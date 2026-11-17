Шаг 1. Проверяем уведомление

Изучите графы «Размер налоговых льгот» и «Налоговый вычет» . Если льгота там не отражена — переходим к шагу 2.

Шаг 2. Проверяем право на льготу

Проверить свои льготы можно в сервисе ФНС «Справочная информация о ставках и льготах по имущественным налогам» ( nalog.ru/rn77/service/tax/ ) или по телефону 8-800-222-22-22.

Дополнительно по г. Москве — Закон от 19.11.2014 № 51.

❗ Не применяется к объектам из перечня по п. 7 ст. 378.2 НК РФ и к объектам кадастровой стоимостью свыше 300 млн руб. ( п. 5 ст. 407 НК РФ );

ст. 407 НК РФ — 21 категория (пенсионеры, предпенсионеры, инвалиды, ветераны, военнослужащие, участники СВО и члены их семей, владельцы хозстроений до 50 кв. м и т.п.);

Дополнительно по г. Москве — Закон от 24.11.2004 № 74 (например, Герои РФ).

Федеральная льгота: уменьшение налоговой базы на кадастровую стоимость 600 кв. м одного участка ( п. 5 ст. 391 НК РФ ) — пенсионеры, предпенсионеры, инвалиды I и II групп, инвалиды с детства, ветераны ВОВ и боевых действий, многодетные, участники СВО и члены их семей и др.;

Закон г. Москвы от 09.07.2008 № 33 — инвалиды, ветераны, многодетные и др. (для зарегистрированных в Москве).

Убедитесь, что вы относитесь к категории лиц, которым льгота положена по конкретному налогу:

Шаг 3. Подаём заявление

Если право есть, а льгота не учтена — подайте заявление по форме (приказ ФНС от 14.11.2017 № ММВ-7-21/897@). Способы подачи:

через Личный кабинет налогоплательщика ;

почтой;

лично в любую налоговую инспекцию;

через МФЦ.

📌 Больше информации — на промостранице «Налоговое уведомление 2026» на сайте ФНС. https://www.nalog.gov.ru/nu/

💡 Совет бухгалтера: не игнорируйте уведомление, если видите, что льгота не применена. Заявление лучше подать до срока уплаты — так избежите лишних начислений и разбирательств.