и есть готовность вникать в 500-страничные регламенты ФИПС.
Через онлайн-сервисы
От 15 000 до 30 000 ₽ + пошлины
12-16 месяцев
Средние (10-20%)
Помогут правильно оформить заявку, но не будут глубоко вникать в суть знака и вести сложную переписку с экспертизой.
Через патентного поверенного
От 50 000 до 150 000 ₽ + пошлины
8-12 месяцев
Низкие (1-5%)
Для тех, кто ценит свое время, хочет получить гарантированный результат и полную поддержку на всех этапах, включая оспаривание отказов.
Экономия на старте при самостоятельной подаче часто оборачивается гораздо большими потерями в будущем. Стоимость услуг патентного поверенного — это не расход, а страховка от отказа и потери целого года.
Пошаговая инструкция по самостоятельной регистрации через Госуслуги / ФИПС
Если вы все же решили идти по этому пути, вот упрощенный алгоритм. Важно понимать, что под каждым пунктом скрывается множество нюансов.
1. Сбор документов. Вам понадобится заявление на регистрацию, само изображение знака (например, в формате JPEG), его подробное описание и перечень классов МКТУ.
Ссылка на шаблон заявления на по форме Роспатента в комментариях в конце статьи
Оплатите пошлину за формальную экспертизу и экспертизу товарного знака по существу.
Регистрация заявки на регистрацию товарного знака и принятие решения по результатам формальной экспертизы 4 000 + 1 000 за каждый из классов Международной классификации товаров и услуг, для которых запрашивается регистрация, свыше 1 (подпункт 2.1 приложения № 1 к Положению о пошлинах).
Проведение экспертизы обозначения, заявленного в качестве товарного знака, и принятие решения по ее результатам 13 000 + 2 500 за каждый из классов Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее - МКТУ), для которых запрашивается регистрация, свыше 1 (подпункт 2.4 приложения № 1 к Положению о пошлинах, уплачивается одновременно с пошлиной, предусмотренной подпунктом 2.1 или 2.2 приложения №1 к Положению о пошлинах)
2. Заполнение заявки. Это самый сложный этап. Заявка подается через сайт ФИПС или Госуслуги. Вам нужно будет корректно указать все данные заявителя, приложить файлы, точно описать знак (указав, какие элементы являются неохраняемыми) и не ошибиться в выборе кодов.
ps. Ссылки на источники в комментариях к статье.
Кроме электронной подачи доступна бумажная.
Документы представляются в Роспатент лично:
Москва, Бережковская наб., д. 30, корп. 1
понедельник четверг: 9:30-17:45; пятница: 9:30-16:45; перерыв: 12:30-13:00;
Документы представляются почтовым отправлением по адресу:
Роспатент, Бережковская наб., д. 30, корп. 1, Москва, Г-59, ГСП-3, 125993, Российская Федерация;
Документы представляются по факсу с последующим представлением оригинала документа, +7 (495) 531 63 18
3. Отслеживание статуса. После оплаты начинается долгое ожидание. Вести переписку и отслеживать статус заявки нужно будет в личном кабинете на сайте ФИПС.
4. После получения ответа — оплатите пошлину за регистрацию товарного знака 18 000 + 2 000 рублей за каждый из классов Международной классификации товаров и услуг, для которых запрашивается регистрация, свыше 5 и пошлину за выдачу свидетельств на товарный знак 3 000 руб и получите свидетельство на товарный знак.
Сколько ждать? Этапы рассмотрения заявки в Роспатенте
Процесс регистрации — это марафон, а не спринт. Вот из каких этапов он состоит:
Этап 1: Формальная экспертиза (1 месяц). Эксперт проверяет только правильность оформления документов: все ли поля заполнены, уплачена ли пошлина.
Этап 2: Экспертиза по существу (12 месяцев). Самый долгий и важный этап. Ваш знак проверяют на уникальность и соответствие всем требованиям закона. Именно на этом этапе вы можете получить "предварительный отказ".
Этап 3: Регистрация и выдача свидетельства (1-2 месяца). Если экспертиза пройдена успешно, вам выставляют счет на оплату финальной пошлины. После оплаты ваш знак вносят в госреестр и высылают заветное свидетельство.
Итого, средний срок регистрации без «проблем» 8 — 15 месяцев. Любой запрос от экспертизы или ошибка в документах могут увеличить этот срок.
Что делать, если Роспатент прислал отказ?
Получить «письмо счастья» от Роспатента с уведомлением о предварительном отказе — ситуация крайне неприятная, но не безнадежная. Главное — не паниковать и действовать грамотно.
Основные причины отказа:
Знак схож до степени смешения с уже зарегистрированным.
Знак является общеупотребимым или описательным.
Знак вводит потребителя в заблуждение.
Ваш алгоритм действий:
Проанализировать причину отказа. Нужно внимательно изучить доводы экспертизы и понять, на чем основано их решение.
Подготовить мотивированный ответ. У вас есть 6 месяцев, чтобы представить свои аргументы. Это сложный юридический документ, где нужно доказать уникальность вашего знака, привести примеры его использования и, возможно, предоставить "письма-согласия" от правообладателей похожих знаков.
Подать апелляцию в Палату по патентным спорам. Если экспертиза все равно вынесла окончательный отказ, это решение можно оспорить в вышестоящей инстанции.
История: Как мы «воскресили» бренд, который Роспатент счел аморальным
К нам пришел клиент, получивший отказ в регистрации знака для школы английского языка. Название было связано с известным персонажем американской детской литературы.
Проблема: Роспатент посчитал, что использование имени этого персонажа противоречит общественным интересам и нормам морали. Аргументация была очень слабой, и мы поняли, что решение можно и нужно оспаривать.
Решение: Мы подали апелляцию в Палату по патентным спорам, вооружившись двумя железобетонными аргументами:
Авторские права на книгу давно истекли, а значит, имя персонажа стало общественным достоянием.
Знак регистрировался для школы английского языка, и использование имени героя из американской литературы было абсолютно логичным и уместным.
Результат: После нескольких заседаний Палата по патентным спорам согласилась с нашими доводами и зарегистрировала товарный знак. Да, на все ушло 2 года, но клиент отстоял свой бренд. Этот кейс доказывает: грамотная юридическая позиция может изменить решение Роспатента.
Раздел 4. Полная стоимость регистрации товарного знака в 2026 году
«Сколько стоит зарегистрировать бренд?» — один из главных вопросов . Цена складывается из двух частей: обязательных государственных пошлин и, если вы обращаетесь за помощью, стоимости услуг патентных поверенных.
Разберем минимальные госпошлины:
Пошлина за регистрацию заявки: от 4 000 ₽
Пошлина за экспертизу по существу: от 13 000 ₽ (за 1 класс МКТУ, до 10 товаров / услуг).
Пошлина за регистрацию и выдачу свидетельства: от 18 000 ₽
Итого, минимальная стоимость при самостоятельной подаче на 1 класс МКТУ составит 35 000 ₽.
Но это идеальный сценарий. Любые изменения, ответы на запросы экспертизы, ускорение процедуры — все это оплачивается дополнительными пошлинами и может легко увеличить итоговую сумму в 1.5-2 раза.
Стоимость услуг поверенных колеблется от 15 000 ₽ у онлайн-сервисов до 150 000 ₽ у крупных фирм за полное сопровождение «под ключ».
Считаем вместе: 3 примера расчета стоимости
Сценарий
Описание
Госпошлины (примерно)
Услуги поверенного
Итоговая стоимость
1. "Эконом"
Словесный знак, 1 класс МКТУ, самостоятельная подача.
35 000 ₽
0 ₽
35 000 ₽ + высокий риск отказа
2. "Стандарт"
Комбинированный знак, 3 класса МКТУ, подача через поверенного.
42 000 ₽
60 000 ₽
102 000 ₽
3. "Премиум"
Сложный знак, ускоренная регистрация (за 2-3 месяца), 5 классов.
от 150 000 ₽ (с учетом доплат за ускорение)
80 000 ₽
от 230 000 ₽
Как видите, стоимость регистрации — это не фиксированная цифра. Она сильно зависит от сложности знака, количества классов и выбранного пути. Профессиональный поверенный на старте поможет вам выбрать оптимальную стратегию и в итоге сэкономить деньги, избежав ненужных пошлин и затрат на повторную подачу после отказа.
Раздел 5. Свидетельство получено. Что дальше?
Поздравляем, марафон пройден, и у вас на руках свидетельство о регистрации товарного знака! Многие предприниматели на этом выдыхают и забывают о знаке до следующего продления. Это ошибка. Получение свидетельства — это не финиш, а старт нового этапа: активного управления вашим интеллектуальным активом.
Как правильно использовать значок ® и что он дает?
Символ ® — это так называемый «знак охраны», который вы теперь имеете полное право ставить рядом со своим логотипом на сайте, упаковке, в рекламе.
Что это дает на практике?
Предупреждение для конкурентов: Вы открыто заявляете рынку: «Этот бренд под защитой закона». Это отпугивает большинство потенциальных нарушителей.
Маркетинговое преимущество: Знак ® повышает доверие потребителей. Он ассоциируется со стабильностью, качеством и серьезным подходом компании к своему продукту.
Важно: Использовать этот символ можно только после получения свидетельства. Незаконное использование знака охраны влечет за собой административную, а в некоторых случаях и уголовную ответственность.
Как защитить бренд от нарушителей: от претензии до суда
Что делать, если вы обнаружили, что кто-то использует ваше название или логотип? Теперь закон на вашей стороне. Вот алгоритм действий:
Фиксация нарушения: Соберите доказательства. Сделайте скриншоты сайта, соцсетей, карточек на маркетплейсе, проведите «контрольную закупку» контрафактного товара.
Направление досудебной претензии: Это обязательный шаг. Вы должны направить нарушителю официальное письмо с требованием прекратить незаконное использование вашего знака. Очень часто уже на этом этапе проблема решается.
Обращение в суд: Если претензия проигнорирована, вы подаете иск в суд. Как правообладатель, вы можете требовать:
Прекращения незаконного использования.
Изъятия из оборота и уничтожения контрафактных товаров.
Компенсации в размере от 10 000 до 5 млн рублей (либо в двукратном размере стоимости контрафакта). С 2026 года — до 10 млн.
Совет эксперта: Не пытайтесь «решать вопросы» звонками или сообщениями в мессенджерах. Юридически значимые действия начинаются с официальной, грамотно составленной претензии.
Не забудьте продлить: как не потерять знак через 10 лет
Свидетельство на товарный знак действует 10 лет с даты подачи заявки. Этот срок можно продлевать бесконечное количество раз, каждые 10 лет.
Главное — не пропустить срок. Заявление на продление нужно подать в Роспатент в течение последнего года действия знака. Если вы опоздаете, вам дадут еще 6 "льготных" месяцев, но пошлина за продление в этот период будет выше. Если пропустить и этот срок — знак будет безвозвратно аннулирован, и его сможет зарегистрировать кто угодно.
Регистрация знака — это не расход, а инвестиция
Как вы видите, регистрация товарного знака — это сложный, многоэтапный процесс, полный юридических тонкостей и «подводных камней». Ошибка на любом из этапов — от проверки знака до выбора классов МКТУ — может привести к отказу, потере госпошлин и, что самое страшное, потере драгоценного времени, за которое ваш бренд могут «увести».
Поэтому регистрация ТЗ — это не тот процесс, где стоит экономить на профессиональной поддержке. Это не расход, а одна из самых важных инвестиций в нематериальные активы и безопасность вашего бизнеса. Грамотно выстроенная стратегия защиты бренда окупается многократно, сохраняя ваши нервы, деньги и право на будущее развитие.
Эта статья — лишь вершина айсберга. В сфере интеллектуальной собственности постоянно что-то меняется: выходят новые разъяснения Роспатента, появляются свежие судебные кейсы, которые меняют правила игры.
В блоге на Клерк и в нашем телеграм-канале S4 Consulting делимся опытом и рассказываем то, что не пишут в учебниках, но что жизненно важно для защиты и роста вашего бизнеса. Подписывайтесь.
Заявление на регистрацию на стайте Роспатент: https://rospatent.gov.ru/content/uploadfiles/docs/pril1-134.docx
Ссылка на сайт ФИПС https://www.fips.ru/podacha-zayavki/podacha-zayavki-na-tovarnyy-znak/
Ссылка на форму регистрации товарного знака на Госуслугах: https://www.gosuslugi.ru/612726/1