Шаг 1. Проверяем уведомление
Изучите графы «Размер налоговых льгот» и «Налоговый вычет». Если льгота там не отражена — переходим к шагу 2.
Шаг 2. Проверяем право на льготу
Убедитесь, что вы относитесь к категории лиц, которым льгота положена по конкретному налогу:
🚗 Транспортный налог
ст. 361.1 НК РФ — ветераны боевых действий, участники СВО и члены их семей (по подп. 9.1–9.5 п. 1 ст. 407 НК РФ);
Закон г. Москвы от 09.07.2008 № 33 — инвалиды, ветераны, многодетные и др. (для зарегистрированных в Москве).
🌱 Земельный налог
Федеральная льгота: уменьшение налоговой базы на кадастровую стоимость 600 кв. м одного участка (п. 5 ст. 391 НК РФ) — пенсионеры, предпенсионеры, инвалиды I и II групп, инвалиды с детства, ветераны ВОВ и боевых действий, многодетные, участники СВО и члены их семей и др.;
Дополнительно по г. Москве — Закон от 24.11.2004 № 74 (например, Герои РФ).
🏠 Налог на имущество физлиц
ст. 407 НК РФ — 21 категория (пенсионеры, предпенсионеры, инвалиды, ветераны, военнослужащие, участники СВО и члены их семей, владельцы хозстроений до 50 кв. м и т.п.);
Льгота освобождает от налога по одному объекту каждого вида с максимальной суммой налога: квартира/комната, жилой дом, помещение/сооружение (подп. 14 п. 1 ст. 407), хозстроение (подп. 15 п. 1 ст. 407), гараж/машино-место;
❗ Не применяется к объектам из перечня по п. 7 ст. 378.2 НК РФ и к объектам кадастровой стоимостью свыше 300 млн руб. (п. 5 ст. 407 НК РФ);
Дополнительно по г. Москве — Закон от 19.11.2014 № 51.
Проверить свои льготы можно в сервисе ФНС «Справочная информация о ставках и льготах по имущественным налогам» (nalog.ru/rn77/service/tax/) или по телефону 8-800-222-22-22.
Шаг 3. Подаём заявление
Если право есть, а льгота не учтена — подайте заявление по форме (приказ ФНС от 14.11.2017 № ММВ-7-21/897@). Способы подачи:
через Личный кабинет налогоплательщика;
почтой;
лично в любую налоговую инспекцию;
через МФЦ.
📌 Больше информации — на промостранице «Налоговое уведомление 2026» на сайте ФНС. https://www.nalog.gov.ru/nu/
💡 Совет бухгалтера: не игнорируйте уведомление, если видите, что льгота не применена. Заявление лучше подать до срока уплаты — так избежите лишних начислений и разбирательств.