Структурирование. Как подготовить бизнес к налоговой реформе 2026

Введение
Российская налоговая система снова стоит на пороге масштабных изменений. В ближайшей перспективе — повышение НДС, снижение лимитов для УСН и ПСН, пересмотр региональных и отраслевых льгот, а также усиление налогового администрирования и контроля.
Эти изменения подтверждают устойчивый тренд: рост налоговой нагрузки сопровождается цифровизацией и автоматизацией процессов, а также активным межведомственным взаимодействием. Деятельность предпринимателя становится максимально прозрачной, каждое решение должно быть обосновано с налоговой точки зрения. В новых условиях бизнесу придется играть по правилам — альтернативой становится уход с рынка.
В практике мы регулярно сталкиваемся с ситуациями, когда бизнес-модель формировалась стихийно, как реакция на внешние вызовы, без цели ухода от налогов. Создавались аффилированные компании, как-то выстраивались бизнес-процессы. По моим наблюдениям, 95% доверителей готовы платить справедливые налоги и стремятся к прозрачности. Однако в силу загруженности они не успевают отслеживать изменения в законодательстве и подходах административных органов..
До определенного момента кажется, что все в порядке “всегда так работали”. Но затем приходят требования от ФНС с доначислениями или запросами документов по сомнительным операциям. То, на что ранее контролер «закрывал глаза», теперь попадает под пристальное внимание.
Перемены — веский повод пересмотреть структуру бизнеса и интегрировать налоговую стратегию в его основу.
Распространенная и опасная ошибка предпринимателей — вера в то, что налоговую безопасность можно обеспечить силами штатных сотрудников: финансового директора, бухгалтера или юриста. Зачем привлекать консультанта, если есть свои специалисты, которые «примерно понимают»?
В условиях постоянных изменений ни юрист, ни бухгалтер не обладают достаточной насмотренностью и узкоспециализированным опытом, чтобы своевременно выявлять и нивелировать налоговые риски. При этом ставки растут, а вместе с ними — суммы доначислений, пеней и штрафов. Важно осознавать: ответственность за деятельность компании лежит на собственнике и топ-менеджменте, включая субсидиарную и уголовную ответственность за налоговые нарушения.
Структурирование бизнеса: не оптимизация, а управление рисками
В преддверии налоговой реформы самое время проанализировать структуру бизнеса на предмет легальности и устойчивости к будущим изменениям.
Устойчивая структура — это архитектура, выстроенная в соответствии со стратегией компании, которую не придется экстренно менять под давлением контролирующих органов или из-за новых законодательных инициатив.
Как создать устойчивую структуру?
Первым шагом должен стать комплексный аудит для выявления налоговых рисков и неэффективных бизнес-процессов.
В условиях роста ставок (как в случае с НДС до 22%), каждый рубль налоговой базы становится значимее.
Поэтому при структурировании, ориентированном на долгосрочную перспективу, выбор должен смещаться с налоговых ставок на налоговую базу.
Критически важным становится тщательный анализ и обоснование как доходной, так и расходной части. Необходимо легализовать хозяйственные операции, убедиться в корректности признания доходов и правомерности учета расходов. Риски, связанные с претензиями к базе, напрямую влияют на финансовую устойчивость компании.
Второй ключевой аспект — поиск резервов внутри компании. В условиях, когда простое повышение цен для покрытия возросшей нагрузки рискованно из-за конкуренции, единственным решением становится внутренняя оптимизация. Это подразумевает:
Проведение налогового и управленческого аудита для выявления «узких мест»;
Анализ договорной работы с контрагентами: пересмотр условий, оптимизация логистики и закупок;
Ревизию операционных расходов и поиск способов их легального снижения;
Разработку финансовой модели, позволяющей просчитывать налоговые последствия каждой значимой сделки.
Третий момент — отказ от нестабильных схем. Ориентация на региональные льготы, которые могут быть отменены, или на искусственное дробление бизнеса (особенно с учетом планируемого снижения лимита для спецрежимов до 10 млн рублей) — более не является стратегией. Это тактика, ведущая к репутационным и финансовым рискам. Вместо этого фокус должен сместиться на легальные и долгосрочные методы: выбор адекватного налогового режима, применение отраслевых льгот при полном соответствии критериям, грамотное структурирование сделок и трансфертное ценообразование в рамках закона.
Четвертый, и наиболее важный принцип, — непрерывность процесса. Налоговое структурирование в новых условиях — не разовое мероприятие, а постоянная интеграция налогового планирования в операционную деятельность. Каждая новая сделка или изменение в процессах должны оцениваться с точки зрения налоговых последствий.
В этом может помочь налоговый консультант. Узкопрофильный специалист обладает необходимыми компетенциями и насмотренностью. Налоговый консультант видит систему с разных сторон и может оценить налоговые риски и предложить способы их устранения. Разработать налоговую стратегию компании и интегрировать ее в бизнес-модель. При этом сохранив оптимальную налоговую нагрузку для бизнеса.
Заключение
Таким образом, структурирование — это комплексная работа по построению «налогового иммунитета» бизнеса: от исправления ошибок в налоговой базе до выстраивания целостной и гибкой стратегии, неразрывно связанной с бизнес-моделью. Выживут и будут процветать те, кто начнет эту работу как можно скорее.
Начать дискуссию