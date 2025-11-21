Авторское право в цифровой среде

Риски использования стороннего контента и юридические последствия несанкционированного размещения изображений на сайтах

В современной цифровой экосистеме, где контент-маркетинг и визуальная подача информации играют ключевую роль в формировании имиджа бренда, вопрос легитимности используемых медиа-материалов выходит далеко за рамки этических рекомендаций – он становится предметом пристального внимания правоохранительных и судебных органов. За последние 7 месяцев практика фиксации и пресечения нарушений авторского права в интернете претерпела качественный скачок: по данным из практики консалтинговых и юридических компаний, фиксируется рост числа исков по ст. 1301 ГК РФ («Возмещение убытков в случае нарушения исключительного права на произведение») и ст. 1252 ГК РФ («Способы защиты исключительных прав»), связанных с нелицензионным использованием изображений на коммерческих веб-ресурсах.

1. Эволюция правоприменительной практики: от «тихого нарушения» к массовому исковому производству

Еще 5–7 лет назад нарушения авторских прав в сети (в частности – размещение без лицензии фото, иллюстраций, графики) воспринимались как «низкоприоритетные» правонарушения. Субъективное ощущение безнаказанности укреплялось отсутствием системных механизмов мониторинга, слабой правовой грамотностью владельцев сайтов и низкой мотивацией правообладателей инициировать судебные разбирательства из-за высокой транзакционной стоимости исков.

Однако за последние 12–18 месяцев сформировалась новая бизнес-модель, сочетающая элементы колл-центра, цифрового мониторинга и юридического сопровождения: коллективные менеджеры прав, или так называемые правоуправляющие организации (ПУО), начали массово аккумулировать исключительные права через заключение договоров уступки (цессии) с фотографами, микростоками и даже фриланс-платформами. Это позволяет им действовать не как частные лица, а как юридические субъекты с полномочиями по защите авторских прав в судебном порядке от своего имени.

Согласно сложившейся практике Верховного Суда РФ (Определение № 305-ЭС22-12398), передача исключительных прав по договору цессии даёт новому правообладателю право на полное возмещение убытков, включая компенсацию по ст. 1301 ГК РФ в размере до 5 млн руб. за одно нарушение. Однако в текущих кейсах, характерных для малого и среднего бизнеса, суммы исков калибруются на уровне 50 000–100 000 рублей, что, по-видимому, является оптимальной «точкой входа» – достаточной для экономической целесообразности разбирательства, но не вызывающей чрезмерного сопротивления со стороны ответчика.