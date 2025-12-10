Структурирование. Как подготовить бизнес к налоговой реформе 2026

Введение

Российская налоговая система снова стоит на пороге масштабных изменений. В ближайшей перспективе — повышение НДС, снижение лимитов для УСН и ПСН, пересмотр региональных и отраслевых льгот, а также усиление налогового администрирования и контроля.

Эти изменения подтверждают устойчивый тренд: рост налоговой нагрузки сопровождается цифровизацией и автоматизацией процессов, а также активным межведомственным взаимодействием. Деятельность предпринимателя становится максимально прозрачной, каждое решение должно быть обосновано с налоговой точки зрения. В новых условиях бизнесу придется играть по правилам — альтернативой становится уход с рынка.

В практике мы регулярно сталкиваемся с ситуациями, когда бизнес-модель формировалась стихийно, как реакция на внешние вызовы, без цели ухода от налогов. Создавались аффилированные компании, как-то выстраивались бизнес-процессы. По моим наблюдениям, 95% доверителей готовы платить справедливые налоги и стремятся к прозрачности. Однако в силу загруженности они не успевают отслеживать изменения в законодательстве и подходах административных органов..

До определенного момента кажется, что все в порядке “всегда так работали”. Но затем приходят требования от ФНС с доначислениями или запросами документов по сомнительным операциям. То, на что ранее контролер «закрывал глаза», теперь попадает под пристальное внимание.

Перемены — веский повод пересмотреть структуру бизнеса и интегрировать налоговую стратегию в его основу.

Распространенная и опасная ошибка предпринимателей — вера в то, что налоговую безопасность можно обеспечить силами штатных сотрудников: финансового директора, бухгалтера или юриста. Зачем привлекать консультанта, если есть свои специалисты, которые «примерно понимают»?

В условиях постоянных изменений ни юрист, ни бухгалтер не обладают достаточной насмотренностью и узкоспециализированным опытом, чтобы своевременно выявлять и нивелировать налоговые риски. При этом ставки растут, а вместе с ними — суммы доначислений, пеней и штрафов. Важно осознавать: ответственность за деятельность компании лежит на собственнике и топ-менеджменте, включая субсидиарную и уголовную ответственность за налоговые нарушения.