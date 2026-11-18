Пять путей распорядиться долей и кто платит НДФЛ в каждом

По данным ФНС, на начало 2025 года в России работало около 2,5 млн обществ с ограниченной ответственностью, и в каждом есть доли, которыми участники рано или поздно распоряжаются. Чтобы сравнить пути честно, возьму один условный пример и проведу его через все пять.

Участник владеет долей 30% в уставном капитале ООО. Уставный капитал — 10 000 ₽, чистые активы общества по балансу — 20 млн ₽, документально подтвержденные расходы на приобретение доли — 3 000 ₽: это взнос при создании компании в 2015 году. Цена продажи в примере — 6 000 000 ₽, столько же стоит доля по чистым активам. Продавец — налоговый резидент, недвижимость занимает не больше половины активов общества. Действительная стоимость доли — это часть чистых активов, пропорциональная ее размеру; как ее считают, разберу в третьем разделе.

Пути такие: продажа доли до пяти лет владения, продажа после пяти лет, дарение, выход из общества с выплатой действительной стоимости и продажа «по номиналу». Срок владения вынесен в отдельные строки, потому что от него зависит льгота. Вход инвестора через вклад в капитал — особый случай: долю никто не продает, и у основателей дохода нет. Его разбираю в пятом разделе.

Во всех расчетах предполагаем, что получатель дохода — налоговый резидент РФ, других доходов, влияющих на расчет НДФЛ по соответствующей совокупности налоговых баз, у него за год нет, а вся сумма получена в 2026 году. Для строки 1 условно примем, что доля получена меньше пяти лет назад; остальные расчеты идут от даты 2015 года. Каждую строку таблицы рассматриваем как самостоятельный путь.

Путь Кто платит налог База Ставка 2026 Сумма налога Продажа доли до 5 лет владения, цена 6 000 000 ₽ Продавец 6 000 000 − 3 000 = 5 997 000 ₽ 13% с части до 2,4 млн ₽, 15% с превышения 2 400 000 × 13% + 3 597 000 × 15% = 851 550 ₽ Продажа после 5 лет Продавец 5 997 000 ₽ — (освобождение по п. 17.2 ст. 217, до 50 млн ₽ базы) 0 ₽ Дарение Одаряемый Родственнику из списка закона доход освобожден (п. 18.1 ст. 217 НК), другому лицу — рыночная стоимость доли 6 000 000 ₽ — / 13% и 15% по ступеням или основная шкала до 18% (ставку кодекс прямо не называет) 0 ₽ / 2 400 000 × 13% + 3 600 000 × 15% = 852 000 ₽ или 312 000 + 390 000 + 1 000 000 × 18% = 882 000 ₽ Выход из общества с выплатой действительной стоимости Выходящий, налог удерживает общество как агент Действительная стоимость 6 000 000 − 3 000 = 5 997 000 ₽ 13% и 15% по ступеням (дивидендная база, льготы 5 лет нет) 2 400 000 × 13% + 3 597 000 × 15% = 851 550 ₽ Продажа «по номиналу» за 3 000 ₽ Продавец 0 ₽, покупатель — с материальной выгоды Продавец 3 000 − 3 000 = 0 ₽. Покупатель 6 000 000 − 3 000 = 5 997 000 ₽ 13% и 15% по ступеням Продавец: 0 ₽. Покупатель: 2 400 000 × 13% + 3 597 000 × 15% = 851 550 ₽

Из таблицы следуют четыре вывода.

Ставка у продажи одна. Продажа любой доли облагается по 13% и 15%, а не по основной шкале НДФЛ. Доход от реализации долей в уставном капитале российских организаций выделен в отдельную базу (п. 6 ст. 210 НК), и с нее берут 13% с части до 2,4 млн ₽ и 15% с превышения (п. 1.1 ст. 224 НК). Срок владения на ставку не влияет, он влияет только на льготу. Расходы на приобретение подтверждают документами, а без них вычет не больше 250 000 ₽ за год. Сама продажа доли освобождена от НДС по подпункту 12 пункта 2 статьи 149 кодекса.

После пяти лет продажа обходится без налога, но при нескольких условиях. Освобождение по п. 17.2 ст. 217 НК получает налоговый резидент, который владел долей непрерывно больше пяти лет, если недвижимость в России занимает не больше 50% активов общества, а налоговая база не превышает 50 млн ₽ — с превышения налог начислят по 13% и 15% (абз. 8 п. 17.2 ст. 217 НК). Иностранным агентам льгота не положена, а по долям, приобретенным до 2011 года, условия стоит сверить с налоговым консультантом. Продажа из примера в эти условия укладывается: долю получили при создании компании в 2015 году, поэтому налог продавца — ноль.

Выход из общества после тех же пяти лет льготы не дает. С 1 января 2026 года освобождение по п. 17.2 ст. 217 НК на выход из общества не распространяется (закон № 425-ФЗ). Выплату при выходе за вычетом расходов на приобретение к дивидендам приравнивали и раньше, с 2019 года (ст. 208 НК). Налог с нее удерживает и перечисляет само общество как налоговый агент. Получается, что одна и та же доля с одним и тем же сроком владения при продаже дает ноль налога, а при выходе из общества — 851 550 ₽.

Продажа по номиналу не убирает налог: его платит покупатель. При цене 3 000 ₽ продавец честно показывает ноль, потому что цена равна его расходам. Зато у покупателя возникает материальная выгода — разница между долей чистых активов и ценой покупки, — и с нее он платит те же 13% и 15% — свой налог, а не налог продавца. Подробнее — в четвертом разделе.

Если долю продает компания, а не человек, вместо НДФЛ работает налог на прибыль. Для компании на общей системе при владении меньше пяти лет это, как правило, 25% (п. 1 ст. 284 НК), после пяти лет — 0% по статье 284.2 НК при том же условии про недвижимость. Для долей аккредитованных ИТ-компаний ставка 5% (п. 4.1-2 ст. 284 НК), если продавец владел долей больше трех лет, по данным финансовой отчетности на последний день месяца перед месяцем продажи не более 50% активов ИТ-компании занимает недвижимость в России, а сама она за прошлый год применяла пониженный тариф страховых взносов для ИТ. Продавец на УСН включает этот доход в базу по упрощенной системе. При выходе из общества правила другие: сумма сверх оплаченной стоимости доли — это дивиденды (ст. 250 НК). Их облагают по 0%, если российская компания-участник не меньше 365 дней непрерывно владела долей от 50%, в остальных случаях — по 13% (п. 3 ст. 284 НК).

Цена ошибки зависит от суммы сделки и состава активов. Если доходы по этим базам за год в сумме укладываются в 2,4 млн ₽, вся сумма проходит по 13%, и налог умеренный, зато заметны расходы на нотариуса: для доли за символические деньги оформление может стоить дороже самой доли (тарифы — во втором разделе). В компании с крупными активами цена ошибки выше. База свыше 50 млн ₽ облагается даже после пяти лет владения, а если недвижимость занимает больше половины активов, льготы нет вовсе. На таком бизнесе окупается и спор о стоимости активов: расхождение баланса с рынком измеряется миллионами, и если участник выходит из общества, с 28 декабря 2025 года этот спор можно решить через оценщика без суда — об этом в третьем разделе.