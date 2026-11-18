Долю продают по рыночной цене или по номиналу, дарят, а при выходе из общества получают ее стоимость деньгами или имуществом. Результат один — у доли новый владелец, — но платит то продавец, то покупатель или одаряемый, а при выходе налог удерживает само ООО как налоговый агент. На одной и той же доле налог выходит от нуля до 852–882 тыс. ₽. Разбираю пять путей на одном условном примере, с формулами, которые можно проверить. Порядок простой: сначала выбрать путь и посчитать налог, потом идти к нотариусу.
С вами Айгуль Шадрина, налоговый консультант и генеральный директор S4 Consulting. Юридическую часть материала выверила Полина Целыковских — руководитель юридического направления S4 Consulting.
Пять путей распорядиться долей и кто платит НДФЛ в каждом
По данным ФНС, на начало 2025 года в России работало около 2,5 млн обществ с ограниченной ответственностью, и в каждом есть доли, которыми участники рано или поздно распоряжаются. Чтобы сравнить пути честно, возьму один условный пример и проведу его через все пять.
Участник владеет долей 30% в уставном капитале ООО. Уставный капитал — 10 000 ₽, чистые активы общества по балансу — 20 млн ₽, документально подтвержденные расходы на приобретение доли — 3 000 ₽: это взнос при создании компании в 2015 году. Цена продажи в примере — 6 000 000 ₽, столько же стоит доля по чистым активам. Продавец — налоговый резидент, недвижимость занимает не больше половины активов общества. Действительная стоимость доли — это часть чистых активов, пропорциональная ее размеру; как ее считают, разберу в третьем разделе.
Пути такие: продажа доли до пяти лет владения, продажа после пяти лет, дарение, выход из общества с выплатой действительной стоимости и продажа «по номиналу». Срок владения вынесен в отдельные строки, потому что от него зависит льгота. Вход инвестора через вклад в капитал — особый случай: долю никто не продает, и у основателей дохода нет. Его разбираю в пятом разделе.
Во всех расчетах предполагаем, что получатель дохода — налоговый резидент РФ, других доходов, влияющих на расчет НДФЛ по соответствующей совокупности налоговых баз, у него за год нет, а вся сумма получена в 2026 году. Для строки 1 условно примем, что доля получена меньше пяти лет назад; остальные расчеты идут от даты 2015 года. Каждую строку таблицы рассматриваем как самостоятельный путь.
Путь
Кто платит налог
База
Ставка 2026
Сумма налога
Продажа доли до 5 лет владения, цена 6 000 000 ₽
Продавец
6 000 000 − 3 000 = 5 997 000 ₽
13% с части до 2,4 млн ₽, 15% с превышения
2 400 000 × 13% + 3 597 000 × 15% = 851 550 ₽
Продажа после 5 лет
Продавец
5 997 000 ₽
— (освобождение по п. 17.2 ст. 217, до 50 млн ₽ базы)
0 ₽
Дарение
Одаряемый
Родственнику из списка закона доход освобожден (п. 18.1 ст. 217 НК), другому лицу — рыночная стоимость доли 6 000 000 ₽
— / 13% и 15% по ступеням или основная шкала до 18% (ставку кодекс прямо не называет)
0 ₽ / 2 400 000 × 13% + 3 600 000 × 15% = 852 000 ₽ или 312 000 + 390 000 + 1 000 000 × 18% = 882 000 ₽
Выход из общества с выплатой действительной стоимости
Выходящий, налог удерживает общество как агент
Действительная стоимость 6 000 000 − 3 000 = 5 997 000 ₽
13% и 15% по ступеням (дивидендная база, льготы 5 лет нет)
2 400 000 × 13% + 3 597 000 × 15% = 851 550 ₽
Продажа «по номиналу» за 3 000 ₽
Продавец 0 ₽, покупатель — с материальной выгоды
Продавец 3 000 − 3 000 = 0 ₽. Покупатель 6 000 000 − 3 000 = 5 997 000 ₽
13% и 15% по ступеням
Продавец: 0 ₽. Покупатель: 2 400 000 × 13% + 3 597 000 × 15% = 851 550 ₽
Из таблицы следуют четыре вывода.
Ставка у продажи одна. Продажа любой доли облагается по 13% и 15%, а не по основной шкале НДФЛ. Доход от реализации долей в уставном капитале российских организаций выделен в отдельную базу (п. 6 ст. 210 НК), и с нее берут 13% с части до 2,4 млн ₽ и 15% с превышения (п. 1.1 ст. 224 НК). Срок владения на ставку не влияет, он влияет только на льготу. Расходы на приобретение подтверждают документами, а без них вычет не больше 250 000 ₽ за год. Сама продажа доли освобождена от НДС по подпункту 12 пункта 2 статьи 149 кодекса.
После пяти лет продажа обходится без налога, но при нескольких условиях. Освобождение по п. 17.2 ст. 217 НК получает налоговый резидент, который владел долей непрерывно больше пяти лет, если недвижимость в России занимает не больше 50% активов общества, а налоговая база не превышает 50 млн ₽ — с превышения налог начислят по 13% и 15% (абз. 8 п. 17.2 ст. 217 НК). Иностранным агентам льгота не положена, а по долям, приобретенным до 2011 года, условия стоит сверить с налоговым консультантом. Продажа из примера в эти условия укладывается: долю получили при создании компании в 2015 году, поэтому налог продавца — ноль.
Выход из общества после тех же пяти лет льготы не дает. С 1 января 2026 года освобождение по п. 17.2 ст. 217 НК на выход из общества не распространяется (закон № 425-ФЗ). Выплату при выходе за вычетом расходов на приобретение к дивидендам приравнивали и раньше, с 2019 года (ст. 208 НК). Налог с нее удерживает и перечисляет само общество как налоговый агент. Получается, что одна и та же доля с одним и тем же сроком владения при продаже дает ноль налога, а при выходе из общества — 851 550 ₽.
Продажа по номиналу не убирает налог: его платит покупатель. При цене 3 000 ₽ продавец честно показывает ноль, потому что цена равна его расходам. Зато у покупателя возникает материальная выгода — разница между долей чистых активов и ценой покупки, — и с нее он платит те же 13% и 15% — свой налог, а не налог продавца. Подробнее — в четвертом разделе.
Если долю продает компания, а не человек, вместо НДФЛ работает налог на прибыль. Для компании на общей системе при владении меньше пяти лет это, как правило, 25% (п. 1 ст. 284 НК), после пяти лет — 0% по статье 284.2 НК при том же условии про недвижимость. Для долей аккредитованных ИТ-компаний ставка 5% (п. 4.1-2 ст. 284 НК), если продавец владел долей больше трех лет, по данным финансовой отчетности на последний день месяца перед месяцем продажи не более 50% активов ИТ-компании занимает недвижимость в России, а сама она за прошлый год применяла пониженный тариф страховых взносов для ИТ. Продавец на УСН включает этот доход в базу по упрощенной системе. При выходе из общества правила другие: сумма сверх оплаченной стоимости доли — это дивиденды (ст. 250 НК). Их облагают по 0%, если российская компания-участник не меньше 365 дней непрерывно владела долей от 50%, в остальных случаях — по 13% (п. 3 ст. 284 НК).
Цена ошибки зависит от суммы сделки и состава активов. Если доходы по этим базам за год в сумме укладываются в 2,4 млн ₽, вся сумма проходит по 13%, и налог умеренный, зато заметны расходы на нотариуса: для доли за символические деньги оформление может стоить дороже самой доли (тарифы — во втором разделе). В компании с крупными активами цена ошибки выше. База свыше 50 млн ₽ облагается даже после пяти лет владения, а если недвижимость занимает больше половины активов, льготы нет вовсе. На таком бизнесе окупается и спор о стоимости активов: расхождение баланса с рынком измеряется миллионами, и если участник выходит из общества, с 28 декабря 2025 года этот спор можно решить через оценщика без суда — об этом в третьем разделе.
Продажа доли в ООО по шагам — устав, оферта, нотариус и ЕГРЮЛ
Процедуру продажи доли в уставном капитале — и участникам, и третьим лицам — описывает статья 21 закона № 14-ФЗ об ООО. По шагам она выглядит так.
1. Открыть устав ООО. Другому участнику долю продают свободно, без согласия остальных, если устав не предусматривает иное. Третьему лицу продать можно, только если устав этого не запрещает. Действующие участники пользуются преимущественным правом покупки — правом выкупить долю первыми, раньше третьего лица. Цену для них либо заранее определяет устав, либо она равна цене предложения третьему лицу, и продать постороннему дешевле не выйдет. С 1 сентября 2025 года устав может и вовсе отключить преимущественное право — для всех участников или для отдельных, например для инвестора (закон № 186-ФЗ).
2. Проверить оплату доли. Отчуждать можно только оплаченную часть доли, и нотариус проверяет оплату по документам (пункты 3 и 13 статьи 21 закона).
3. Направить оферту. Продавец за свой счет письменно извещает остальных участников через общество: направляет нотариально удостоверенную оферту с ценой и условиями продажи. Участники могут ответить акцептом в течение 30 дней с даты получения оферты обществом (п. 5 ст. 21), и акцепт тоже удостоверяет нотариус. Если за 30 дней никто не воспользовался преимущественным правом, долю можно продать третьему лицу по цене не ниже указанной в оферте. Когда покупатель сам действующий участник, этот шаг не нужен.
4. Заключить договор у нотариуса. Договор купли-продажи доли удостоверяется нотариально, а без этого сделка недействительна (п. 11 ст. 21). Документы готовят заранее: устав, подтверждение оплаты доли и документы о том, как продавец ее приобрел, — они же подтверждают расходы для налогового вычета. Без нотариального договора оформляют в том числе продажу доли обществу по преимущественному праву или по требованию участника (например, когда устав запрещает продавать долю третьим лицам) и распределение или продажу доли, которая уже принадлежит обществу (статьи 23 и 24). Если же участник выходит из общества и доля переходит к обществу, нотариус все равно нужен — он удостоверяет заявление о выходе (п. 1 ст. 26).
5. Дождаться записи в ЕГРЮЛ. Доля переходит к покупателю не в момент подписи, а с момента внесения записи в ЕГРЮЛ (п. 12 ст. 21). Заявление по форме Р13014 подает в регистрирующий орган сам нотариус в течение двух рабочих дней (п. 14 ст. 21), поэтому сторонам никуда ходить не нужно.
Само удостоверение договора купли-продажи для сделки между физлицами при цене доли 6 млн ₽ в Москве обходится около 36 тыс.: федеральный тариф зависит от суммы договора, региональный устанавливает нотариальная палата региона, и в пределах одного региона цены у нотариусов, как правило, почти не различаются. Нотариальную оферту участникам при продаже доли третьему лицу оплачивают отдельно.
По срокам закладывайте 30 дней на преимущественное право — или больше, если так записано в уставе, и еще 7 дней, если право есть у самого общества, — плюс два рабочих дня на регистрацию. Раньше срок закрывается, только если все участники, а когда право есть и у общества — и оно, письменно откажутся от покупки, а подписи на отказах засвидетельствует нотариус (п. 6 ст. 21).
Сколько стоит доля и как считают действительную стоимость
Для выплаты при выходе и для материальной выгоды покупателя стоимость доли считают от чистых активов ООО. Действительная стоимость доли — часть чистых активов, пропорциональная ее размеру (п. 2 ст. 14 закона об ООО), а чистые активы — разность между активами и обязательствами по данным бухгалтерского учета (приказ Минфина № 84н). В примере это 20 000 000 × 30% = 6 000 000 ₽.
Когда участник выходит из ООО, эту сумму считают по отчетности за последний период перед переходом доли к обществу и выплачивают в течение трех месяцев, если устав не установил другой срок (п. 6.1 ст. 23). Платят из разницы между чистыми активами и уставным капиталом, а если ее не хватает, общество обязано уменьшить уставный капитал на недостающую сумму. При признаках банкротства выплата запрещена (п. 8 ст. 23), но тяжелое финансовое положение само по себе от расчета с выходящим не освобождает.
О том, какая отчетность считается «последней», спорят и в судах. В деле 2025 года участник вышел из общества и посчитал стоимость доли по годовому балансу — около 20 млн ₽. Общество взяло промежуточную отчетность на конец квартала перед выходом — около 14 млн ₽. Нижестоящие суды встали на сторону участника, но Верховный суд отправил дело на пересмотр: если ООО обязано составлять промежуточную отчетность (в деле ее составляли ежеквартально по договору с банком), стоимость доли берут по ней, а при споре о расчете суд должен предложить судебную экспертизу. Разница — около 6 млн ₽ на одной доле, и от выбора отчетности зависит и НДФЛ участника.
Другой частый спор — считать активы по балансу или по рынку, и с 28 декабря 2025 года его можно решить без суда. По п. 9 ст. 23 закона об ООО любая сторона до истечения срока выплаты вправе потребовать, чтобы чистые активы определили исходя из рыночной стоимости активов и обязательств, и тогда их определяет оценщик. Нотариус для такого заявления не нужен. Если оценку вовремя не провели, ООО платит по балансу, а потом доплачивает или получает назад разницу. Устав, принятый единогласно, может сразу закрепить рыночную стоимость доли как цену выхода. Рыночная оценка требовалась и до поправки: в одном из определений 2024 года Верховный суд указал, что нижестоящие инстанции ошибочно оценили часть активов по балансовой стоимости вместо рыночной.
Тот же показатель чистых активов работает и против покупателя, который приобрел долю дешевле рынка. Доля чистых активов по отчетности на последнюю дату перед покупкой считается рыночной стоимостью доли для расчета материальной выгоды (п. 4 ст. 212 кодекса). Выходит, если стоимость доли при выходе не пересчитали по рынку (п. 9 ст. 23), одна цифра определяет два налога у разных людей.
Отдельно о долгах, которыми иногда уменьшают выплату. Если оставшиеся совладельцы искусственно завысят задолженность, суд это проверит: в одном из определений 2025 года Верховный суд указал, что как только участник показал возможное искусственное завышение долгов, доказывать их реальность обязано ООО. Реальные потери, возникшие до заявления о выходе, учитываются, выдуманные — нет.
Смена учредителя ООО — как «переписать» компанию на другого человека
«Переписать компанию» — бытовое выражение. Юридически за ним стоит одна из сделок с долей в уставном капитале, и у каждой свой налоговый след: покупатель получает часть бизнеса, а налоговая видит сделку с долей и считает налог по ее правилам.
Продажа по номинальной стоимости. Продавец не платит ничего, потому что его доход равен расходам на приобретение, зато налог платит покупатель — со своей материальной выгоды. С 2025 года покупка доли дешевле рыночной стоимости создает материальную выгоду: долю чистых активов минус цену покупки, и она облагается по 13% и 15% (ст. 212 НК). По позиции Минфина в письме от 30.06.2026 № 03-04-07/55799 рыночную стоимость доли определяют по бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату перед приобретением, и это письмо ФНС направила инспекциям для работы. Продавец и покупатель — физические лица — отчитываются сами: подают декларацию до 30 апреля следующего года и платят налог до 15 июля (ст. 229, ст. 228 НК).
Цена между своими. Взаимозависимыми, в частности, признают супругов, родителей и детей, братьев и сестер, лиц, когда один участвует в другом больше чем на 25%, и руководителя с его организацией (ст. 105.1 НК). Цена в сделке между ними считается рыночной, пока инспекция не докажет обратное (п. 3 ст. 105.3 НК). С 2025 года главный налоговый риск при заниженной цене несет покупатель, который платит налог с материальной выгоды, хотя инспекция может поставить и вопрос о заниженной цене между взаимозависимыми лицами.
Дарение. Близкому родственнику из списка закона — супругу, родителям и детям, в том числе усыновителям и усыновленным, бабушкам, дедушкам и внукам, братьям и сестрам, в том числе неполнородным, — долю дарят без налога: доход одаряемого освобожден (пункт 18.1 статьи 217 НК). Неродственнику дарить накладно: у него возникает доход в размере рыночной стоимости доли. Ставку для такого дохода кодекс прямо не называет. Если применить 13% и 15%, как к подаренному имуществу, налог в примере — 852 000 ₽, а если доход отнесут к основной шкале, потому что доля — имущественное право, — 882 000 ₽. Поэтому в расчете стоит заложить запас на случай спора о ставке. Форма у дарения та же, что у продажи: договор удостоверяют у нотариуса (пункт 11 статьи 21 закона).
«Ввели нового — вывели старого». Так иногда пытаются обойтись без нотариального договора купли-продажи, оферты и преимущественного права других участников: новый участник входит в общество через увеличение капитала, прежний вскоре выходит, и компания достается третьему лицу. В деле, которое дошло до Высшего арбитражного суда в 2014 году, единственная участница — на тот момент супруги уже не жили вместе, а брак расторгнут не был — ввела в общество нового участника и меньше чем через две недели вышла сама. Президиум ВАС РФ увидел в паре действий прикрытую продажу доли, то есть притворную сделку, которая ничтожна по пункту 2 статьи 170 ГК, и отправил дело на новое рассмотрение. Суд обратил внимание, что объективной необходимости увеличивать капитал у общества не было, а продажа доли должна была пройти у нотариуса.
Риск у такой схемы прежде всего гражданско-правовой: пару действий может оспорить супруг, кредитор или другой участник. Притворная сделка ничтожна сама по себе. Отдельно действует правило о согласии супруга: если доля нажита в браке и брачный договор не устанавливает иное, для ее отчуждения нужно нотариально удостоверенное согласие супруга. Без него супруг может оспорить сделку в суде в течение года (п. 3 ст. 35 СК).
Как ввести инвестора в компанию через долю, вклад или конвертируемый заем
Инвестор может войти в бизнес тремя способами, и они по-разному решают главный вопрос: кому достаются деньги — основателю или компании.
Продажа части доли. Основатель продает инвестору часть своей доли, и деньги получает основатель лично, а не компания. Процедура та же, что описана выше: устав, оферта, нотариус, запись в ЕГРЮЛ.
Налог считают так же, как у продавца из таблицы в начале.
Чтобы инвестор вошел по договоренности, а не через оферту остальным участникам, с 1 сентября 2025 года можно отключить преимущественное право: устав может закрепить, что правила о преимущественной покупке не применяются, например, к доле нового участника определенного размера.
Вклад в уставный капитал. ООО увеличивает капитал за счет взноса третьего лица, и это лицо становится участником. Решение об увеличении и о заявлении третьего лица все участники принимают единогласно (п. 2 ст. 19 закона об ООО), а сам факт решения удостоверяет нотариус (п. 3 ст. 17). Деньги идут в компанию, доли основателей в процентах размываются, а стоимость каждой доли теперь считают от выросших чистых активов: при вкладе по рыночной цене она сохраняется, при входе инвестора с дисконтом — падает. Входящий может и зачесть денежные требования к ООО, то есть конвертировать долг в долю (п. 4 ст. 19).
Конвертируемый заем. Инвестор дает ООО заем с правом вместо возврата потребовать увеличения уставного капитала (ст. 19.1 закона об ООО). Договор заключают в письменной форме одним документом и удостоверяют у нотариуса, иначе он ничтожен. До конвертации инвестор остается кредитором, а не участником. В Москве удостоверение такого договора стоит 55 000 ₽ по региональному тарифу.
Какой бы способ ни выбрали, договоренности о цене выкупа доли между участниками, порядке голосования и продаже доли при наступлении определенных обстоятельств фиксируют в корпоративном договоре (п. 3 ст. 8).
В ИТ-компаниях при входе инвестора может помешать требование единогласия: пассивный совладелец, который просто не приходит на собрание, блокирует увеличение капитала. А сам инвестор перед сделкой проверит не только цифры, но и права на код и товарные знаки.
Обратите внимание. По позиции Минфина в письме от 14.05.2026 № 03-04-05/40597 материальная выгода возникает и при входе через увеличение уставного капитала: если вклад меньше доли чистых активов, которая приходится на новую долю, эта разница облагается НДФЛ. Противоположный довод: новый участник долю ни у кого не приобретает, она возникает заново, поэтому «выгоды от приобретения» нет. Приведенный довод не гарантирует, что инспекция согласится с отсутствием дохода: официальная позиция предполагает налогообложение такой разницы. До сделки нужно определить момент приобретения доли и применимую отчетную дату, затем сопоставить вклад со стоимостью доли, рассчитанной по правилам ст. 212 НК РФ.
Выход участника из ООО — как вывести партнера, который отошел от дел
Самый мирный способ расстаться с партнером — его добровольный выход, но он возможен, только если право на выход предусмотрено уставом (ст. 26 закона об ООО). Такое право вносят в устав единогласно, то есть голосом самого выходящего, и если его в уставе нет, «вывести через выход» не получится. Заявление о выходе удостоверяет нотариус: в Москве это 6 700 ₽ по региональному тарифу плюс 500 ₽ по федеральному. Выйти нельзя, если в ООО после этого не останется ни одного участника.
Единственному участнику остаются продажа или дарение доли либо ликвидация компании.
При выходе доля переходит к обществу в момент внесения записи в ЕГРЮЛ (подп. 2 п. 7 ст. 23), и с этой даты у общества три месяца, если устав не установил другой срок, чтобы выплатить участнику действительную стоимость доли. Налог с этой выплаты исчисляет и перечисляет само ООО как налоговый агент: стоимость доли минус расходы участника на приобретение — это дивидендный доход по 13% и 15%, и с 2026 года льгота за пятилетний срок на него не распространяется.
Способы забрать деньги из компании — дивиденды, выплата доли, займы — я сравнивала в статье «Как вывести прибыль из ООО в 2026 году».
Доля, перешедшая к обществу, не висит на нем вечно: в течение года общее собрание должно распределить ее между всеми участниками пропорционально их долям, продать или погасить ее с уменьшением капитала (ст. 24 закона об ООО).
Если партнер не уходит сам, остается исключение участника из ООО в судебном порядке. Иск подают участники, которые вместе владеют не меньше чем 10% капитала (ст. 10 закона об ООО). Основание — грубое нарушение обязанностей или поведение, которое делает деятельность ООО невозможной или всерьез ее затрудняет.
В споре 2024 года два участника по 50% строили крупный логистический объект. Через несколько лет один из них утратил интерес: перестал финансировать проект, блокировал утверждение годовых отчетов и важную сделку, отказался утвердить увеличение уставного капитала примерно на 24 млн ₽, а затем потребовал взыскать с ООО около 140 млн ₽ по займам и подал заявление о признании общества банкротом. Нижестоящие суды в исключении отказали. Верховный суд отправил дело на пересмотр и разъяснил, что равные доли и сам по себе корпоративный конфликт исключению не мешают: суду нужно выяснить, кто сохраняет интерес к общему делу, а кто ему препятствует. Что равные доли не основание для отказа, подтверждает и обзор практики Верховного суда по хозяйственным обществам.
Довод «он не ходит на собрания» сам по себе слабый. По информационному письму Президиума ВАС РФ № 151 неявку признают уклонением, только если доказано, что собрание созывали по всем правилам. Поэтому первый шаг против пассивного участника — правильно созывать общие собрания и собирать документы: уведомления и протоколы. Исключение через суд стоит оставить как крайнюю меру: исключенному все равно выплачивают стоимость доли, а спор длится месяцами.
Что меняется с 2027 года и почему важен год выплаты
Законопроект № 617-9, который Правительство внесло 30.09.2026, предлагает с 2027 года объединить большинство доходов физлиц в одну совокупность налоговых баз со шкалой от 13 до 22%. В эту совокупность попадут дивиденды, включая стоимость доли при выходе из общества, доходы от продажи долей и материальная выгода от их приобретения — то есть все пути из этой статьи, которые сейчас облагаются по 13% и 15%. Вступить в силу изменения могут не раньше начала очередного налогового периода, то есть с 1 января 2027 года, если закон опубликуют до 1 декабря 2026 года. Госдума приняла законопроект в первом чтении 29.10.2026.
Освобождение после пяти лет, вычет 250 000 ₽ без документов и ставки для продавцов-юрлиц проект не меняет. Доходы, полученные в 2026 году, в любом случае облагаются по нынешним 13% и 15%.
Обратите внимание. Доход в денежной форме считается полученным в день выплаты (подпункт 1 пункта 1 статьи 223 НК). Если заявление о выходе подать в декабре 2026 года, ООО может рассчитаться уже в 2027-м: на выплату у него три месяца. Деньги, пришедшие в 2027 году, попадут под новую шкалу, если закон к тому моменту примут. Это вывод из нормы, ведомственных разъяснений по переходному периоду пока нет. Что делать: сверять налог с датой предполагаемого расчета, а не с датой заявления, и следить за статусом законопроекта, если сделка назначена на конец года. Если закон опубликуют до 1 декабря 2026 года, срок сделки придется сверять с датой выплаты. Пока его не приняли, менять планы ради налога рано.
Чек-лист перед сделкой с долей
Собрала в одну таблицу все, что стоит проверить перед любым из пяти путей.
Что проверить
На что смотреть
Устав
Запрет или согласие на отчуждение доли третьим лицам (пункт 2 статьи 21); право на выход (пункт 1 статьи 26); заранее определенная цена или отключенное преимущественное право покупки (пункт 4 статьи 21); рыночная стоимость как цена выхода (пункт 9 статьи 23)
Оплата доли
Неоплаченную часть отчуждать нельзя (пункт 3 статьи 21), нотариус проверит по документам (пункт 13 статьи 21)
Чистые активы на последнюю отчетную дату
Считают по приказу Минфина № 84н. Один показатель дает и действительную стоимость при выходе (пункт 6.1 статьи 23), и материальную выгоду покупателя (пункт 4 статьи 212 кодекса), если стоимость доли не пересчитали по рынку (пункт 9 статьи 23)
Срок владения и статус продавца
Пять лет непрерывно, резидентство, недвижимость не больше 50% активов, статус не иноагента дают освобождение до 50 млн ₽ базы — при продаже. Для долей, приобретенных до 2011 года, условия сверить отдельно. При выходе из общества с 2026 года освобождения нет
Документы, подтверждающие расходы на приобретение
Без них вычет не больше 250 000 ₽ за год по подпункту 2 пункта 2 статьи 220 НК
Согласие супруга
Если доля нажита в браке и брачный договор не устанавливает иное, нужно нотариально удостоверенное согласие супруга. Без него сделку можно оспорить в суде в течение года (пункт 3 статьи 35 СК)
Взаимозависимость сторон
В частности, супруги, родители и дети, братья и сестры, участие свыше 25%, руководитель и организация (статья 105.1 кодекса). Инспекция вправе оспорить цену, если докажет, что она не рыночная (пункт 3 статьи 105.3)
Корпоративный договор
Цена выкупа доли между участниками, обязанность участников голосовать за вход нового лица (п. 3 ст. 8)
Состав участников
Кто останется в обществе после сделки; после регистрации изменений в ЕГРЮЛ состав участников обновится. Общество не может остаться без участников
Календарь сроков
30 дней на акцепт оферты или дольше по уставу (+7 дней, если право есть у общества); 2 рабочих дня на Р13014; 3 месяца на выплату стоимости доли с даты записи о выходе в ЕГРЮЛ; год на судьбу доли общества; 3-НДФЛ до 30 апреля и налог до 15 июля
Налоги, сроки и цену сделки с долей определяет выбранный путь, а договор лишь фиксирует уже принятое решение. Поэтому налог по всем стоит посчитать до визита к нотариусу, пока путь еще можно сменить.
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